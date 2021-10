Far Cry 6 - Amigos: Alle Begleiter mit Fundorten und Fähigkeiten

Die Amigos in Far Cry 6 sind eure Begleiter, und zwar ausschließlich solche der tierischen Sorte, anders als in vorherigen Teilen der Reihe.

Sie gehen mit Dani durch dick und dünn. Das Freischalten sämtlicher Amigos ist an bestimmte Missionen gebunden, die erst erfüllt werden müssen, bevor ihr auf ihre "Dienste" zurückgreifen könnt. Fortan lassen sie sich im Menü "Amigos" rufen, wenn ihr mit dem Cursor auf ihre Porträts klickt.

Wechselt die Begleiter ruhig, wenn es die Situation erfordert. Ihre Fähigkeiten können sich in der einen oder anderen Situation als nützlich erweisen.

Hier erfahrt ihr die Fundorte aller Amigos in Far Cry 6.

Guapo, das Krokodil Um diesen bissigen Begleiter kommt ihr nicht herum. Er ist der Erste, der sich euch anschließt, und zwar im Rahmen der frühen Hauptmission "Der einmalige Juan". Diese findet noch auf der Tutorial-Insel Isla Santuario statt, also müsst ihr nicht lange warten. Ihr lernt den Guerilla Juan im Dorf Armonia kennen, wie er nun mal ist: betrunken und großmäulig. Von ihm erhaltet ihr Guapo und könnt das Tierchen ab sofort herumkommandieren. Grundlegende Fähigkeit Urzeit-Überlebender: Guapos Gesundheit regeneriert sich und er kann sich wiederbeleben, wenn er im Kampf zu Boden geht. Amigo-Fähigkeiten Körperregulierung : Seine Gesundheit stellt sich im Kampf automatisch wieder her (wird freigeschaltet, nachdem sich Guapo fünfmal selbst wiederbelebt hat).

: Seine Gesundheit stellt sich im Kampf automatisch wieder her (wird freigeschaltet, nachdem sich Guapo fünfmal selbst wiederbelebt hat). Umzingelte Bestie : Sinkt seine Gesundheit unter 50 Prozent, wird er widerstandsfähiger gegenüber Schaden (wird freigeschaltet, nachdem Guapo 3000 Lebenspunkte im Kampf regeneriert hat).

: Sinkt seine Gesundheit unter 50 Prozent, wird er widerstandsfähiger gegenüber Schaden (wird freigeschaltet, nachdem Guapo 3000 Lebenspunkte im Kampf regeneriert hat). Reptilienmetabolismus: Seine automatische Wiederbelebung stellt 90 Prozent seiner Lebensenergie wieder her (wird freigeschaltet, nachdem Guapo 50 Ziele eliminiert hat).

Chorizo, der Dackel Im Rahmen der Hauptmission könnt ihr euch drei Fraktionen anschließen. Für den Dackel müsst ihr Kontakt knüpfen mit den Monteros (siehe Einsatz "Ein Treffen mit den Monteros"). Sie haben ihr Lager in Madrugada aufgeschlagen. Sobald ihr mit ihnen im Bunde seid, könnt ihr dort die Mission "Wer ist ein guter Junge?" annehmen und über die Bühne bringen. Tut das und das Hündchen stärkt euch den Rücken. Grundlegende Fähigkeit Aufmerksamkeitsliebend: Ein so niedlicher Hund hat unter anderem den Vorteil, dass er Gegner abzulenken imstande ist. Dies ermöglicht euch geschickt eingefädelte Hinterhalte. Amigo-Fähigkeiten Schnüffler : Hierbei kann Chorizo für euch Materialien in der Nähe markieren (wird freigeschaltet, nachdem er zehn Gegner abgelenkt hat).

: Hierbei kann Chorizo für euch Materialien in der Nähe markieren (wird freigeschaltet, nachdem er zehn Gegner abgelenkt hat). Du schaffst das : Das Streicheln von Chorizo lädt eure Lebensenergie auf (wird freigeschaltet, nachdem er 36 Beutekisten markiert hat).

: Das Streicheln von Chorizo lädt eure Lebensenergie auf (wird freigeschaltet, nachdem er 36 Beutekisten markiert hat). Scharfe Sinne: Sorgt dafür, dass der Dackel hin und wieder Materialien ausbuddelt (wird freigeschaltet, nachdem ihr 50 Mal seine Heilung benutzt habt).

Chicharrón, der Hahn Im Rahmen der Hauptmission könnt ihr euch drei Fraktionen anschließen. Für den Hahn müsst ihr Kontakt knüpfen mit den Legenden von 67 (siehe Einsatz "Ein Treffen mit den Legenden"). Sie haben ihre Basis in El Este aufgeschlagen. Sobald ihr mit ihnen verbündet seid, könnt ihr dort die Mission "Der beste Feind des Menschen" annehmen und absolvieren. Tut das und der Hahn ist fortan euer rabiater Begleiter. Grundlegende Fähigkeit Vogeltollwut: Der Hahn schleudert sich selbst aus einiger Entfernung auf den Feind. Amigo-Fähigkeiten Steroidrausch : Fällt die Lebensenergie des Hahns unter die 70-Prozent-Marke, richtet er den doppelten Schaden an und ist schneller im Angriff.

: Fällt die Lebensenergie des Hahns unter die 70-Prozent-Marke, richtet er den doppelten Schaden an und ist schneller im Angriff. Vogelrage : Das hier ist sozusagen die Erweiterung der Vogeltollwut und sorgt dafür, dass er seine Gegner zu Fall bringt.

: Das hier ist sozusagen die Erweiterung der Vogeltollwut und sorgt dafür, dass er seine Gegner zu Fall bringt. Hühnerfüße: Erhöht die Chance, dass der Hahn feindlichen Angriffen entgeht, solange seine Rage aktiv ist.

Boom Boom, der Streuner Dieser ebenfalls sehr knuffige Hundebegleiter versteckt sich in einem Frachtcontainer in Feroza. Ihr müsst die Yaranische Geschichte "Der große Knall" absolvieren und erhaltet das Tierchen als Belohnung für den Abschluss. Grundlegende Fähigkeit Hol's: Der Hund ist in der Lage, Ressourcen von toten Gegnern zu apportieren. Amigo-Fähigkeiten Anzeiger : Kann die Standorte feindlicher Tiere und Truppen markieren, um einen heimlichen Angriff zu planen (wird freigeschaltet, nachdem er Ressourcen von zehn Leichen eingesammelt hat).

: Kann die Standorte feindlicher Tiere und Truppen markieren, um einen heimlichen Angriff zu planen (wird freigeschaltet, nachdem er Ressourcen von zehn Leichen eingesammelt hat). Fährtenhund : Ermöglicht es Boom Boom, Ziele aus größerer Entfernung zu markieren und dabei zu helfen, unbemerkt zu bleiben (wird freigeschaltet, nachdem er 24 Tiere markiert hat).

: Ermöglicht es Boom Boom, Ziele aus größerer Entfernung zu markieren und dabei zu helfen, unbemerkt zu bleiben (wird freigeschaltet, nachdem er 24 Tiere markiert hat). Dickes Fell: Der Hund kann mehr gegnerischen Schaden einstecken (wird freigeschaltet, nachdem er 50 Feinde markiert hat).