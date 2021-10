Erlebt bald GTA: San Andreas in VR mit der neuen Umsetzung für Oculus Quest 2

In Zukunft könnt ihr Grand Theft Auto: San Andreas auch in VR erleben, eine entsprechende Umsetzung für das Oculus Quest 2 wurde nun angekündigt.

Wann diese Version erscheinen soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt.

Wenig Details zur VR-Version

Auch abseits dessen liegen bisher kaum Details zu diesem Projekt vor und Material gibt's ebenso wenig.

Laut Facebook ist es aber bereits "seit vielen Jahren in der Mache" und man könne es "kaum erwarten, euch mehr zu zeigen".

Klar ist nur, dass ihr mit dem Oculus Quest 2 dann die Straßen von Los Santos, San Fierro und Las Venturas aus einem gänzlich neuen Blickwinkel sehen könnt.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ursprünglich wurde Grand Theft Auto: San Andreas im Jahr 2004 für die PlayStation 2 veröffentlicht, es ist der fünfte Hauptteil der Reihe und im Mittelpunkt steht Street-Gang-Mitglied Carl "CJ" Johnson, der nach dem Tod seiner Mutter dorthin zurückkehrt.

Und es ist nicht die einzige neue Version von GTA: San Andreas, die gerade in Arbeit ist.

Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, kündigte Rockstar vor kurzem die Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition an, die aus Remasters von San Andreas, GTA 3 und GTA: Vice City besteht.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Die Neuauflage mit den drei Klassikern in überarbeiteter Form erscheint am 11. November 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und auf PC.

Unter anderem werden die Spiele technisch überarbeitet, und bringen hier und da neue Features mit sich, zum Beispiel die Möglichkeit, eine Mission bei einem Fehlschlag sofort neu zu starten.