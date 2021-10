Es sieht so aus, als käme Apple Music auf die PlayStation 5

Kommt Apple Music bald auf die PlayStation 5? Zumindest hat es den Anschein, als könnte das demnächst passieren.

Auf Reddit hat ein Nutzer ein Foto veröffentlicht, das Apple Music als Download-Option auf der PS5 zeigt.

Funktioniert noch nicht

Als der User versuchte, die App herunterzuladen, gab es allerdings eine Fehlermeldung: "Diese App funktioniert nur auf der PS4."

Es handelt sich dabei um eine Standardmeldung, wenn eine App nicht vorhanden ist. Viele der Media-Apps auf der PS5 sind noch PS4-Apps, die via Abwärtskompatibilität laufen.

Noch in der Testphase?

Unsere englischen Eurogamer-Kollegen haben versucht, das zu reproduzieren.

Mit einem neu erstellten UK-Account gelang es nicht, zum Bildschirm mit Apple Music zu gelangen, mit einem neuen US-Account hingegen schon. Beim nächsten Versuch tauchte es dann wiederum nicht mehr auf, was vermuten lässt, dass sich entweder um einen merkwürdigen Fehler (unwahrscheinlich) oder um einen Test (wahrscheinlich) handelt.

Da Apple Music bereits auf verschiedenen anderen Geräten verfügbar ist, wäre es nicht überraschend, den Dienst auch auf der PlayStation zu sehen. Zudem hat Sony vor kurzem eine Partnerschaft mit Apple angekündigt, durch die PS5-Besitzer und -Besitzerinnen sechs Monate kostenlosen Zugang zu Apple TV+ erhalten. Eine Zusammenarbeit bei Apple Music erscheint somit nicht unwahrscheinlich.

Des Weiteren hat Apple für den kommenden Montag, den 18. Oktober 2021, ein Event geplant. Es wird erwartet, dass das Unternehmen dort neue MacBooks vorstellt. Und vielleicht auch Apple Music für die PlayStation 5?