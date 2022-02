Fall Guys: Neues Update bringt Crossplay und diebischen Modus

Die Fall Guys erhalten in Staffel 6 ein Update, welches das Leben der Bohnen für immer verändern wird. Crossplay heißt das Stichwort und lässt euch mit Bohnen von jeder anderen Plattform zusammenspielen. Das Update könnt ihr ab sofort auf Steam und PlayStation herunterladen.

Bohnen aller Plattformen vereint!

Das gab Entwickler Mediatonic in einem neuen Post bekannt. Dort schrieb das Studio, dass mit der sechsten Staffel "einige der am sehnlichsten erwarteten Funktionen" Einzug in das chaotische Spiel erhalten. Die Rede ist vom Crossplay.

"Auch wenn ihr bisher schon plattformübergreifende Lobbys in Custom Shows bilden konntet, bedeutet dies nun, dass ihr in Fall Guys jede unserer anwendbaren Playlists abfeiern und genießen könnt - von Squads über Duos bis hin zur Main Show und darüber hinaus", heißt es im Beitrag von Mediatonic.

"Solange du und deine Freunde eure Epic-Accounts bereits mit Fall Guys verknüpft habt, könnt ihr zusammen spielen, indem ihr die Funktion 'Spieler einladen' nutzt. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr oder andere noch keine Konten verknüpft habt; es wird beim Start des Spiels eine Aufforderung geben, dies zu tun".

Weitere Neuigkeiten aus Blunderdome

Ganz kurz streift der Entwickler das Thema rund um den Start von Fall Guys auf Xbox und Switch. Aktuell seien die beiden Ports noch nicht fertig, doch Mediatonic versichert, dass die beiden Versionen folgen werden - nur noch nicht mit diesem Update.

Immerhin beschert das Update allen Bohnenfans noch einen neuen Spielmodus namens Sweet Thieves und eine Reihe an Fehlerbehebungen. In Sweet Thieves gibt es zwei Arten von Bohnen, die Diebe und die Wachen. Die diebischen Bohnen müssen durch das Level rennen und Süßigkeiten stehlen und die Wachen müssen die Diebe fangen und ins Gefängnis bringen. Diebe können sich untereinander jedoch befreien.

Klingt nach einem Spiel, dass ich in der Grundschule mit meinen Freunden auf dem Pausenhof gespielt habe.