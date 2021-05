FIFA 21 TOTW 32 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Neue Woche, neue FIFA 21 TOTW 32 Predictions. In den vergangenen Tagen war spieltechnisch einiges im Fußball geboten und es gab auch die eine oder andere Überraschung zu sehen. Einige Spieler konnten sich bei ihren Matches auch besonders von ihren Kollegen abheben und sind damit Material für das dieswöchige TDW. Nachfolgend stellen wir euch in den FIFA 21 Team of the Week 32 Predictions die vielversprechendsten Anwärter genauer vor. Wie immer müssen wir bis zum Mittwochabend warten, um zu erfahren, ob und welche Vorhersagen sich bewahrheiten. Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 21 Team der Woche 31 und dem aktuellen Team der Saison.

Die Anwärter fürs neue FIFA 21 Team der Woche

Die erste Vorhersage kommt wieder von Ginx.tv, die die Spielbegegnungen der letzten Tage analysiert haben und darauf basierend ihre Vorhersage abgeben.

Stürmer

Dusan Tadic

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: LW (LF)

Verein: Ajax Amsterdam

Dusan Tadic

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: LW (LF)

Verein: Ajax Amsterdam

Ferran Torres

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RW (RF)

Verein: Manchester City

Ferran Torres

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RW (RF)

Verein: Manchester City

Neymar Jr.

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: LW (LF)

Verein: Paris Saint-Germain

Neymar Jr.

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: LW (LF)

Verein: Paris Saint-Germain

Cristiano Ronaldo

Gesamtwertung: von 95 auf 96

Position: ST

Verein: Piemonte Calcio (Juventus Turin)

Cristiano Ronaldo

Gesamtwertung: von 95 auf 96

Position: ST

Verein: Piemonte Calcio (Juventus Turin)

Cyle Larin

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: Besiktas Istanbul

Cyle Larin

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: Besiktas Istanbul

Ciro Immobile

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: ST

Verein: Lazio Rom

Ciro Immobile

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: ST

Verein: Lazio Rom

Rodrigo Palacio

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: FC Bologna

Rodrigo Palacio

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: FC Bologna

Harry Wilson

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Cardiff City

Mittelfeld

Achraf Hakimi

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RM

Verein: Inter Mailand

Achraf Hakimi

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RM

Verein: Inter Mailand

Pape Sarr

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: FC Metz

Pape Sarr

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: FC Metz

Marcos Llorente

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CM (ZM)

Verein: Atletico Madrid

Marcos Llorente

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CM (ZM)

Verein: Atletico Madrid

Pizzi

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: Benfica Lissabon

Pizzi

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: Benfica Lissabon

Hakan Calhanoglu

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: AC Mailand

Verteidigung und Torwart

Andrea Consigli

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: GK (TW)

Verein: US Sassuolo Calcio

Andrea Consigli

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: GK (TW)

Verein: US Sassuolo Calcio

Harun Tekin

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: GK (TW)

Verein: Fenerbahce Istanbul

Harun Tekin

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: GK (TW)

Verein: Fenerbahce Istanbul

Dan Burn

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LB (LV)

Verein: Brighton " Hove Albion

Dan Burn

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LB (LV)

Verein: Brighton " Hove Albion

Lucas Digne

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: LB (LV)

Verein: FC Everton

Lucas Digne

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: LB (LV)

Verein: FC Everton

Mehmet Zeki Celik

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: OSC Lille

Mehmet Zeki Celik

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: OSC Lille

Kalidou Koulibaly

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: CB (IV)

Verein: SSC Neapel

Kalidou Koulibaly

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: CB (IV)

Verein: SSC Neapel

Victor Diaz

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: FC Granada

Victor Diaz

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: FC Granada

Eder Militao

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CB (IV)

Verein: Real Madrid

Diese Spieler könnten es ins FIFA 21 Team of the Week 32 schaffen.

