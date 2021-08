Epos B20 Streaming-Mikrofon - Test: Edles Design, Schwächen in der Bedienung

Dass Streaming immer beliebter wird, zeigte sich in den letzten Jahren ebenso sehr im Hardwarebereich. Die ganzen Streamer brauchen das passende Equipment und so bemühen sich zahlreiche Hersteller darum, sie mit der nötigen Ausrüstung zu versorgen. Und das am besten ohne großartig komplizierte Vorgänge, soll ja alles einfach vonstatten gehen. Einfach ist beim neuen Epos-Mikrofon B20 ein gutes Stichwort, denn simpler könnte dessen Nutzung nicht sein. Aber rechtfertigt das eine Investition von 200 Euro?

Gleich vorweg gesagt: Im Kern liefert das B20 eine gute Leistung ab, wenngleich es hier und da Schwächen im Detail gibt, die sich mit ein wenig Überlegung hätten vermeiden lassen. Zumal es hier um 200 Euro geht, die das B20 eher nicht zum Einsteigermikrofon für die machen, die einfach ein wenig mit Streaming experimentieren möchten, sondern mehr zur Upgrade-Option für die nächsten Schritte in der Streamer-Karriere.

Äußerlich überzeugt das Epos B20 bis auf die Regler

Fangen wir mit dem Design an, das sich schlicht und edel präsentiert und schon beim ersten Blick in die Verpackung einen überzeugenden Eindruck hinterlässt, der sich fortsetzt, sobald ihr es in den Händen haltet. Es ist komplett in Schwarz gehalten, an einer stabilen Metallkonstruktion befestigt und steht so bombenfest auf dem Schreibtisch. Ihr könnt das Mikro ein wenig nach vorne und nach hinten (oder zur Seite, abhängig vom Blickwinkel) drehen, um es in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Das B20 in all seiner Pracht. (Epos B20 Streaming-Mikrofon Test)

Auf der Unterseite des Mikrofons findet ihr zum einen einen USB-C-Anschluss, mit dem ihr es an euren PC anschließen könnt. Einfach reinstecken, kurz auf die Einrichtung warten und schon ist es einsatzbereit. Unkomplizierter geht's nicht. Außerdem gibt's daneben noch einen 3,5mm-Anschluss, über den ihr hören könnt, wie ihr mit dem Mikrofon klingt, wenn ihr noch herauszufinden versucht, wie ihr es am besten auf- und einstellt.

Wie das Blue Yeti X bietet auch das B20 vier verschiedene Aufnahmeoptionen, mit denen ihr zum Beispiel bestimmt, aus welcher Richtung es aufnimmt, ob direkt vor dem Mikro aus eurer Richtung oder rundherum, wenn ihr Gruppenaufnahmen macht oder es zwei Gesprächsteilnehmer gibt. Somit ist es flexibel an verschiedene Gegebenheiten anpassbar.

Auch hier könnt ihr diese Einstellung direkt an der Rückseite des Mikrofons vornehmen. Ein Vorteil gegenüber dem Blue Yeti X ist, dass es sicher hierbei um einen Drehknopf handelt. Beim Blue Yeti X schaltete ich ab und an versehentlich zwischen den Modi um, wenn ich es zum Bewegen anpackte. Das passiert hier nicht. Dafür hat das B20 andere Unstimmigkeiten in Sachen Bedienung. Das betrifft die Gain- und Volume-Regler auf der Rück- beziehungsweise Vorderseite. Bei diesen gibt es keine Grenzen, ihr könnt sie endlos zur einen oder anderen Seite drehen und habt keinen Indikator dafür, wann ihr das Minimum oder Maximum erreicht habt. Dadurch ist ebenso wenig zu erkennen, ob sich seit der letzten Aufnahme was geändert hat.

Eine LED gibt's nur für die Anzeige zur Stummschaltung. (Epos B20 Streaming-Mikrofon Test)

Im schlimmsten Fall geratet ihr so in ein Gespräch und seid einfach viel zu laut, was dann natürlich unangenehm für alle anderen ist. Eine kleine LED-Anzeige, wie es das erwähnte Blue Yeti X hat - würde hier schon aushelfen. Die einzige LED beim B20 zeigt euch an, ob das Mikrofon stumm geschaltet ist (rot) oder nicht (weiß). Das sind im Endeffekt Kleinigkeiten, aber bei einem Mikrofon, für das 200 Euro fällig sind, kommt es auch besonders auf die kleinen Dinge an.