FIFA 21 TOTW 26 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Die neue Woche liegt vor uns und wie immer starten wir mit den FIFA 21 TOTW 26 Predictions und die Vorhersage für den neuen FIFA 21 Silver Star Aufgabenspieler in den Montag. Am Wochenende wurden zahlreiche Partien ausgetragen, in denen sich so mancher Profi mit seiner Leistung von seinen Kollegen abheben konnte und damit ein potenzieller Kandidat fürs neue TDW ist. In den nachfolgenden FIFA 21 Team of the Week 26 Predictions zeigen wir euch, wer gute Chancen hat, am von EA ausgewählt zu werden und eine verbesserte Inform-Karte zu erhalten. Bis es soweit ist, findet ihr in den Fut-Packs ab weiterhin die Karten vom FIFA 21 Team der Woche 25.

Welche Spieler kommen ins neue FIFA 21 Team der Woche?

Die erste Vorhersage kommt wie immer von YouTuber KieronSFF, der viel Arbeit in die Analyse der Spiele der letzten Tage steckt und mit seinen Prognosen häufig ins Schwarze trifft.

Stürmer

Karim Benzema

Gesamtwertung: von 89 auf 95

Position: CF (MS)

Verein: Real Madrid

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: LW (LF)

Verein: Ajax Amsterdam

Gesamtwertung: von 73 auf 78

Position: ST

Verein: Kawasaki Frontale

Gesamtwertung: von 67 auf 77

Position: ST

Verein: Legia Warschau

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: River Plate

Gesamtwertung: von 71 auf 84

Position: ST

Verein: Leeds United

Gesamtwertung: von 79 auf 86

Position: ST

Verein: Eintracht Frankfurt

Mittelfeld

Philip Billing

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: AFC Bournemouth

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CM (ZM)

Verein: RB Leipzig

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: Atalanta Bergamo

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: CM (ZM)

Verein: RSC Anderlecht

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: CD Cruz Azul

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: RM

Verein: FC Turin

Gesamtwertung: von 85 auf 87

Position: RM

Verein: FC Bayern München

Gesamtwertung: von 76 auf 84

Position: LM

Verein: Hamburger SV

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: LM

Verein: Brighton " Hove Albion

Gesamtwertung: von 83 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: Tottenham Hotspur

Verteidigung und Torwart

Jan Oblak

Gesamtwertung: von 91 auf 93

Position: GK (TW)

Verein: Atletico Madrid

Gesamtwertung: von 72 auf 78

Position: GK (TW)

Verein: Benevento Calcio

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CB (IV)

Verein: AC Mailand

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: RB (RV)

Verein: Borussia Mönchengladbach

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: Ajax Amsterdam

Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: RB (RV) Verein: Ajax Amsterdam Florent Hanin

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LB (LV)

Verein: Paris FC

Diese Spieler könnten es ins FIFA 21 Team of the Week 26 schaffen.

FIFA 21 Silver Star Objective

Aurelien Tchouameni

Gesamtwertung: von 71 auf 74

Position: CM (ZM)

Verein: AS Monaco

Der mögliche Kandidat für den FIFA 26 Silver Star Aufgabenspieler.

Die Kollegen vom Fifauteam haben auf Basis der von KieronSFF nominierten Spieler noch ein paar weitere mögliche Anwärter herausgepickt, die es ins nächste TDW schaffen könnten:

Jonathan Clauss

Gesamtwertung: 82

Position: RWB (RAV)

Verein: RC Lens

Gesamtwertung: 79

Position: CB (IV)

Verein: Cardiff City

Gesamtwertung: 88

Position: RW (RF)

Verein: Paris Saint-Germain

Gesamtwertung: 80

Position: RM

Verein: Sivasspor

Gesamtwertung: 76

Position: CAM (ZOM)

Verein: Cambridge United

Gesamtwertung: 86

Position: ST

Verein: SSC Neapel

Gesamtwertung: 82

Position: ST

Verein: Al-Nasr

Gesamtwertung: 81

Position: ST

Verein: Daegu FC

Gesamtwertung: 79

Position: ST

Verein: Trabzonspor

Gesamtwertung: 78

Position: ST

Verein: Sheffield Wednesday

Gesamtwertung: 72

Position: ST

Verein: RKC Waalwijk