Die Kollegen von Wettfreunde.net haben noch ein paar weitere Anwärter herausgepickt, die es ins nächste TDW schaffen könnten:

Danny Welbeck

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: ST

Verein: Brighton " Hove Albion

Danny Welbeck

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: ST

Verein: Brighton " Hove Albion

Kai Havertz

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: ST

Verein: FC Chelsea

Kai Havertz

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: ST

Verein: FC Chelsea

Kike Garcia

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Deportivo Alavés

Kike Garcia

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Deportivo Alavés

Joaquin Correa

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Lazio Rom

Joaquin Correa

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Lazio Rom

Wissam Ben Yedder

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: ST

Verein: AS Monaco

Wissam Ben Yedder

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: ST

Verein: AS Monaco

Sokol Cikalleshi

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 66 auf 81

Position: ST

Verein: Konyaspor

Sokol Cikalleshi

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 66 auf 81

Position: ST

Verein: Konyaspor

Sinan Bakis

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 67 auf 81

Position: ST

Verein: Heracles Almelo

Sinan Bakis

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 67 auf 81

Position: ST

Verein: Heracles Almelo

Lisandro Semedo

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 68 auf 81

Position: ST

Verein: Fortuna Sittard

Lisandro Semedo

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 68 auf 81

Position: ST

Verein: Fortuna Sittard

Lionel Messi

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 94 auf 95

Position: ST

Verein: FC Barcelona

Lionel Messi

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 94 auf 95

Position: ST

Verein: FC Barcelona

Albert Gudmundsson

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 69 auf 81

Position: RW (RF)

Verein: AZ Alkmaar

Albert Gudmundsson

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 69 auf 81

Position: RW (RF)

Verein: AZ Alkmaar

Gareth Bale

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: RW (RF)

Verein: Tottenham Hotspur

Gareth Bale

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: RW (RF)

Verein: Tottenham Hotspur

Moses Simon

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: FC Nantes

Moses Simon

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: FC Nantes

Heung-Min Son

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: LW (LF)

Verein: Tottenham Hotspur

Heung-Min Son

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: LW (LF)

Verein: Tottenham Hotspur

Carlos Soler

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: FC Valencia

Carlos Soler

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: FC Valencia

Davy Klaassen

Highlights: 1 Tor 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: Ajax Amsterdam

Davy Klaassen

Highlights: 1 Tor 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: Ajax Amsterdam

Serge Aurier

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: RB (RV)

Verein: Tottenham Hotspur

Hier noch ein paar letzte Optionen, die durchaus eine Chance haben, eine Inform-Karte abzustauben:

Benjamin Mendy

Gesamtwertung: 87

Position: LB (LV)

Verein: Manchester City

Benjamin Mendy

Gesamtwertung: 87

Position: LB (LV)

Verein: Manchester City

Mehmet Celik

Gesamtwertung: 81

Position: RB (RV)

Verein: OSC Lille

Mehmet Celik

Gesamtwertung: 81

Position: RB (RV)

Verein: OSC Lille

Lee Brown

Gesamtwertung: 76

Position: LB (LV)

Verein: FC Portsmouth

Lee Brown

Gesamtwertung: 76

Position: LB (LV)

Verein: FC Portsmouth

Vitaliy Buyalskyi

Gesamtwertung: 80

Position: CAM (ZOM)

Verein: Dynamo Kiew

Vitaliy Buyalskyi

Gesamtwertung: 80

Position: CAM (ZOM)

Verein: Dynamo Kiew

Carles Gil

Gesamtwertung: 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: New England Revolution

Carles Gil

Gesamtwertung: 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: New England Revolution

Kieran Dowell

Gesamtwertung: 77

Position: CAM (ZOM)

Verein: Norwich City

Kieran Dowell

Gesamtwertung: 77

Position: CAM (ZOM)

Verein: Norwich City

George Lapslie

Gesamtwertung: 70

Position: CM (ZM)

Verein: Mansfield Town

George Lapslie

Gesamtwertung: 70

Position: CM (ZM)

Verein: Mansfield Town

Ado Onaiwu

Gesamtwertung: 78

Position: ST

Verein: Yokohama F. Marinos

Ado Onaiwu

Gesamtwertung: 78

Position: ST

Verein: Yokohama F. Marinos

Raul de Tomas

Gesamtwertung: 82

Position: ST

Verein: Espanyol Barcelona

