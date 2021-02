Far Cry 6: Vorsicht vor falschen Beta-Einladungen - Ubisoft warnt vor Betrugsmasche!

Gefälschte Einladungen zu einer Far-Cry-6-Beta machen augenscheinlich die Runde

YouTuber Bradley Colburn berichtet vor einer Betrugsmasche

Auch Ubisoft bestätigt das und empfiehlt, nicht auf die Phishing-Mail zu reagieren

In letzter Zeit tauchten scheinbar offizielle Einladungen zu einer Far-Cry-6-Beta in zahlreichen Mailordnern auf, aber Vorsicht! Ubisoft warnt davor, diese nicht zu beantworten. Es handle sich um eine Betrugsmasche.

Wie Twitter-Nutzer und YouTuber Bradley Colburn alias "theRadBrad" auf seinem Kanal warnt, mache aktuell eine E-Mail die Runde, die auf den ersten Blick direkt von der offiziellen Ubisoft-Adresse zu kommen scheint. Die Nachricht verspricht einen Beta-Zugang zum kommenden Far Cry 6, sogar mit einem falschen Embargo und einem speziellen Passwort versehen, um die Mitteilung echter erscheinen zu lassen.

We can confirm the email regarding FC6 beta access is a phishing attempt. It has been reported. Please do not respond if you have received this email or similar. Thank you for the report! https://t.co/G7jBlRS6IW — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) February 19, 2021

Wie Brad weiter erklärt, handle es sich dabei allerdings um einen Phishing-Virus, der alle möglichen Aktivitäten am Computer ausspioniert, sobald man auf den Einladungslink klickt.

Auch Ubisoft selbst äußert sich zu Brads Warnung und bezeichnet die Rundmail offiziell als Fälschung im Rahmen einer Betrugsmasche. Auf dem offiziellen Twitter-Account betont das Unternehmen noch einmal warnend: "Bitte antwortet nicht darauf, wenn ihr diese oder eine ähnliche E-Mail erhalten habt."

Alles in allem eine ziemlich perfide Aktion, die nicht nur sehr überzeugend aussieht, sondern die Vorfreude der Far-Cry-Fans auch noch ziemlich geschickt ausnutzt. Also: Seid vorsichtig, falls ihr so eine Mail bekommt, und schützt eure Daten.

Der kommende sechste Teil der Shooter-Reihe Far Cry um eine Rebellion im fiktiven Tropenstaat Yara sollte eigentlich schon diesen Monat erscheinen. Der actionreiche Kampf gegen einen grausamen Diktator wurde dann allerdings im Herbst 2020 doch auf den 26. Mai 2021 als neues Release-Datum verschoben.