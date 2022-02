Erscheint Horizon Forbidden West für PC?

Seit kurzem ist Guerrilla Games' und PlayStations Horizon Forbidden West erhältlich und schickt Aloy auf PlayStation 5 und PlayStation 4 auf ein brandneues Abenteuer.

Damit geht das Spiel den gleichen Weg wie der Vorgänger Horizon Zero Dawn, der einst exklusiv für die PlayStation 4 erschien.

Seitdem hat sich daran aber etwas geändert und mittlerweile ist Horizon Zero Dawn auch auf dem PC erhältlich.

Erscheint Horizon Forbidden West also auch für PC? Aktuell gibt es dazu keinerlei offizielle Ankündigung oder Aussage von PlayStation oder Guerrilla Games.

Im Gegensatz zu früher ist PlayStations PC-Strategie heutzutage anders, was eine zeitnahe PC-Umsetzung von Horizon Forbidden West nicht komplett ausschließt. Blicken wir auf Horizon Dawn: Die PS4-Version erschien am 1. März 2017, die PC-Umsetzung folgte am 7. August 2020.

Das wirkt auf den ersten Blick lang, allerdings ist zu bedenken, dass PlayStations PC-Strategie sich erst in jüngerer Vergangenheit geändert hat. Wenn Horizon Forbidden West denn auf den PC kommt, könnte das unter Umständen also schneller geschehen als beim Vorgänger. Oder aber gar nicht, wenn die PC-Version des ersten Teils nur dazu gedacht ist, Spieler und Spielerinnen für das Franchise zu begeistern und für weitere Spiele zur PlayStation zu locken.

Von offizieller Seite können wir (Stand jetzt) also sagen: Derzeit ist keine Veröffentlichung von Horizon Forbidden West auf dem PC geplant.

Ob und wann sich das ändert, bleibt abzuwarten. Wir müssen schauen, wie sich PlayStations PC-Strategie in Zukunft entwickelt. Sollte Horizon Forbidden West auch für den PC angekündigt werden, lassen wir es euch natürlich wissen.