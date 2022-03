Fan-Remaster zeigt, wie cool eine Gran Turismo HD-Collection wäre

Während die Progressionskurve von Gran Turismo 7 gerade wohl bestenfalls als ärgerlich zu bezeichnen ist - mal schauen, wann Sony sie auf eine Weise korrigiert, die den neuerlichen Grind minimiert -, sollte man sich für eine Weile vielleicht anders beschäftigen. Zum Beispiel, indem man in Erinnerungen an die glorreiche Vergangenheit dieser Serie schwelgt - eine Zeit ohne Mikrotransaktionen.

Dabei könnte man zum Beispiel auf dem kleinen Youtube-Kanal VGSuite landen, der sich dem Remastern von alten PlayStation-1-Intros verschrieben hat. Jüngstes Werk: die japanische Version von Gran Turismo 1.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, schaut am besten selbst:

Es ist nicht das erste HD-Remaster dieses Intros, aber das bisher beste, soweit ich das sagen kann.

Laut Videobeschreibung von VG Suite ist das Material des Klassikers "komplett HD-Remastered mithilfe spezieller Software Tools. Tonqualität ebenfalls verbessert. Nur ein komplett neues Rendering würde besser aussehen."

Besser mit Pixeln?

Ich weiß, wenn man die Originale liebt, gehören die Pixel eigentlich dazu. Aber dieses Video hat doch recht große Gelüste nach einem HD-Remaster der Reihe - gerne als Collection - bei mir geweckt.

Zu schade, dass das wohl niemals passieren wird. Immerhin ist die Menge an Lizenzen, die in dem Spiel enthalten sind - von der Musik bis hin zu den Autos -, wohl ein logistisches und finanzielles Problem, das sich nicht ohne Weiteres lösen lässt. Vor allem nicht in einem Maße, das für ein bloßes Remaster gerechtfertigt wäre.

Und doch... Gran Turismo 1, 2 und 3 in einer Packung - da wäre ich dabei.

Die neuerlichen Probleme mit den Mikrotransaktionen von Gran Turismo 7 sind insofern sehr ärgerlich, weil das eigentliche Spiel tatsächlich exzellent ist, wie Benjamin in seinem Test zu Gran Turismo 7 festgestellt hat

Wir werden sehen, ob und in welcher Form Gran-Turismo-Entwickler Polyphony Digital und Sony gegensteuern, denn aktuell stürzt das Spiel bei den User-Bewertungen auf Metacritic massiv ab. Obendrein fällt jetzt auf, dass die Spielbeschreibung im PlayStation Store den Verkauf von Autos erwähnt, der im fertigen Spiel nicht möglich ist - und der in den Vorgängern einer der zentralen Wege war, an Spielgeld zu kommen.