Epos GTW 270 Hybrid In-Ears - Test: Gut, aber nicht zu 100 Prozent durchdacht

Geht es euch so wie mir? Ab und an möchte ich einfach kein Headset auf meinem Kopf tragen, habe vielmehr ein paar kleine und kaum auffällige In-Ears in meinen Ohren stecken. Das gilt vor allem dann, wenn ich unterwegs bin (okay, das passiert aktuell eher weniger). Ich laufe ungern mit Kopfhörern durch die Gegend, zumal der ja noch mehr Platz wegnimmt als ein paar kleine In-Ears. Der Vorteil der Epos GTW 270 Hybrid liegt darin, dass ihr sie unter anderem auch drahtlos mit der Nintendo Switch verwenden könnt. Die ultimative mobile Kombination? Klingt zumindest danach, mit 199 Euro müsst ihr dafür aber tief in die Tasche greifen.

Die GTW 270 gibt es dabei in zwei Varianten. Einmal mit und einmal ohne USB-C-Dongle. Was ganz praktisch ist, wenn ihr damit spielen möchtet, denn besagtes Dongle sorgt für eine niedrige Latenz. Der einzige Nachteil dabei ist, dass ihr während der Verbindung über das Dongle das Mikrofon nicht verwenden könnt. Und noch ein für mich eher unverständlicher Punkt: Wie die normale Variante auch bietet die Hybrid-Version mit Dongle ein Case in qualitativ hochwertiger und stabiler Aufmachung. Aber es fehlt darin ein Steckplatz für das Dongle! Ich hätte für den Preis eigentlich erwartet, dass es auch einen Platz darin findet, aber falsch gedacht. Wenn ihr unterwegs seid, müsst ihr somit nach einem anderen Ort gucken, wo ihr es unterbringt. In der Switch-Tasche zum Beispiel. Wo es hoffentlich nicht verloren geht. Wenn ich es in dem beigelegten Case unterbringen könnte, würde ich mich ehrlich gesagt sicherer dabei fühlen.

Gleichzeitig sitzen sie stabil, sollten im Normalfall nicht aus euren Ohren fallen. Zumindest bei mir sitzen sie ziemlich gut, wobei es nicht ausgeschlossen ist, dass sie rausrutschen, wenn sich was nah an eurem Kopf beziehungsweise Ohr befindet, zum Beispiel ein Kabel, und sie berührt, da sie ein wenig hervorstechen. Aber wie gesagt, unter normalen Bedingungen sollten sie gut und fest sitzen, dabei nicht unangenehm auffallen - auch nicht, wenn ihr die Steuerung am linken Ohrhörer verwendet - und sich wenig bis kaum bewegen, sofern ihr es nicht wollt.

Aber okay, wie sieht's denn mit der Verarbeitungsqualität der In-Ears aus? Sie versprühen ein Premium-Feeling, das dem Preis angemessen ist. Am Ende ist es immer noch Plastik, aber es wirkt hochwertig und stabil, als würde es nicht beim erstbesten Kontakt mit Boden und Co. auseinanderbrechen. Epos zufolge sind sie außerdem wasserdicht, zumindest was "Schweiß und leichten Regen" anbelangt. Solange ihr damit nicht abtaucht oder in einen Platzregen geratet, sollte alles gut sein.

In Sachen Verbindung unterstützen die GTW 270 Bluetooth 5.1, es ist aber lediglich eine Verbindung zu einem Gerät zur gleichen Zeit möglich. Die Latenz auf Android und iOS ist niedrig, auf dem PC ebenso, zumindest wenn ihr den aptX-LL-Codec verwendet. Wenn nicht, solltet ihr am PC eher auf den Dongle zurückgreifen. Ansonsten funktioniert der auch mit PlayStation 5, PlayStation 4 und (wie anfangs erwähnt) Nintendo Switch, leistet dort zuverlässig seine Dienste. Über eine schlechte Verbindungsqualität kann ich mich definitiv nicht beschweren. Leider ist es nicht möglich, die In-Ears separat voneinander (wie bei den Creative Outliers) zu koppeln. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich, wenn ich auf der Couch mit dem rechten In-Ear hocke und das Case im Büro auf dem Schreibtisch steht, ich nicht die Möglichkeit habe, nur den rechten Ohrhörer zu aktivieren beziehungsweise zu koppeln. Ich muss also erst rüber zum Case, mit beiden die Verbindung aufbauen und dann kann ich es mir erneut auf der Couch bequem machen.

