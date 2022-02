Erscheint Lost Ark für Nintendo Switch, Xbox oder PlayStation?

Lost Ark ist ein brandneues MMO, das nach seiner Erfolgsgeschichte in Asien nun auch den westlichen Markt erobern möchte.

Das MMO des südkoreanischen Unternehmens Smilegate wurde von Amazon Games in den Westen gebracht und ist zum Launch auf Steam ordentlich durchgestartet.

Die Spieler und Spielerinnen scheinen ihre Zeit in Lost Ark jedenfalls zu genießen, dafür sprechen die "größtenteils positiven" Bewertungen auf Steam.

Bisher ist Lost Ark aber lediglich für den PC erhältlich und keine anderen Plattformen werden erwähnt. Es stellt sich die Frage: Erscheint Lost Ark auch für Nintendo Switch, Xbox oder PlayStation?

Wie erwähnt, von offizieller Seite ist bisher ausschließlich von einer PC-Version die Rede und auch die früheren Spiele von Smilegate haben sich eher auf den PC und Mobilgeräte konzentriert.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Zuletzt wurde allerdings Smilegates CrossfireX für die Xbox veröffentlicht, was zumindest zeigt, dass man den Konsolen gegenüber nicht abgeneigt ist.

Ganz offiziell lautet die Antwort auf diese Frage derzeit aber noch: Nein, Lost Ark erscheint nach aktuellem Stand nicht für Nintendo Switch, PlayStation oder Xbox.

Was natürlich nicht bedeutet, dass sich das nicht noch ändern kann. Sollte Smilegate irgendwelche Pläne für eine Konsolen-Umsetzung bekannt geben, informieren wir euch an dieser Stelle darüber.