FIFA 22: Die besten Spieler - 25 Stürmer und Offensivspieler für ST, LF, RF

Wenn ihr nach den besten Stürmern in FIFA 22 sucht, fallen oftmals bekannte Namen wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar Jr oder Kylian Mbappe. Sie bilden nach derzeitigem Maßstab die Weltspitze unter allen aktiven Profis im Sturm und sorgen in ihren jeweiligen Vereinen für viele Tore, Furore und Geld in der Vereinskasse.

Auch in FIFA 22 zählen diese Kicker zu den besten und jeder Spieler würde wohl gerne den einen oder anderen Namen seiner Favoriten und Lieblingsspieler in seinem eigenen Kader sehen. Auf dieser Seite stellen wir euch daher die jeweils 25 besten Spieler im Sturm für ST, LF und RF in FIFA 22 vor. Sie haben alle eine sehr hohe Gesamtwertung, kosten aber zwei- bis dreistellige Millionenbeträge. Wir aktualisieren die Seite, wenn sich an den Ranglisten etwas ändern sollt, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt.

FIFA 22: Beste Spieler ST - Die Top 25 Mittelstürmer als Sturmspitze Stürmer sind bekanntlich nicht nur einfach Stürmer, sondern lassen sich je nach Position, Taktik und Aufgabenbereich noch genauer separieren. Spricht man in FIFA 22 vom "gewöhnlichen Stürmer (ST)", ist in der Regel vom klassischen Mittelstürmer oder vom Stoßstürmer / Sturmspitze die Rede. Er ist der zentrale Angreifer, der sich mehr oder weniger mittig vor dem gegnerischen Tor platziert und darauf wartet, dass ihm Bälle von der linken oder rechten Flanke oder vom Mittelfeld zugespielt werden, um sie ins Tor zu knallen. Stürmer müssen eine gute Reaktion, Spielfeldübersicht und Robustheit im Zweikampf mitbringen. Außerdem ist Kopfballstärke und Präzision gefragt. Wer derzeit die weltbesten 25 Stürmer in FIFA 22 sind, erfahrt ihr nachfolgend. Update 30. September 2021: FIFA 22 ist am zwar am Start, doch auf die 25 besten Stürmern der Welt hat das aber keinen Einfluss. Trotzdem gibt es einige Änderungen in unserer Liste. Das betrifft vor allem die hinteren Plätze, auf denen sich Namen wie Gerard Moreno, Edinson Cavani, Andre Silva oder Timo Werner wiederfinden. Für sie mussten unter anderem Alejandro Gomez, Dries Mertens, Raul Jimenez oder Mauro Icardi Platz machen. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Spieler massiv verschlechtert haben. An der Weltspitze sind die Unterschiede nur noch minimal, daher reicht bereits ein Punkt bei einem einzelnen Wert, um die Gesamtwertung oder die Platzierung in der Top-Liste zu beeinflussen. Wenn ihr nicht die besten Spieler, sondern die aktuell besten Talente im Sturm sucht, dann schaut hier vorbei: FIFA 22: ST Talente im Karrieremodus - Die Top 25 Angreifer im Sturm. Lionel Messi

Verein: Paris Saint-Germain

Nationalität: Argentinien

Position (Alternativ): ST (RF, MS)

Alter: 34

Gesamtwert: 93

• TEM: 85, SCH: 92, PAS: 91, DRI: 95, DEF: 34, PHY: 65

Marktwert (€): 78 Mio.



Robert Lewandowski

Verein: FC Bayern München

Nationalität: Polen

Position (Alternativ): ST

Alter: 32

Gesamtwert: 92

• TEM: 78, SCH: 92, PAS: 79, DRI: 85, DEF: 44, PHY: 82

Marktwert (€): 119,5 Mio.



Kylian Mbappe

Verein: Paris Saint-Germain

Nationalität: Frankreich

Position (Alternativ): ST (LF)

Alter: 22

Gesamtwert: 91

• TEM: 97, SCH: 88, PAS: 80, DRI: 92, DEF: 36, PHY: 77

Marktwert (€): 194 Mio.



Cristiano Ronaldo

Verein: Manchester United

Nationalität: Portugal

Position (Alternativ): ST (LF)

Alter: 36

Gesamtwert: 91

• TEM: 87, SCH: 94, PAS: 80, DRI: 87, DEF: 34, PHY: 75

Marktwert (€): 45 Mio.



Harry Kane

Verein: Tottenham Hotspur

Nationalität: England

Position (Alternativ): ST

Alter: 27

Gesamtwert: 90

• TEM: 70, SCH: 91, PAS: 83, DRI: 82, DEF: 47, PHY: 83

Marktwert (€): 129,5 Mio.



Karim Benzema

Verein: Real Madrid

Nationalität: Frankreich

Position (Alternativ): ST (MS)

Alter: 33

Gesamtwert: 89

• TEM: 76, SCH: 86, PAS: 81, DRI: 87, DEF: 39, PHY: 77

Marktwert (€): 66 Mio.



Erling Haaland

Verein: Borussia Dortmund

Nationalität: Norwegen

Position (Alternativ): ST

Alter: 20

Gesamtwert: 88

• TEM: 89, SCH: 91, PAS: 65, DRI: 80, DEF: 45, PHY: 88

Marktwert (€): 137,5 Mio.



