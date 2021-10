Far Cry 6: Alle Yaranischen Geschichten und Nebenmissionen

Yaranische Geschichten in Far Cry 6 sind eine Kategorie von Nebenmissionen. Sie stehen nicht unbedingt in direkter Verbindung zur Hauptgeschichte (auch wenn wichtige Charaktere der Handlung in einige dieser Missionen involviert sein können).

Die erste Yaranische Geschichte, die kurz nach der Einleitung startet, ist "Vorherrschaft". Von da an schaltet ihr neue Nebenmissionen frei, indem ihr mit Leuten redet, manche gibt es automatisch während der Einsätze, und wieder andere starten, wenn ihr bestimmte Dokumente findet und lest.

Hier sammeln wir die Lösungen für die Yaranischen Geschichten.

Yaranische Geschichten in Far Cry 6 Vorherrschaft

Der große Knall

Schocktherapie Weitere Nebenmissionen in Kürze...

Vorherrschaft Missionsdetails: Zeit für ein Superheldenteam, Dani: meine Impro-Waffen und deine Fähigkeiten.

Rang: 3

Belohnung: -- Diese Mission gibt es von Juan im Libertad-HQ, und zwar nach der Flucht von der Startinsel. Sie ist Teil des Einsatzes "Die Guerilla" und besteht im Wesentlichen in dem Wissen, dass euch Juan besondere Waffen verkaufen kann. Nehmt die Waffen auf dem Tisch in Augenschein und sucht euch welche aus. Das geht entweder bei Juan selbst in der Libertad-Basis oder bei einem seiner Waffenhändler. Diese lassen sich in der Regel in eroberten FND-Basen nieder und bieten nicht nur die Möglichkeit, Tierfleisch gegen Crafting-Materialien zu tauschen, sondern auch einzigartige Impro-Waffen. Hol dir alle Waffen von Juan Ansonsten reicht auch einer seiner Waffenhändler. Je höher euer Rang ist, desto mehr Geräte stehen zum Verkauf. Als Währung für den Waffenhandel dient abgereichertes Uran, das sich bei Flugabwehranlagen erbeuten lässt. Folgende Waffen stehen zum Verkauf: El Muro : 100x Abgereichertes Uran

: 100x Abgereichertes Uran El Besito: 100x Abgereichertes Uran Und die folgenden Supremos: Furioso : 100x Abgereichertes Uran

