Expeditions: Rome Test - Dieses RPG ist ein Eroberungsfeldzug auf Strategie-Herzen

"Ave, Caesar", "Veni, vidi, vici!" und der ganze Kram, das kennt man ja. Ja, gut, irgendwann hatte ich mal Latein, aber seien wir mal ehrlich: Die meistens Sprüche kennt man aus Asterix. Nur, dass Expeditions: Rome die andere Perspektive einnimmt - Bei aller Solidarität zum berühmten gallischen Dorf seid ihr im neuen Titel von THQ Nordic und Logic Artists auf der Seite der Römer.

Trotzdem ist und bleibt die Antike ein extrem spannendes Szenario - das fand ich schon letztes Jahr beim Geheimtipp The Forgotten City, aber eben auch für Expeditions: Rome. Neben dem interessanten, historischen Setting schafft es das Taktik-RPG außerdem so richtig, dieses herrlich anspornende "beim nächsten Mal schaffe ich es noch besser"-Gefühl nach jeder Rundenschlacht und letztlich Euphorie auszulösen, wenn ein Plan aufgeht - eine kleine Portion Geschichtsstunde über das Römer-Leben gibt es auch noch obendrauf.

Auch wenn Sie's nicht vermuten: Wir sind die Guten... oder nicht?

Okay, vielleicht auch nicht wirklich, denn in Expeditions: Rome spielt man immerhin eine Armee von gewaltsamen Besatzern. Zu den Netten gehört man also vielleicht nicht, daran solltet ihr euch schon einmal gewöhnen, denn im Krieg verschwimmen die Fronten zwischen "Gut und Böse" ohnehin ordentlich. Die Story des Spiels ist rasch erklärt und ein Grund, weshalb sich Expeditions für mich weniger als ein RPG und mehr wie ein Strategiespiel mit Rahmengeschichte anfühlt.

Die Geschichte lautet nämlich nur: Ihr seid Teil der römischen Legion und müsst eine Einheit Prätorianer auf Eroberungsfeldzug befehligen und zum Sieg führen. Das war es fast. Na ja, es gibt natürlich noch viele kleine Einzelgeschichten und Dialoge mit den unterschiedlichsten Figuren - darunter auch echte Persönlichkeiten der Antike, die wie Easter-Eggs in Expeditions aufploppen.

Kein großer Spoiler, aber um Julius Caesar kommt ihr zum Beispiel nicht herum - war ja klar! Der benimmt sich allerdings deutlich mehr "cringe" (wie man heute sagen würde), als vielleicht gedacht, also lasst euch da überraschen!

Die Römer sind hier natürlich die Netten... und wer das nicht einsehen will, kriegt taktisch auf die Schnauze

Der Spaß dieses Rom-Feldzugs liegt also nicht unbedingt in einer wendungsreichen Handlung und ihr müsst euch damit anfreunden, dass ihr in diesem Spiel nicht die sympathischen Rebellen, sondern die Besatzer spielt. Eben das wird aber auch thematisiert, denn Expeditions ringt euch in Quests, aber auch in Zufallsereignissen immer wieder Entscheidungen ab, die gar nicht so leicht zu treffen sind. Irgendjemand aus eurer Truppe ist immer am Ende fast immer stinkig, verletzt oder tot - wie im echten Leben eben.

Ähnlich wie Pathfinder und Co. bringt Rome da ein wenig Spielebuch-Flair zwischen die Taktik-Schlachten und das mit gut vertonten Texten in mehreren Sprachen - es gibt also eine komplette deutsche Synchronisation, was es extrem angenehm macht, die oft textreichen Dialoge zu erleben.