Romelu Lukaku

Verein: FC Chelsea

Nationalität: Belgien

Position (Alternativ): ST

Alter: 28

Gesamtwert: 88

• TEM: 84, SCH: 87, PAS: 74, DRI: 78, DEF: 39, PHY: 83

Marktwert (€): 93,5 Mio.



Luis Suarez

Verein: Atlético Madrid

Nationalität: Uruguay

Position (Alternativ): ST

Alter: 34

Gesamtwert: 88

• TEM: 72, SCH: 90, PAS: 82, DRI: 83, DEF: 47, PHY: 83

Marktwert (€): 44,5 Mio.



Ciro Immobile

Verein: Lazio Rom (Latium)

Nationalität: Italien

Position (Alternativ): ST

Alter: 31

Gesamtwert: 87

• TEM: 86, SCH: 87, PAS: 67, DRI: 81, DEF: 39, PHY: 77

Marktwert (€): 67,5 Mio.



Sergio Agüero (FC Barcelona)

Position (Alternativ): ST

Alter: 33

Gesamtwert: 87 (TEM: 71, SCH: 89, PAS: 75, DRI: 87, DEF: 33, PHY: 69)

Marktwert (€): 51 Mio.



Marcos Llorente (Atlético Madrid)

Position (Alternativ): ST (ZM, RM)

Alter: 26

Gesamtwert: 86 (TEM: 88, SCH: 80, PAS: 81, DRI: 82, DEF: 78, PHY: 82)

Marktwert (€): 88 Mio.



Jamie Vardy (Leicester City)

Position (Alternativ): ST

Alter: 34

Gesamtwert: 86 (TEM: 85, SCH: 84, PAS: 70, DRI: 80, DEF: 52, PHY: 73)

Marktwert (€): 33 Mio.



Gerard Moreno (FC Villarreal)

Position (Alternativ): ST (RM, RF)

Alter: 29

Gesamtwert: 86 (TEM: 79, SCH: 86, PAS: 77, DRI: 84, DEF: 46, PHY: 73)

Marktwert (€): 68 Mio.



Marcus Rashford (Manchester United)

Position (Alternativ): ST (LM)

Alter: 23

Gesamtwert: 85 (TEM: 90, SCH: 84, PAS: 79, DRI: 85, DEF: 43, PHY: 77)

Marktwert (€): 77,5 Mio.



Lautaro Martinez (Inter Mailand)

Position (Alternativ): ST

Alter: 23

Gesamtwert: 85 (TEM: 84, SCH: 81, PAS: 72, DRI: 85, DEF: 48, PHY: 84)

Marktwert (€): 78 Mio.



Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Position (Alternativ): ST (LF, RF)

Alter: 30

Gesamtwert: 85 (TEM: 80, SCH: 84, PAS: 84, DRI: 87, DEF: 52, PHY: 72)

Marktwert (€): 53 Mio.



Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal)

Position (Alternativ): ST (LF, LM)

Alter: 32

Gesamtwert: 85 (TEM: 89, SCH: 85, PAS: 75, DRI: 79, DEF: 35, PHY: 69)

Marktwert (€): 43,5 Mio.



Edinson Cavani (Manchester United)

Position (Alternativ): ST

Alter: 34

Gesamtwert: 85 (TEM: 66, SCH: 86, PAS: 70, DRI: 75, DEF: 51, PHY: 79)

Marktwert (€): 26 Mio.



Andre Silva (RB Leipzig)

Position (Alternativ): ST

Alter: 25

Gesamtwert: 84 (TEM: 74, SCH: 84, PAS: 69, DRI: 83, DEF: 45, PHY: 77)

Marktwert (€): 51 Mio.



Nabil Fekir (Betis Sevilla)

Position (Alternativ): ST (ZOM, RM)

Alter: 27

Gesamtwert: 84 (TEM: 83, SCH: 83, PAS: 82, DRI: 87, DEF: 38, PHY: 79)

Marktwert (€): 45 Mio.



Timo Werner (FC Chelsea)

Position (Alternativ): ST (LF)

Alter: 25

Gesamtwert: 84 (TEM: 91, SCH: 81, PAS: 70, DRI: 83, DEF: 35, PHY: 70)

Marktwert (€): 56,5 Mio.



Yannick Carrasco (Atlético Madrid)

Position (Alternativ): ST (LM)

Alter: 27

Gesamtwert: 84 (TEM: 88, SCH: 81, PAS: 78, DRI: 86, DEF: 45, PHY: 67)

Marktwert (€): 45 Mio.



Josip Ilicic (Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio))

Position (Alternativ): ST (MS)

Alter: 33

Gesamtwert: 84 (TEM: 75, SCH: 86, PAS: 84, DRI: 86, DEF: 40, PHY: 67)

Marktwert (€): 27 Mio.



Wissam Ben Yedder (AS Monaco)

Position (Alternativ): ST

Alter: 30

Gesamtwert: 84 (TEM: 82, SCH: 84, PAS: 77, DRI: 88, DEF: 39, PHY: 70)

Marktwert (€): 41,5 Mio.



