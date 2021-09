FIFA 22: Effektiv verteidigen und Tore verhindern

Eine gute Verteidigung zu haben, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Erfolg in EA Sports' FIFA 22. Denn wenn ihr hinten viele Tore bekommt, nützt euch der beste Sturm nicht viel. Es ist wichtig, ruhig und überlegt vorzugehen, damit ihr eurem Gegner nicht in die Karten spielt.

Was ihr über die Verteidigung in FIFA 22 wissen solltet:

Tactical Defending ist in FIFA 22 automatisch als Standardeinstellung ausgewählt. Im Grunde müsst ihr nichts weiter tun, um dieses System zu nutzen. Anpassungen könnt ihr in den Steuerungs-Einstellungen des Spiels vornehmen.

Wie geht Tactical Defending in FIFA 22?

Tactical Defending ist das standardmäßige Verteidigungssystem in FIFA 22 und online Pflicht. Offline könnt ihr aber auch die ganz alte, klassische Verteidigungsmethode einsetzen. Dieses baut auf vielen Automatismen auf und lässt die KI verschiedene Aufgaben übernehmen, während ihr beim Tactical Defending aktiver eingebunden seid. Das resultiert in mehr Komplexität, ist aber auch effektiver.

FIFA 22: Tipps zur Balleroberung

Es gibt viele Optionen, um in FIFA 22 den Ball zu erobern. Dabei ist aufmerksames Verteidigen gefragt, bei dem ihr darauf achtet, was der Gegner tut. Ihr könnt so die Passwege zustellen und Pässe abfangen, wodurch ihr Zweikämpfe vermeidet und im besten Fall zu einem Konter übergeht.

Kommt es doch zur Begegnung, ist euer Verhalten im Zweikampf nicht weniger wichtig. Haltet ihr die Taste für den Flachpass gedrückt, folgt euer aktueller Spieler in kurzem Abstand dem ballführenden Kicker, ohne direkt auf diesen drauf zu gehen.

Wie kann man bei FIFA 22 den Ball abnehmen?

Je nach Situation führt ihr dann eine Grätsche oder ein Tackling aus. Achtet dabei aber auf das richtige Timing, damit eure Grätsche nicht ins Leere läuft oder ihr den Gegner umholzt. Mit dem richtigen Gespür und Timing könnt ihr Gegenspielern so einfach den Ball abnehmen.

Ebenso ist es möglich, zum richtigen Zeitpunkt die Taste für die Grätsche noch einmal zu drücken, um direkt im Anschluss noch eine zweite auszuführen. Schaut einfach, wie gut eure erste Grätsche läuft. Auf jeden Fall solltet ihr diese Möglichkeit nicht unbedacht einsetzen.

Auch mit einer Grätsche könnt ihr zum Beispiel einen Pass abfangen oder dem Ball einen entscheidenden Richtungswechsel verpassen. Aber wie gesagt, gutes Timing ist entscheidend. Führt ihr eine Grätsche zu früh aus, kann der Gegenspieler darauf reagieren und ausweichen. Und seid ihr zu spät dran, trefft ihr den Gegner statt den Ball und riskiert Verwarnung oder Platzverweis.

Bleibt geduldig und erobert den Ball.

Das Tackling ist da etwas weniger aggressiv und wenn ihr es im richtigen Augenblick einsetzt, klaut ihr dem Gegenspieler den Ball vom Fuß und könnt ihn direkt weiterspielen. Möglich ist das zum Beispiel, wenn ihr euch einem in den Weg stellt und im richtigen Moment per Schusstaste das Tackling ausführt.

Mit der Schusstaste könnt ihr außerdem einen Gegner am Trikot zupfen, wenn ihr hinter ihm lauft. Da besteht allerdings ein sehr hohes Risiko, dass der Schiedsrichter das abpfeift und euren Spieler verwarnt. Ein taktisches Foul wie dieses solltet ihr eher selten einsetzen.

Und schon gar nicht im Strafraum. Dort solltet ihr mit euren Verteidigungsmaßnahmen generell bei Grätschen und Tacklings Vorsicht walten lassen, um keinen Elfmeter zu riskieren.