FIFA 21 TOTW 23 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Der erste Tag einer neuen Woche startet in gewohnter Weise mit den neuen FIFA 21 TOTW 23 Predictions und der Vorhersage für den neuen FIFA 21 Silver Star Aufgabenspieler. Die vergangenen Spieltage haben mehr als genug Spieler gezeigt, die aufgrund ihrer hervorstehenden Leistung das Zeug dazu haben, am Mittwoch von EA ins neue TDW gewählt zu werden. Auf dieser Seite stellen wir euch in den FIFA 21 Team of the Week 23 Predictions alle potenziellen Anwärter genauer vor. Das offizielle Team folgt dann Mitte der Woche. Bis dahin findet ihr die Karten vom FIFA 21 Team der Woche 22 in den Fut-Packs.

Diese Spieler könnten es ins neue FIFA 21 Team der Woche schaffen

Wie immer bringt die erste Vorhersage YouTuber KieronSFF ins Spiel, der mit seinen Prognosen in den letzten Wochen recht häufig richtig lag.

Stürmer

Gareth Bale

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: RW (RF)

Verein: Tottenham Hotspur

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RF (RA)

Verein: Western United

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LW (LF)

Verein: FC Arsenal

Gesamtwertung: von 93 auf 96

Position: ST

Verein: FC Barcelona

Gesamtwertung: von 75 auf 84

Position: ST

Verein: AZ Alkmaar

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: Norwich City

Gesamtwertung: von 81 auf 78

Position: ST

Verein: Bristol City

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: RB Leipzig

Gesamtwertung: von 72 auf 78

Position: ST

Verein: Ittihad FC

Mittelfeld

Mauro Arambarri

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Getafe

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CDM (ZDM)

Verein: VfB Stuttgart

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Porto

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CDM (ZDM)

Verein: Lokomotive Moskau

Gesamtwertung: von 84 auf 89

Position: CM (ZM)

Verein: FC Bayern München

Gesamtwertung: von 65 auf 77

Position: RM

Verein: Stade Rennes

Gesamtwertung: von 82 auf 78

Position: RM

Verein: PEC Zwolle

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: CA Colón

Verteidigung und Torwart

Gianluigi Donnarumma

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: GK (TW)

Verein: AC Mailand

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: West Bromwich Albion

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: FC Bologna

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: Cagliari Calcio

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: Atletico Madrid

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: Inter Mailand

Diese Spieler könnten es ins FIFA 21 Team of the Week 23 schaffen.

FIFA 21 Silver Star Objective

Kyle Bartley

Gesamtwertung: von 72 auf 74

Position: CB (IV)

Verein: West Bromwich Albion

Die Kollegen vom Fifauteam haben auf Basis der von KieronSFF nominierten Spieler noch ein paar weitere mögliche Anwärter herausgepickt, die es ins nächste TDW schaffen könnten:

Rafal Gikiewicz

Gesamtwertung: 84

Position: GK (TW)

Verein: FC Augsburg

Gesamtwertung: 81

Position: RWB (RAV)

Verein: SV Werder Bremen

Gesamtwertung: 78

Position: CB (IV)

Verein: Vfl Wolfsburg

Gesamtwertung: 79

Position: RW (RF)

Verein: Servette FC

Gesamtwertung: 78

Position: RW (RF)

Verein: RSC Anderlecht

Gesamtwertung: 75

Position: CM (ZM)

Verein: Tondela

Gesamtwertung: 86

Position: ST

Verein: SSC Neapel

Gesamtwertung: 81

Position: ST

Verein: Peterborough United

Gesamtwertung: 79

Position: ST

Verein: 1. FC Heidenheim

Zu guter Letzt steuern auch die Kollegen von Gamingintel noch ein paar Überlegungen bei:

David De Gea

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: GK (TW)

Verein: Manchester United

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: Manchester City

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: SSC Neapel

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: LB (LV)

Verein: VfB Stuttgart

Gesamtwertung: von 87 auf 89

Position: RM

Verein: Borussia Dortmund

Gesamtwertung: von 79 auf 85

Position: CM (ZM)

Verein: AS Monaco

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: LM

Verein: Perth Glory

Gesamtwertung: von 91 auf 94

Position: ST

Verein: FC Bayern München

