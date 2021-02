FIFA 21 TOTW 22 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Zum Start der neuen Woche gibt es an dieser Stelle die neuen FIFA 21 TOTW 221 Predictions sowie die Prognose für den neuen FIFA 21 Silver Star Aufgabenspieler. Ereignisreiche Spieltage liegen hinter uns und es gibt wieder mehr als genug Kandidaten, die den Sprung ins neue TDW schaffen könnten. Auf dieser Seite wollen wir euch in den FIFA 21 Team of the Week 21 Predictions die wahrscheinlichsten Kandidaten vorstellen. Ob und welche Vorhersagen letzten Endes bewahrheiten, verrät EA zur Wochenmitte. Bis es soweit ist, sind die Karten vom FIFA 21 Team der Woche 21 in den Fut-Packs zu finden.

Die Anwärter fürs neue FIFA 22 Team der Woche

Wie immer bringt die erste Vorhersage YouTuber KieronSFF ins Spiel, der mit seinen Prognosen in den letzten Wochen recht häufig richtig lag.

Stürmer

Alexander Isak

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: Real Sociedad San Sebastián

Patson Daka

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: FC Red Bull Salzburg

Richarlison

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: FC Everton

Erling Haaland

Gesamtwertung: von 84 auf 90

Position: ST

Verein: Borussia Dortmund

Dusan Tadic

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CF (MS)

Verein: Ajax Amsterdam

Bernardo Silva

Gesamtwertung: von 87 auf 89

Position: RW (RF)

Verein: Manchester City

Lucas Piazon

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: RW (RF)

Verein: Rio Ave FC

Harvey Barnes

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LW (LF)

Verein: Leicester City

Mittelfeld

Casemiro

Gesamtwertung: von 89 auf 91

Position: CDM (ZDM)

Verein: Real Madrid

Luis Alberto

Gesamtwertung: von 85 auf 87

Position: CM (ZM)

Verein: Lazio Rom

Marcel Sabitzer

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CM (ZM)

Verein: RB Leipzig

Renato Steffen

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: RM

Verein: Vfl Wolfsburg

Mallik Wilks

Gesamtwertung: von 67 auf 78

Position: RM

Verein: Hull City

Andre Carrillo

Gesamtwertung: von 79 auf 84

Position: RM

Verein: al-Hilal

Stephy Mavididi

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LM

Verein: HSC Montpellier

Sander van de Streek

Gesamtwertung: von 70 auf 77

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Utrecht

Amin Younes

Gesamtwertung: von 75 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Eintracht Frankfurt

Verteidigung und Torwart

Samir Handanovic

Gesamtwertung: von 88 auf 90

Position: GK (TW)

Verein: Inter Mailand

Rui Patricio

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: GK (TW)

Verein: Wolverhampton Wanderers

Dani Cardenas

Gesamtwertung: von 63 auf 79

Position: GK (TW)

Verein: UD Levante

Zouhair Fedda

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: Sporting Lissabon

Joachim Andersen

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: FC Fulham

Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: CB (IV) Verein: FC Fulham Guillermo Maripan

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: AS Monaco

Diese Spieler könnten es ins FIFA 21 Team of the Week 22 schaffen.

KieronSFFs FIFA 21 Silver Star Objective

Ademola Lookman

Gesamtwertung: von 74 auf 74

Position: RM

Verein: FC Fulham

Der mögliche Kandidat für den FIFA 22 Silver Star Aufgabenspieler.

Die Kollegen vom Fifauteam haben auf Basis der von KieronSFF nominierten Spieler noch ein paar weitere mögliche Anwärter herausgepickt, die es ins nächste TDW schaffen könnten:

Jordan Pickford

Gesamtwertung: 84

Position: GK (TW)

Verein: FC Everton

Dillon Phillips

Gesamtwertung: 79

Position: GK (TW)

Verein: Cardiff City

Dani Calvo

Gesamtwertung: 79

Position: CB (IV)

Verein: FC Elche

Thierry Correia

Gesamtwertung: 78

Position: RB (RV)

Verein: FC Valencia

Gleison Bremer

Gesamtwertung: 78

Position: CB (IV)

Verein: FC Turin

Daichi Kamada

Gesamtwertung: 79

Position: CAM (ZOM)

Verein: Eintracht Frankfurt

Manprit Sarkaria

Gesamtwertung: 79

Position: RW (RF)

Verein: FK Austria Wien

Nick Powell

Gesamtwertung: 78

Position: CAM (ZOM)

Verein: Stoke City

Lautauro Martinez

Gesamtwertung: 89

Position: ST

Verein: Inter Mailand

Myron Bouadu

Gesamtwertung: 84

Position: ST

Verein: AZ Alkmaar

Sebastian Haller

Gesamtwertung: 84

Position: ST

Verein: Ajax Amsterdam

Guido Burgstaller

Gesamtwertung: 79

Position: ST

Verein: FC St. Pauli

Duane Holmes

Gesamtwertung: 78

Position: ST

Verein: Huddersfield Town

