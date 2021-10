Far Cry 6: Schatzsuchen in Yara, Die vermisste Muse

Die Schatzsuchen in Far Cry 6 sind genau das, was ihre Bezeichnung verspricht. Ihr geht los und findet, nun ja, einen mehr oder weniger wertvollen Gegenstand.

Sie starten oft mit einem Hinweis, den ihr irgendwo findet, etwa eine angetackerte Notiz. Dies fügt eurer Weltkarte eine Markierung in Form eines Diamanten hinzu. Erst wenn ihr zu dieser Stelle geht und dort interagiert, wandert die Schatzsuche ins Notizbuch. Manchmal stolpert man auch direkt über den Ort der Schatzsuche und kann sich ans Werk machen.

Hier sammeln wir alle Schatzsuchen.