FIFA 21 TOTW 31 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Es ist Montag im neuen Lockdown und wir starten in die neue Woche mit den FIFA 21 TOTW 31 Predictions. In den letzten Tagen haben wir einige interessante Begegnungen mit hervorstechenden Spielern gesehen, die sich gut als Material für das neue TDW eignen. In den folgenden FIFA 21 Team of the Week 31 Predictions stellen wir euch die vielversprechendsten Kandidaten genauer vor. Ob und welche Vorhersagen sich letzten Endes bewahrheiten, erfahren wir dann am Mittwochabend, wenn EA den offiziellen Kader bekanntgibt. Bis es soweit ist, gibt es in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 21 Team der Woche 30.

Die Kandidaten für neue FIFA 21 Team der Woche

Die erste Vorhersage kommt diesmal von Ginx.tv, die die Spielbegegnungen der letzten Tage analysiert haben und darauf basierend ihre Vorhersage abgeben.

Stürmer

Antoine Griezmann

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: ST

Verein: FC Barcelona

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: ST

Verein: Borussia Dortmund

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: ST

Verein: 1. FC Union Berlin

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: SSC Neapel

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Benfica Lissabon

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: ST

Verein: Blackburn Rovers

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LW (LF)

Verein: FC Sevilla

Mittelfeld

Ondrej Duda

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: 1. FC Köln

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CM (ZM)

Verein: Paris Saint-Germain

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: CFC Genua

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LM

Verein: Besiktas Istanbul

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: RM

Verein: Leicester City

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Cagliari Calcio

Verteidigung und Torwart

Jordan Pickford

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: FC Everton

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: Betis Sevilla

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LB (LV)

Verein: Ajax Amsterdam

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LB (LV)

Verein: FC Chelsea

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: RB (RV)

Verein: Stade Rennes

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: Inter Mailand

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: Celta Vigo

Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: CB (IV) Verein: Celta Vigo Pepe

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: FC Porto

Diese Spieler könnten es ins FIFA 21 Team of the Week 31 schaffen.

Die Kollegen von Wettfreunde.net haben noch ein paar weitere Anwärter herausgepickt, die es ins nächste TDW schaffen könnten:

Johannes Geis

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: CM (ZM)

Verein: 1. FC Nürnberg

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: 1. FC Köln

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 74 auf 79

Position: CM (ZM)

Verein: Cagliari Calcio

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: Borussia Mönchengladbach

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: FC Burnley

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: ST

Verein: FC Lorient

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Stade Rennes

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: Atalanta Bergamo

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: OSC Lille

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: ST

Verein: Fenerbahce Istanbul

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: ST

Verein: Leicester City

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlagen

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: Olympique Marseille

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: ST

Verein: FC Crotone (Crotone)

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: ST

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: RW (RF)

Verein: Vfl Wolfsburg

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlagen

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: LW (LF)

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlagen

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: LW (LF)

Verein: PEC Zwolle

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlagen

Gesamtwertung: von 94 auf 95

Position: CF (MS)

Verein: FC Barcelona

Hier noch ein paar letzte Optionen, die durchaus eine Chance haben, eine Inform-Karte abzustauben:

Martin Dubravka

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: GK (TW)

Verein: Newcastle United

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: Trabzonspor

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CB (IV)

Verein: Leicester City

Gesamtwertung: von 73 auf 80

Position: CB (IV)

Verein: FC Nantes

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: Eintracht Frankfurt

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: Vfl Wolfsburg

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: Piemonte Calcio (Juventus Turin)

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: Olympiakos Piräus

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LB (LV)

Verein: Benfica Lissabon

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: LB (LV)

Verein: Piemonte Calcio (Juventus Turin)

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Ajax Amsterdam

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: CM (ZM)

Verein: Manchester City

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CM (ZM)

Verein: Lokomotive Moskau

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: RM

Verein: Tottenham Hotspur

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: LM

Verein: SSC Neapel

Gesamtwertung: von 68 auf 76

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Emmen

Gesamtwertung: von 93 auf 94

Position: ST

Verein: Real Madrid

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: Shanghai Dongya F.C.

Gesamtwertung: von 65 auf 76

Position: ST

Verein: Milton Keynes Dons

Mehr zu FUT in FIFA 21