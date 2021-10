Far Cry 6: So funktionieren Schnellreise, Autos, Boote, Pferde und Helikopter

Die komplette yaranische Inselgruppe in Far Cry 6 ist stattlich bemessen, vorsichtig ausgedrückt. Das Spiel ist schon verdammt groß, also braucht es Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen.

Überallhin laufen? Das klappt vielleicht noch auf der Startinsel Isla Santuario, wo die Wege nicht allzu weit ausfallen (vor allem, wenn man auf den linken Stick klickt, um zu sprinten). Aber verglichen mit den restlichen Gebieten ist diese Startinsel auch ganz schön klein. Und deshalb super dazu geeignet, die verschiedenen Arten der Fortbewegung einzuführen.

Schnellreise Die Schnellreise klappt nur zu Orten, die schon entdeckt wurden, etwa zu einem Guerilla-Versteck (anfangs Claras Lager), einem eroberten militärischen Posten oder anderen, friedlichen Ortschaften, die einen Schnellreisepunkt haben. Über das Kartenmenü lassen sich diese Punkte ansteuern, solange ihr nicht an einem Punkt der Handlung steht, an dem einfach keine Schnellreise möglich ist, gerade in einer wichtigen Mission steckt oder in eine Schießerei verwickelt seid. Schüttelt erst die Verfolger ab, dann könnt ihr schnell reisen.

Pferde Schon die dritte Einsatz "Friss oder stirb" scheucht euch quer über die Startinsel Isla Santuario. Nach wenigen Metern erreicht ihr ein Pferd, und das steht nicht umsonst dort. Ihr könnt einfach aufsetzen (Zivilisten stört es nicht, wenn ihr ihre Reittiere nutzt) und losgaloppieren. Klickt auf den linken Stick, um dem Pferd die Sporen zu geben und zu beschleunigen. Pferde sind mit einem entsprechenden Symbol auf der Karte markiert. Mit grünen Symbolen sind die Pferdeübergabepunkte gekennzeichnet. Klickt hier auf den Sattel und ihr könnt ein beliebiges Pferd aus eurem virtuellen Stall rufen. Warum Pferde nutzen? Nun, sie sind auf unwegsamem Terrain verlässlicher als Autos und besser zu steuern, außerdem gar nicht so langsam. Dann wiederum vertragen sie deutlich weniger als Fahrzeuge und haben sogar ihren eigenen Willen. Vor tiefem Wasser beispielsweise werfen sie euch vom Rücken. Flaches Wasser oder sumpfiger Untergrund sind in Ordnung, aber sobald es zu tief wird, weigern sie sich, was den geplanten Rückzug erschwert.

Fahrzeuge Spätestens im Rahmen der Hauptmission "Treibstoff der Revolution" erhaltet ihr euer erstes Auto von Juan. Dieses könnt ihr jederzeit über die untere Schaltfläche des Waffenrads zu euch rufen, als wäre es ein Lebewesen. Wichtig hierbei: Es muss eine Straße in der Nähe sein, sonst könnt ihr das Fahrzeug nicht rufen. Im Spiel gibt es mehrere Dutzend Fahrzeugmodelle in der Spielwelt, die ihr steuern und zu Punkten der Fahrzeugübergabe bringen könnt. Dort werden sie gespeichert und sind fortan von jedem Übergabepunkt aus abrufbar.