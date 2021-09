Erstes Gameplay zu Warhammer 40K: Chaos Gate - Daemonhunters

Zu Frontiers und Complex Games' Taktik-Rollenspiel Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters gibt es erste Gameplay-Ausschnitte zu sehen.

Die Veröffentlichung des Titels ist für 2022 auf dem PC geplant.

Im Kampf gegen das Chaos

In Daemonhunters stellt ihr euch auf Seiten der Grey Knights einen eigenen Trupp zusammen und mithilfe eines Fertigkeitenbaums sowie eines Klassensystems passt ihr die Fähigkeiten jedes Kämpfers individuell an.

Euer Team sammelt dann in den rundenbasierten Kämpfen Erfahrung und auch Ressourcen, die ihr in die Weiterentwicklung eures Angriffskreuzers The Baleful Edict steckt.

Mehr Infos zur Bedrohung in Kürze

Ihr kämpft euch über sich stetig weiterentwickelnde Karten, zu denen unter anderem verfallene gotische Kathedralen und von Dämonen verseuchte, alte Industrieanlagen zählen.

Dabei habt ihr auch die Möglichkeit, das Schlachtfeld taktisch einzusetzen. Plasmageneratoren treiben Gegner zurück in die Dunkelheit, bröckelnde Säulen könnt ihr indes über Feinden zum Einsturz bringen.

Die Geschichte des Spiels wurde dabei von New-York-Times-Bestsellerautor Aaron Dembski-Bowden verfasst. Ihr sucht im Verlauf der Geschichte nach einem Heilmittel für eine mysteriöse Seuche, die verschiedene Welten befallen hat.

"Im Oktober können die Spieler damit rechnen, mehr Informationen über die Quelle dieser galaktischen Bedrohung zu erfahren, wenn die 'Blüte' beginnt", heißt es.