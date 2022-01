Far Cry 6 - Citras Krieger: So findet ihr die 3 Teile des Silberdrachendolchs im Vaas-DLC

Die Erinnerung "Citras Krieger" ist sozusagen die Hauptmission im Vaas-DLC "Wahnsinn".

Sie befindet sich von Beginn an im Notizbuch und verschwindet erst, wenn ihr das Hauptziel der Erweiterung erfüllt habt. Es lautet: "Erkunde deine Psyche und findet die 3 Teile des Silberdrachendolchs".

Lest hier, was dafür zu tun ist, wie ihr euch vorbereitet und wie ihr den Far-Cry-6-DLC "Vaas: Wahnsinn" erfolgreich durchspielt.

Nun geht es daran, die drei mit dem Dolch verknüpften Erinnerungen zu finden und abzuschließen. Hier eine Karte, an der ihr euch orientieren könnt:

Als Vorbereitung dienen unsere Vaas'-Wahnsinn-Tipps , in denen wir das Spielziel der Erweiterung umreißen und Hinweise geben, welche Upgrades sich lohnen. Daher hier nur in aller Kürze die Vorbereitung:

1. Das Gefangenenlager: Der Aufprall

An diesem Punkt im Süden der Spielwelt passiert nicht so viel. Ihr betretet ein Lager, in dem euch immer wieder Gegner angreifen, und erledigt diese.

Da wir es hier mit einem schier unendlichen Nachschub zu tun haben, gibt es ein übergeordnetes Ziel. Ihr müsst drei Käfige finden und Vaas daraus befreien. Sie befinden sich im Suchbereich, erkennbar am gelben Umkreis auf der Minimap.

Befreit Vaas dreimal und der Ansturm der Gegner verstummt. Außerdem erhaltet ihr den ersten Teil des Dolches.