FIFA 21 TOTW 27 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Schon wieder Montag? Naja, immerhin hat es auch etwas Gutes, denn damit gibt es die neuen FIFA 21 TOTW 27 Predictions. Dieses Wochenende war in den meisten Ligen nicht ganz so viel los, doch ein paar interessante Kandidaten fürs neue TDW gibt es dennoch. Auf dieser Seite zeigen wir euch in den FIFA 21 Team of the Week 27 Predictions welche Spieler eine Chance haben, am Mittwochabend von EA nominiert zu werden und mit einer verbesserten Inform-Karte belohnt werden. Bis dahin findet ihr in den Fut-Packs weiterhin die Karten vom FIFA 21 Team der Woche 26.

Wer schafft es ins neue FIFA 21 Team der Woche?

Die erste Vorhersage kommt wie immer von YouTuber KieronSFF, der viel Arbeit in die Analyse der Spiele der letzten Tage steckt und mit seinen Prognosen häufig ins Schwarze trifft.

Stürmer

Jonas Wind

Gesamtwertung: von 72 auf 78

Position: ST

Verein: FC Kopenhagen

Gesamtwertung: von 68 auf 81

Position: ST

Verein: Peterborough United

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: AS Monaco

Gesamtwertung: von 72 auf 82

Position: ST

Verein: Besiktas Istanbul

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: OSC Lille

Gesamtwertung: von 91 auf 95

Position: ST

Verein: FC Bayern München

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: FC Everton

Gesamtwertung: von 87 auf 89

Position: ST

Verein: FC Arsenal

Gesamtwertung: von 83 auf 86

Position: RW (RF)

Verein: Ajax Amsterdam

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: RW (RF)

Verein: FC Barcelona

Gesamtwertung: von 78 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: Sampdoria Genua

Mittelfeld

Tomas Soucek

Gesamtwertung: von 81 auf 87

Position: CDM (ZDM)

Verein: West Ham United

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: LM

Verein: Borussia Dortmund

Gesamtwertung: von 67 auf 77

Position: RM

Verein: Melbourne City FC

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Liverpool

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Chelsea

Gesamtwertung: von 75 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Ajax Amsterdam

Verteidigung und Torwart

Martin Dubravka

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: GK (TW)

Verein: Newcastle United

Gesamtwertung: von 91 auf 93

Position: GK (TW)

Verein: Atletico Madrid

Gesamtwertung: von 87 auf 89

Position: CB (IV)

Verein: Piemonte Calcio (Juventus Turin)

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: RB (RV)

Verein: AZ Alkmaar

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: RB (RV)

Verein: Tottenham Hotspur

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: RWB (RAV)

Verein: PFK ZSKA Moskau

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: LB (LV)

Verein: SV Werder Bremen

Diese Spieler könnten es ins FIFA 21 Team of the Week 27 schaffen.

Die Kollegen vom Fifauteam haben auf Basis der von KieronSFF nominierten Spieler noch ein paar weitere mögliche Anwärter herausgepickt, die es ins nächste TDW schaffen könnten:

Jordi Alba

Gesamtwertung: 89

Position: LWB (LAV)

Verein: FC Barcelona

Gesamtwertung: 86

Position: RB (RV)

Verein: Paris Saint-Germain

Gesamtwertung: 86

Position: LW (LF)

Verein: FC Liverpool

Gesamtwertung: 84

Position: LM

Verein: FC Bayern München

Gesamtwertung: 81

Position: CM (ZM)

Verein: Espanyol Barcelona

Gesamtwertung: 78

Position: LM

Verein: Dynamo Kiew

Gesamtwertung: 81

Position: ST

Verein: FC Fulham

Gesamtwertung: 81

Position: ST

Verein: Olympique Lyon

Gesamtwertung: 75

Position: ST

Verein: VfB Stuttgart

Mehr zu FUT in FIFA 21