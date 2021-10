Fable trendet auf Twitter wegen missverständlicher Microsoft-Tweets

Hach, soziale Medien. So sehr man auch bei doppeldeutigen Tweets von Unternehmen immer den Ball flachhalten und nicht direkt vom Optimalfall ausgehen sollte, so sehr sollten einige Twitter-Accounts auch ein wenig mehr Fingerspitzengefühl walten lassen.

So, wie jetzt der Account von Xbox Game Studios Publishing. Der hatte nämlich gestern mit kryptischen Tweets, die als erstes Gamespot aufschnappte, etwas losgetreten, das sie wohl nicht lostreten wollten.

Zwei Tweets - und deren anschließende Weiterverarbeitung durch das Spiele-Magazin - ließen nun den Action-RPG-Klassiker Fable trenden, obwohl offenbar doch keine zeitnahe Ankündigung geplant ist. Dass die Spieler und Spielerinnen, die die alte Bullfrog-Reihe bis heute schätzen und sich auf Playground Games' Nachfolger freuen, nun ein bisschen angefressen sind, ist verständlich.

Sorry for any confusion! We don't have any big game news tomorrow, or any info about @WeArePlayground 's upcoming Fable game.

"Wir freuen uns darauf, morgen etwas Besonderes zu beginnen (lasst uns nur noch einen Tag, um die Hühner darauf vorzubereiten [Huhn-Emoji]", stand im ersten Tweet. Fable und Hühner haben bekanntlich eine lange, komplizierte Geschichte. Der zweite Tweet wurde dann sogar konkreter. "Wir würden es unser Fable Anniversary [Deutsch: Fable-Jubiläum, in Anlehnung an das 360-Remake des ersten Teils] nennen, aber der Name war schon vergeben."

Was hat das mit Fable zu tun?

Aber was könnte es dann sein? Am kommenden Sonntag wird Fable 2 13 Jahre alt. Aber alles, was mir dazu einfällt, wäre ein Remake von einem externen Studio, wofür man aber das "morgen keine große Spiele-Neuigkeit" sehr wörtlich nehmen müsste - wenn schon nicht morgen, dann vielleicht an einem anderen Tag in dieser Woche? Aber ich merke schon, ich ergehe mich in der gleichen Spekulation, die dafür gesorgt hat, dass das Thema heute trendete, obwohl wahrscheinlich nichts in der Richtung passiert.

Das Echo ist jedenfalls nicht wahnsinnig erfreulich: "Vielleicht setzt ihr nächstes Mal keine vagen Tweets ab, die Spekulation anregen", sagt da einer, "Nächstes Mal vielleicht einfach nicht Fable erwähnen? Alle warten auf Neuigkeiten dazu. Da sollte man nicht mal über eine Erwähnung nachdenken, wenn man nichts Neues zu sagen hat", schreibt ein anderer. "Wie schlecht ihr doch im Marketing seid, solche Fehler zu begehen", gab ein weiterer User zu verstehen.

Allerdings ist es auch schön, zu sehen, dass einige dazu auffordern, die Mistgabeln doch bitte stecken zu lassen: So schreibt etwa Joel:

"An alle in den Antworten hier, die dem Social Media Manager schreiben, was er falsch gemacht hat: Denkt einfach dran, dass sie das alles schon von ihrem Chef gehört haben. Denkt daran, dass diese Accounts von Menschen betreut werden. Fehler passieren."