Eine Ladung der In-Ears reicht für zirka fünfeinhalb Stunden aus, in der Praxis hängt das natürlich immer von der Art der Verwendung ab, aber um die fünf Stunden sind realistisch. Insgesamt ermöglicht das Case drei zusätzliche Ladungen, was so zu zirka 22 Stunden Gesamtlaufzeit führt. Nicht Weltklasse, aber insgesamt okay und sollte im Normalfall für mehrere Tage ausreichen. Die Ladezeit liegt bei nicht ganz anderthalb Stunden.

Wie erwähnt bringt ihr die In-Ears in einem stabilen Case unter, das sie gleichzeitig wieder auflädt, sofern das Case selbst noch ausreichend Strom hat. Für die Aufladung reicht ein ganz gewöhnliches USB-C-Kabel im Zusammenspiel mit einem Adapter. Fünf LEDs an der Seite zeigen euch dabei grob an, wie lange die Akkus noch durchhalten. Darüber hinaus gibt's am Case einen Button, der bei der Bluetooth-Kopplung zum Einsatz kommt. Dafür müssen sich die In-Ears dann im Case befinden.

Besagter Button am linken Ohrhörer kontrolliert alle Funktionen, die die In-Ears dahingehend unterstützen. Mit einem Klick pausiert ihr die aktuelle Wiedergabe, nehmt Anrufe an oder beendet sie. Mit zwei Klicks springt ihr wiederum einen Track nach vorne, mit drei Klicks geht's einen zurück.. Nicht allzu schwierig zu merken. Weiterhin könnt ihr die Taste noch zwei Sekunden gedrückt halten, um den Sprachassistenten eures Smartphones zu aktivieren. Der Nachteil daran ist, dass ihr diese Kontrolle nicht habt, wenn ihr einmal alleine den rechten Ohrhörer verwenden möchtet. Und es gibt keine Möglichkeit, direkt an den In-Ears die Lautstärke zu regulieren.

Die Epos GTW 270 schwächeln leicht in den Höhen, liefern aber eine insgesamt gute Leistung

Was den Sound anbelangt, zeigen sich die GTW 270 ein wenig von der Bass-lastigen Seite. Was natürlich ganz gut für einzelne Musikgenres wie Hip Hop und EDM oder explosive Soundeffekte in Spielen ist - auch Schrittgeräusche vermitteln die Ohrhörer zuverlässig. Der Sound wird dabei überwiegend detailliert wiedergegeben und überzeugt vor allem bei Tiefen und Mitten, während die Höhen ein wenig dahinter zurückfallen und den Sound zuweilen unsauber und weniger klar klingen lassen. Zu laut solltet ihr es ebenso wenig machen, dann hört es sich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr schön an und wird undeutlicher.

Darunter leiden dann zum Beispiel der Gesang beziehungsweise Dialoge, ebenso die Leitinstrumente, wenn diese mehr in den Vordergrund rücken sollen, dann aber nicht so perfekt klingen. Bei Within Temptations neuem Song Shed My Skin verschwimmt bei zu hoher Lautstärke und dem Bass-lastigen Sound alles miteinander, bei Queens ruhigerer Powerballade Who Wants To Live Forever ist es auf der gleichen Lautstärke angenehmer, verständlicher. Insgesamt gilt daher: ein vernünftiges Maß der Lautstärke liefert hier die besten Resultate, dreht nicht zu weit auf. Wie gut der Bass und der Sound sich am Ende anhören, hängt auch von den verschiedenen Größen der Ohrpassstücke ab und wie gut die In-Ears dadurch dann in eurem Ohr sitzen. Hier könnt ihr herumprobieren, bis ihr das Richtige für euch gefunden habt, mit XS, S, M und L sind von Haus aus vier Varianten dabei. Habt ihr die falsche Größe drauf, klingt es definitiv blecherner.

Ohrpassstücke in verschiedenen Größen sind mit dabei. (Epos GTW 270 Hybrid In-Ears Test)

Trotz leichter Schwächen unter bestimmten Bedingungen klingen die GTW 270 mit optimaler Konfiguration beim Gaming insgesamt gut, egal ob um euch herum in Spielen wie Call of Duty oder Apex Legends die Fetzen fliegen, die Klangkulisse etwas ausgewogener und ruhiger ist, wenn ihr Städte und Landschaften in Assassin's Creed Valhalla und Spider-Man durchquert, oder in Forza Horizon 3 mit eurem Wagen quer durch die australische Landschaft braust und dabei den dröhnenden Motorengeräuschen und klassischen sowie modernen Radiosendern gleichermaßen lauscht.