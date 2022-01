Erscheint Call of Duty nicht mehr jährlich? Berichten zufolge wird darüber nachgedacht

Wir kennen es eigentlich gar nicht mehr anders: Jedes Jahr erscheint ein neues Call of Duty. Aber das könnte sich womöglich ändern.

Berichten zufolge gibt es Überlegungen, Änderungen an den bisherigen Veröffentlichungsplänen für die Reihe vorzunehmen.

Nicht mehr jedes Jahr

Wie Bloomberg aktuell berichtet, haben "hochrangige Mitarbeiter" von Activision darüber diskutiert, die jährliche Veröffentlichungsstrategie aufzugeben.

Seit 2005 ist in jedem Jahr ein neues Call of Duty erschienen, heute arbeiten mehrere verschiedene Entwicklerstudios am Franchise.

Diese Berichte folgen auf die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft.

Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass dies das diesjährige Call of Duty - angeblich eine Fortsetzung zu Modern Warfare aus dem Jahr 2019 - in irgendeiner Form betrifft. Wenn sich der Publisher dafür entscheidet, könnte die Reihe aber womöglich 2023 eine Pause einlegen.

Eine willkommene Änderung

Viele Spieler und Spielerinnen würden es begrüßen, wenn die Serie womöglich Pausen zwischen einzelnen Teilen einlegen könnte. In den vergangenen Jahren zeigten sich Fans wiederholt enttäuscht, dass der Fokus nach einem Jahr schon wieder zum nächsten Spiel wechselte.

Indes dürfte eine solche Änderung auch den Entwicklern zugute kommen. Vor allem bei Warzone gab es immer wieder Probleme dabei, etwa neue Inhalte aus Black Ops Cold War und Vanguard ins Spiel zu integrieren.

Wenn Call of Duty nicht mehr jährlich erscheint, würde ihnen das mehr Luft und Spielraum geben, entsprechende Änderungen vorzubereiten. Die rückläufigen Verkaufszahlen des zuletzt veröffentlichten Vanguard könnten den Publisher dazu bewegen, der Serie eine Pause zu gönnen.

Laut Bloomberg sind die Mitarbeiter von Activision "optimistisch" im Hinblick auf die Übernahme durch Microsoft, auch wenn es "Befürchtungen" über mögliche Entlassungen gibt. Ferner seien sie "entschlossen", für bessere Löhne und mehr Arbeitnehmerschutz zu kämpfen.