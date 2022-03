Erscheint Gran Turismo 7 für PC?

Vor kurzem haben PlayStation und Polyphony Digital das Rennspiel Gran Turismo 7 für PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht.

Mit dem neuesten Teil der Serie bedient PlayStation also sowohl die aktuelle als auch die vorherige Konsolengeneration.

Angesichts von PlayStations PC-Strategie in jüngster Vergangenheit stellt sich hier die Frage: Erscheint Gran Turismo 7 auch für PC? Eine offizielle Ankündigung oder Bestätigung von PlayStation oder Polyphony Digital gibt es bisher nicht.

Wie wir wissen, hat sich PlayStations PC-Strategie in den vergangenen paar Jahren geändert, mittlerweile sind Spiele wie Horizon Zero Dawn, Days Gone und God of War für den PC erhältlich. Hier könnt ihr euch einen Überblick über alle PlayStation-exklusiven Spiele für den PC verschaffen.

Somit liegt es theoretisch im Bereich des Möglichen, dass auch Gran Turismo 7 irgendwann seinen Weg auf den PC finden könnte. Bisher hat es allerdings noch kein Gran Turismo auf den PC geschafft, wobei Gran Turismo Sport auch schon fünf Jahre alt ist und allein aufgrund seines Alters vielleicht nicht mehr zu PlayStations PC-Kandidaten zählt.

Unklar ist auch, ob PlayStation langfristig plant, all seine Franchises komplett oder nur mit ausgewählten Titeln auf den PC zu bringen.

Von offizieller Seite können wir (Stand jetzt) daher sagen: Derzeit ist keine Veröffentlichung von Gran Turismo 7 auf dem PC geplant.

Ob sich das noch ändern wird, bleibt abzuwarten und hängt entscheidend von PlayStations weiterer PC-Strategie ab. Sollte Gran Turismo 7 aber in Zukunft für PC angekündigt werden, erfahrt ihr es an dieser Stelle.