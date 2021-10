Far Cry 6: Komplettlösung mit Tipps und Tricks

Die meisten Ubiwelten platzen vor Inhalten regelrecht aus allen Nähten, und Far Cry 6 macht da garantiert keine Ausnahme.

Dieses Spiel ist - ebenso wie seine Insel Yara - wirklich riesengroß und liefert dermaßen viele Beschäftigungen, dass man so schnell nicht hinterherkommt. Einsätze (so heißen die Hauptmissionen), Yaranische Geschichten, Schatzsuchen, militärische Ziele und, und, und.

Viel zu entdecken, zu sammeln, zu craften und vor allem zu zerstören. Bei all dem steht unsere Komplettlösung zu Far Cry 6 zur Verfügung, die täglich um neue Missionen und Inhalte aktualisiert wird. Schaut regelmäßig vorbei.

Alle Einsätze der Hauptmission

Einsätze, so heißen die Hauptmissionen in Far Cry 6. Sie erzählen die Geschichte von Dani, der Revolution auf Yara und der Gruppierungen, die Castillo stürzen wollen.