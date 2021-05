FIFA 21 TOTW 33 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Ein zu kurzes, aber immerhin schönes Wochenende liegt hinter uns, daher starten wir gut gelaunt mit den neuen FIFA 21 TOTW 33 Predictions in den Montag. Die meisten Ligen nähern sich langsam dem Ende der Saison und sind teilweise noch stark umkämpft - mitunter stehen die Sieger auch schon fest -, was einige Spieler offensichtlich anspornt. Ihre Bemühungen helfen nicht nur ihrem Team, sondern können auch dazu führen, dass sie in neue TDW gewählt werden. In den nachfolgenden FIFA 21 Team of the Week 33 Predictions stellen diese Leistungsträger genauer vor. Ob und welche Vorhersagen sich bewahrheiten, erfahren wir Mittwochabend, wenn EA den offiziellen Kader bekanntgibt. Bis es soweit ist, findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 21 Team der Woche 32.

Diese Anwärter fürs neue FIFA 21 Team der Woche

Die erste Vorhersage kommt diesmal von Ginx.tv, die die Spielbegegnungen der letzten Tage analysiert haben und darauf basierend ihre Vorhersage abgeben.

Stürmer

Sadio Mane

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: LW (LF)

Verein: FC Liverpool

Gesamtwertung: von 91 auf 92 Position: LW (LF) Verein: FC Liverpool Adama Traore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: RW (RF)

Verein: Wolverhampton Wanderers

Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: RW (RF) Verein: Wolverhampton Wanderers Josip Brekalo

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: Vfl Wolfsburg

Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: LW (LF) Verein: Vfl Wolfsburg Robert Lewandowski

Gesamtwertung: von 94 auf 95

Position: ST

Verein: FC Bayern München

Gesamtwertung: von 94 auf 95 Position: ST Verein: FC Bayern München Dusan Vlahovic

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: AC Florenz

Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: ST Verein: AC Florenz Michail Antonio

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: West Ham United

Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: ST Verein: West Ham United Matty James

Gesamtwertung: von 66 auf 75

Position: ST

Verein: Coventry City

Gesamtwertung: von 66 auf 75 Position: ST Verein: Coventry City Burak Yilmaz

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: OSC Lille

Mittelfeld

Florian Grillitsch

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: CM (ZM) Verein: TSG 1899 Hoffenheim Roberto Gagliardini

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: Inter Mailand

Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: CM (ZM) Verein: Inter Mailand Manuel Locatelli

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: US Sassuolo Calcio

Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: CM (ZM) Verein: US Sassuolo Calcio Vincenzo Grifo

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: LM

Verein: SC Freiburg

Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: LM Verein: SC Freiburg Bruno Guimaraes

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: LM

Verein: Olympique Lyon

Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: LM Verein: Olympique Lyon Hakim Ziyech

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Chelsea

Verteidigung und Torwart

Marc-Andre ter Stegen

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: GK (TW)

Verein: FC Barcelona

Gesamtwertung: von 90 auf 91 Position: GK (TW) Verein: FC Barcelona Sam Johnstone

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: West Bromwich Albion

Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: GK (TW) Verein: West Bromwich Albion Noussair Mazraoui

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: Ajax Amsterdam

Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: RB (RV) Verein: Ajax Amsterdam Raphael Guerreiro

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: LB (LV)

Verein: Borussia Dortmund

Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: LB (LV) Verein: Borussia Dortmund Ludwig Augustinsson

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: LB (LV)

Verein: SV Werder Bremen

Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: LB (LV) Verein: SV Werder Bremen Aritz Elustondo

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Real Sociedad San Sebastián

Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: CB (IV) Verein: Real Sociedad San Sebastián Mouctar Diakhaby

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CB (IV)

Verein: FC Valencia

Gesamtwertung: von 72 auf 79 Position: CB (IV) Verein: FC Valencia Marc-Oliver Kempf

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CB (IV)

Verein: VfB Stuttgart

Diese Spieler könnten es ins FIFA 21 Team of the Week 33 schaffen.

Die Kollegen von Wettfreunde.net haben noch ein paar weitere Anwärter herausgepickt, die es ins nächste TDW schaffen könnten:

Sasa Kalajdzic

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: VfB Stuttgart

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: ST Verein: VfB Stuttgart Janni Serra

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: ST

Verein: Holstein Kiel

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 69 auf 77 Position: ST Verein: Holstein Kiel Callum Wilson

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: Leicester City

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: ST Verein: Leicester City Ridle Baku

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: RW (RF)

Verein: Vfl Wolfsburg

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 72 auf 79 Position: RW (RF) Verein: Vfl Wolfsburg Jadon Sancho

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LW (LF)

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: LW (LF) Verein: Borussia Dortmund Andrej Kramaric

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: ST Verein: TSG 1899 Hoffenheim Thomas Müller

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 89 auf 90 Position: CAM (ZOM) Verein: FC Bayern München Eberechi Eze

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Crystal Palace

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: CM (ZM) Verein: Crystal Palace Piotr Zielinski

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: ST

Verein: SSC Neapel

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: ST Verein: SSC Neapel Victor Osimhen

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: SSC Neapel

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: ST Verein: SSC Neapel Alexis Sanchez

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: ST

Verein: Inter Mailand

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: ST Verein: Inter Mailand Randal Kolo Muani

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 64 auf 74

Position: ST

Verein: FC Nantes

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 64 auf 74 Position: ST Verein: FC Nantes Bruno Guimares

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: Olympique Lyon

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: CM (ZM) Verein: Olympique Lyon Maximiliano Gomez

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: FC Valencia

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: ST Verein: FC Valencia Luis Muriel

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: Atalanta Bergamo

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: ST Verein: Atalanta Bergamo Santi Mina

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: Celta Vigo

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: ST Verein: Celta Vigo Henrikh Mkhitaryan

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: LW (LF)

Verein: AS Rom (Roma FC)

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: LW (LF) Verein: AS Rom (Roma FC) Borja Mayoral

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: AS Rom (Roma FC)

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: ST Verein: AS Rom (Roma FC) Lorenzo Pellegrini

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: AS Rom (Roma FC)

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CAM (ZOM) Verein: AS Rom (Roma FC) Alexis Claude-Maurice

Highlights: 3 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: OGC Nizza

Highlights: 3 Vorlagen Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CAM (ZOM) Verein: OGC Nizza Gaetan Laborde

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RW (RF)

Verein: HSC Montpellier

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: RW (RF) Verein: HSC Montpellier Alessio Da Cruz

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 66 auf 75

Position: ST

Verein: FC Groningen

