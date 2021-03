FIFA 21 TOTW 24 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Wir starten in die neue Woche und wie immer gibt es am Montagmittag die FIFA 21 TOTW 24 Predictions und die Vorhersage für den neuen FIFA 21 Silver Star Aufgabenspieler. Zahlreiche Spieler haben mit ihrer Performance in den letzten Spieltagen geglänzt, was ihnen einen Platz im nächsten TDW einbringen könnte. Nachfolgend wollen wir euch in den FIFA 21 Team of the Week 24 Predictions die Kandidaten etwas genauer vorstellen. Ob und welche Prognosen sich bewahrheiten, erfahren wir dann Mittwochabend, wenn EA das offizielle Team vorstellt. Bis es soweit ist, findet ihr weiterhin die Karten vom FIFA 21 Team der Woche 23 in den Fut-Packs.

Diese Spieler könnten es ins neue FIFA 21 Team der Woche schaffen

Wie immer bringt die erste Vorhersage YouTuber KieronSFF ins Spiel, der mit seinen Prognosen in den letzten Wochen recht häufig richtig lag.

Stürmer

Jonathan David

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: OSC Lille

Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: ST Verein: OSC Lille Alvaro Morata

Gesamtwertung: von 82 auf 87

Position: ST

Verein: Piemonte Calcio (Juventus Turin)

Gesamtwertung: von 82 auf 87 Position: ST Verein: Piemonte Calcio (Juventus Turin) Rogelio Funes Mori

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: CF Monterrey

Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: ST Verein: CF Monterrey Harry Kane

Gesamtwertung: von 88 auf 90

Position: ST

Verein: Tottenham Hotspur

Gesamtwertung: von 88 auf 90 Position: ST Verein: Tottenham Hotspur Alexander Sorloth

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: RB Leipzig

Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: ST Verein: RB Leipzig Jamie Maclaren

Gesamtwertung: von 73 auf 78

Position: ST

Verein: Melbourne City FC

Gesamtwertung: von 73 auf 78 Position: ST Verein: Melbourne City FC Leandro Damiao

Gesamtwertung: von 73 auf 78

Position: ST

Verein: Kawasaki Frontale

Gesamtwertung: von 73 auf 78 Position: ST Verein: Kawasaki Frontale Alexis Sanchez

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: ST

Verein: Inter Mailand

Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: ST Verein: Inter Mailand Steven Berghuis

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RW (RF)

Verein: Feyenoord Rotterdam

Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: RW (RF) Verein: Feyenoord Rotterdam Riyad Mahrez

Gesamtwertung: von 85 auf 89

Position: RW (RF)

Verein: Manchester City

Gesamtwertung: von 85 auf 89 Position: RW (RF) Verein: Manchester City Ryan Kent

Gesamtwertung: von 72 auf 82

Position: LW (LF)

Verein: Glasglow Rangers

Gesamtwertung: von 72 auf 82 Position: LW (LF) Verein: Glasglow Rangers Lorenzo Insigne

Gesamtwertung: von 85 auf 88

Position: LW (LF)

Verein: SSC Neapel

Gesamtwertung: von 85 auf 88 Position: LW (LF) Verein: SSC Neapel Josip Ilicic

Gesamtwertung: von 84 auf 87

Position: CF (MS)

Verein: Atalanta Bergamo

Mittelfeld

Leon Goretzka

Gesamtwertung: von 84 auf 89

Position: CM (ZM)

Verein: FC Bayern München

Gesamtwertung: von 84 auf 89 Position: CM (ZM) Verein: FC Bayern München Romarinho

Gesamtwertung: von 74 auf 82

Position: CAM (ZOM)

Verein: Ittihad FC

Gesamtwertung: von 74 auf 82 Position: CAM (ZOM) Verein: Ittihad FC Matt Jay

Gesamtwertung: von 58 auf 73

Position: CAM (ZOM)

Verein: Exeter City

Verteidigung und Torwart

Dean Henderson

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: GK (TW)

Verein: Manchester United

Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: GK (TW) Verein: Manchester United Jesse Joronen

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: Brescia Calcio

Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: GK (TW) Verein: Brescia Calcio Benjamin Siegrist

Gesamtwertung: von 65 auf 78

Position: GK (TW)

Verein: Dundee United

Gesamtwertung: von 65 auf 78 Position: GK (TW) Verein: Dundee United Pavel Kaderabek

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: RWB (RAV)

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: RWB (RAV) Verein: TSG 1899 Hoffenheim Frederic Guilbert

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: Racing Straßburg

Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: RB (RV) Verein: Racing Straßburg Jordi Alba

Gesamtwertung: von 86 auf 88

Position: LB (LV)

Verein: FC Barcelona

Gesamtwertung: von 86 auf 88 Position: LB (LV) Verein: FC Barcelona Daniele Rugani

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CB (IV)

Verein: Cagliari Calcio

FIFA 21 Silver Star Objective

Marco Davide Faraoni

Gesamtwertung: von 74 auf 74

Position: RM

Verein: Hellas Verona

Der mögliche Kandidat für den FIFA 24 Silver Star Aufgabenspieler.

Zu guter Letzt steuern auch die Kollegen von Gamingintel noch ein paar Überlegungen bei:

Jeremias Ledesma

Gesamtwertung: 75

Position: GK (TW)

Verein: FC Cadiz

Gesamtwertung: 75 Position: GK (TW) Verein: FC Cadiz Luke Shaw

Gesamtwertung: 86

Position: LB (LV)

Verein: Manchester United

Gesamtwertung: 86 Position: LB (LV) Verein: Manchester United Gianluca Mancini

Gesamtwertung: 81

Position: CB (IV)

Verein: AS Rom (Roma FC)

Gesamtwertung: 81 Position: CB (IV) Verein: AS Rom (Roma FC) Adam Masina

Gesamtwertung: 80

Position: LB (LV)

Verein: FC Watford

Gesamtwertung: 80 Position: LB (LV) Verein: FC Watford Christopher Nkunku

Gesamtwertung: 85

Position: CM (ZM)

Verein: RB Leipzig

Gesamtwertung: 85 Position: CM (ZM) Verein: RB Leipzig Dusan Tadic

Gesamtwertung: 85

Position: LW (LF)

Verein: Ajax Amsterdam

Gesamtwertung: 85 Position: LW (LF) Verein: Ajax Amsterdam Sergio Oliveira

Gesamtwertung: 84

Position: CM (ZM)

Verein: FC Porto

Gesamtwertung: 84 Position: CM (ZM) Verein: FC Porto Mario Lemina

Gesamtwertung: 81

Position: CM (ZM)

Verein: FC Fulham

Gesamtwertung: 81 Position: CM (ZM) Verein: FC Fulham Erhan Zahavi

Gesamtwertung: 86

Position: ST

Verein: PSV Eindhoven

Gesamtwertung: 86 Position: ST Verein: PSV Eindhoven Teemu Pukki

Gesamtwertung: 81

Position: ST

Verein: Norwich City

Gesamtwertung: 81 Position: ST Verein: Norwich City Vincent Aboubakar

Gesamtwertung: 80

Position: ST

Verein: Besiktas Istanbul

