Exklusiv: 2 neue Karten aus Pokémon Schwert und Schild: Strahlende Sterne

Mit Strahlende Sterne erscheint demnächst eine brandneue Erweiterung für das Pokémon-Sammelkartenspiel und dessen aktuelle Schwert-und-Schild-Serie.

Heute können wir euch zwei der neuen Karten, die ihr in Strahlende Sterne bekommen könnt, vorab präsentieren.

Das sind zwei der neuen Karten

Zum einen hätten wir da die Unterstützerkarte Marys Stolz.

Sie wird wie folgt beschrieben: "Kampfgeist, Entschlossenheit und Heavy Metal! Marys Stolz zeigt das Beste, was der Herausforderer aus Spikeford zu bieten hat, indem es dir erlaubt, eine Basis-Energiekarte aus deinem Ablagestapel direkt an ein auf der Bank liegendes Pokémon anzulegen, um es auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten. Rock on!"

Marys Stolz aus Pokémon Schwert und Schild: Strahlende Sterne.

Die zweite Karte zeigt das Pokémon Morpeko in seinem Kohldampfmuster.

"Komme einem hungrigen Morpeko nicht in die Quere!", heißt es dazu. "Trotz der geringen Größe hat es das Pokémon in sich! 'Extremer Kohldampf' kann 120 Schaden verursachen, aber wenn Marys Stolz gespielt wird, verdoppelt sich der Schaden auf 240! Morpeko V kann auch zupacken und losrennen, indem es 'Annagen und abhauen' einsetzt, das 30 Schaden verursacht und ihn auf die Bank zurückkehren lässt!"

Marys Stolz aus Pokémon Schwert und Schild: Strahlende Sterne.

Was euch noch erwartet

Strahlende Sterne erscheint am 25. Februar 2022 und bringt die neue Pokémon-VSTAR-Mechanik mit sich. Pokémon-VSTAR entwickeln sich aus Pokémon-V und sollen im Metaspiel eine wichtige Rolle einnehmen.

Ein Pokémon-VSTAR hat eine besondere VSTAR-Power, was entweder eine Attacke oder eine Fähigkeit ist. Der starke Effekt kann den Ausgang eines Kampfes entscheidend beeinflussen, daher lässt sich nur eine VSTAR-Power pro Spiel einsetzen.

Geplant sind Arceus-VSTAR, Glurak-VSTAR, Shaymin-VSTAR sowie Elfun-VSTAR. Außerdem umfasst die Erweiterung 20 neue Pokémon-V, 15 Vollbild-Pokémon-V, drei Pokémon-VMAX und mehr.