FIFA 22 FUT Coins: 4 Tipps für mehr Münzen in Ultimate Team

Für Ultimate Team in EA Sports' FIFA 22 braucht ihr Coins, die In-Game-Währung in diesem Modus. Mit diesen Münzen könnt ihr euch zum Beispiel neue FUT-Kartenpacks kaufen und so neue Spieler bekommen.

Coins verdient ihr direkt im Spiel und im Gegensatz zu den FIFA Points kosten sie euch kein echtes Geld - nur die Zeit, um sie zu verdienen. Hier haben wir für euch ein paar gute Tipps, um an Coins zu gelangen.

Was ihr über FUT Coins in FIFA 22 wissen solltet:

Hilfreich sind natürlich die Münzen-Boosts , die eure Coins-Ausbeute nach Matches steigern. Ihr bekommt sie für erfüllte Herausforderungen oder wenn ihr bestimmte Saison-Fortschritte in FIFA 22 erreicht.

Aller Anfang ist ein Bronze-Team, mit dem ihr eure ersten Matches bestreitet und Coins anhäuft. Das könnt ihr im Saison-Modus oder in Turnieren tun, außerdem Squad Building Battles und Herausforderungen absolvieren. Möglichkeiten gibt's auf jeden Fall einige.

Um Starspieler auf dem Transfermarkt zu kaufen, braucht es wie gesagt einiges an Kohle. Aber das lohnt sich noch eher, als die verschwindend geringen Chancen beim Öffnen von Karten-Packs. Ihr braucht halt Coins dafür.

Eine wirklich schnelle Methode, um an Coins zu kommen, gibt es nicht. Alles braucht seine Zeit, ein wenig Geduld und zuweilen auch Glück. Im Endeffekt kann es aber natürlich schneller funktionieren, wenn ihr versucht, verschiedene Methoden miteinander zu kombinieren. Aber dazu müsst ihr erst einmal die Grundlagen auf dieser Seite schaffen.

Wie kann man in FIFA 22 schnell Coins machen?

Wie immer fangt ihr auch in FIFA 22 FUT wieder bei Null an. Ihr könnt FIFA Points zwar übertragen, die Coins bleiben aber dem jeweiligen Spiel vorbehalten - eine Übertragung ist leider nicht möglich. So garantiert man aber immerhin gleiche Chancen für alle.

FIFA 22: Trading Tipps für den Transfermarkt - so macht ihr Gewinne

Eine zu 100 Prozent sichere Vorgehensweise, um auf dem Transfermarkt von FIFA 22 FUT reich zu werden, gibt es nicht. Glück, Timing und Bauchgefühl sind dabei die entscheidenden Aspekte.

Hilfreich ist auch, die echten Fußballentwicklungen im Auge zu behalten, da Ultimate Team diese berücksichtigt wie spezielle Events, von denen es im Saisonverlauf massig gibt. Die können nämlich den Marktwert mancher Spielerkarten nach oben treiben.

Es ist viel Dynamik im Spiel und das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen, zudem kann es je nach Plattform Unterschiede geben. Wer sich näher damit befassen möchte, sollte also auf die Details achten.

Mit TOTW-Karten handeln

Besonders wertvoll sind Spieler, die es ins Team of the Week (Team der Woche) schaffen. Sie sind immer eine Woche lang verfügbar und das natürlich eher selten. Dann folgt ein weiteres TOTW.

Die Preisentwicklung sieht meisten so aus, dass sie anfangs teuer sind, nach ein paar Tagen ein wenig im Preis sinken und dann ziehen die Kartenpreise vor der Einführung des nächsten TOTW wieder ein wenig an. Immer Mittwochs erwartet euch ein neues TOTW und ab zirka 19 Uhr sind die Spieler dann in den Kartenpacks verfügbar.

Wenn ihr das nötige Glück habt, gelingt es euch so, TOTW-Spieler zum richtigen Zeitpunkt günstig zu kaufen und dann zum Ende einer TOTW-Woche hin für mehr Coins wieder zu verkaufen.

Goldkarten von TOTW-Spielern verkaufen

Zu beachten ist, dass bei den Spielern, die eine TOTW-Karte bekommen, die vorherigen Karten wegfallen. Die alte Standard-Goldkarte verschwindet dann aus den Packs.

Aber manch einer ist ja noch auf der Suche nach diesen und nicht nach der TOTW-Karte. Mit der Zeit gewinnen solche Karten daher an Seltenheitswert und der Preis zieht an. Vorab könnt ihr dahingehend wenig sicher sein, die neuen TOTW-Karten werden immer erst zur Verfügbarkeit in den Packs angekündigt. Ihr könnt aber auf die Predictions schauen und so vielleicht ein paar Karten von wahrscheinlichen Kandidaten vorab kaufen.

Daher lohnt es sich, auf besondere und herausragende Leistungen von Spielern an Wochenenden zu achten, denn dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kicker ins Team der Woche kommt. Das tun einige Spieler aus der Community, also agiert dann entsprechend schnell auf dem Transfermarkt. Mit Hilfe der App beziehungsweise Web App könnt ihr das auch tun, ohne das Spiel laufen zu lassen - zum Beispiel direkt beim Fußballgucken.

Wie kann man in FIFA 22 traden?

Das Trading an sich funktioniert ganz einfach über den Transfermarkt in FIFA 22 FUT. Nun kann es aber lästig sein, jedes Mal extra dafür das Spiel zu starten. Aber dafür gibt's eine gute Alternative in Form der Web-App und Companion-App, mit denen ihr von eurem Handy oder Tablet aus immer alles im Blick habt und auf dem Transfermarkt handeln könnt. Ein Muss für alle, die sich intensiv mit dem Kartenhandel befassen.