Fall Guys: Season 4 nimmt euch mit in die Zukunft

Mediatonic hat nun erste Details zur nächsten Fall-Guys-Season bestätigt. In einem Tweet verriet der offizielle Fall-Guys-Account, dass die Bohnen in Season 4 in die Zukunft geschickt werden - genauer gesagt in das Jahr 4041. Und das schon sehr bald.

Im Dezember startete die dritte Saison "Winter Knockout", die dem Battle Royale sieben neue Runden, weitere Hindernisse und einen ganzen Schrank voller Kostüme bescherte. Im Mid-Season-Update kamen dann noch ein weiteres Level und 40 neue Level-Variationen dazu. Auch ein frischer DLC und weitere Skins erweiterten das Spiel um die Krone.

Zuletzt brachte der Entwickler die Becher von Cuphead zu den Bohnen. Welche Kostüme und Kooperationen Mediatonic wohl zum Thema Zukunft so einfallen?

For Season 4, we're traveling to the future...



? FALL GUYS 4041 ?



Giveaway to celebrate:

- Follow us and retweet this tweet

- Finish this sentence in your own words as a reply:#FallGuysSeason4 is



20 winners will get 20 crowns each! ? pic.twitter.com/USrruU7LtT — Fall Guys 4041 ? SOON (@FallGuysGame) February 23, 2021

Vor knapp einer Woche gab Mediatonic bekannt, dass die Böhnchen ab diesem Sommer auch auf der Nintendo Switch und der Xbox Series X und S ihr chaotisches Unwesen treiben können. Im August letzten Jahres stürmten die bunten Bohnen die Playstation 4 und den PC.

"Der Rest des Teams und ich bei Mediatonic haben hart daran gearbeitet, mehr und mehr ausgeklügelte Pläne für zukünftige Inhalte auszuhecken, und ich habe wirklich das Gefühl, dass Xbox-Spieler zu einem besonders aufregenden Zeitpunkt an den Fall-Guys-Spielen teilnehmen werden", schrieb Mediatonic Lead Game Designer Joe Walsh auf Xbox Wire.

"Es gibt eine köstliche Auswahl an adretten Kostümen, phantasievollen Runden, Features und Verbesserungen in der Pipeline und ich kann es kaum erwarten, sie alle mit unserem netten, neuen Xbox-Publikum diesen Sommer zu teilen."

Mediatonics CEO Dave Bailey sagte in einem Interview gegenüber Gamesindustry.biz, dass Fall Guys schon immer als mehrjähriges Projekt geplant war. "Wir haben nur an der Oberfläche dessen gekratzt, was wir mit dem Spiel machen können", sagte er. "Joes ursprünglicher Plan war es, die größte Spielshow der Welt zu erschaffen, und wenn man so darüber nachdenkt, gibt es eine Million verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Ganze umsetzen können, und ich hoffe, dass die Leute das in der Zukunft sehen werden."

Vielleicht auch noch 4041? So lange wird sich wohl auch kein Fall Guys halten können. Aber genau deshalb ist es vielleicht interessant, mit den Bohnen einen Abstecher in die ferne Zukunft zu machen.