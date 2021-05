FIFA 21 TOTW 35 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Auch am Pfingstmontag geht es mit den FIFA 21 TOTW 35 Predictions weiter, denn die meisten Ligen (La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga und Ligue 1) haben die letzten Spieltage absolviert und ihre Meister gekürt. Die meisten Endspiele waren durchaus interessant und haben wieder einige Kandidaten für das nächste TDW offeriert, doch auch abseits dessen gibt es ein paar gute Picks. In den nachfolgenden FIFA 21 Team of the Week 35 Predictions stellen wir euch die Spieler genauer vor, die es ins nächste Team der Woche schaffen können. Ob sich diese Vorhersagen als richtig herausstellen, erfahren wir wie immer am Mittwochabend, wenn EA den offiziellen Kader bekanntgibt. Bis es soweit ist, findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 21 Team der Woche 34.

Diese Spieler könnten ins neue FIFA 21 Team der Woche kommen

Diesmal liefern uns die Kollegen von Wettfreunde.net die interessantesten Anwärter fürs nächste TDW:

Stürmer

Sadio Mane

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 91 auf 92 Position: LW (LF) Verein: FC Liverpool Kingsley Coman

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: LW (LF) Verein: FC Bayern München Pablo Fornals

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: LW (LF) Verein: West Ham United Nicolas Pepe

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: RW (RF) Verein: FC Arsenal Domenico Berardi

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: RW (RF) Verein: US Sassuolo Calcio Gareth Bale

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: RW (RF) Verein: Tottenham Hotspur Karl-Toku Ekambi

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: RW (RF) Verein: Olympique Lyon Erling Haaland

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: ST Verein: Borussia Dortmund Robin Quaison

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: ST Verein: 1. FSV Mainz 05 Jamie Vardy

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: ST Verein: Leicester City Alvaro Morata

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: ST Verein: Piemonte Calcio (Juventus Turin) Iago Aspas

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: ST Verein: Celta Vigo Karim Benzema

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 93 auf 94

Position: ST

Verein: Real Madrid

Mittelfeld

Lucas Boye

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 69 auf 81 Position: CM (ZM) Verein: FC Elche Antonio Candreva

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: CM (ZM) Verein: Sampdoria Genua Franck Yannick Kessie

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: CM (ZM) Verein: AC Mailand Lars Stindl

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: CAM (ZOM) Verein: Borussia Mönchengladbach Filip Kostic

Verteidigung und Torwart

Stefan Bell

Diese Spieler könnten es ins FIFA 21 Team of the Week 35 schaffen.

Hier noch ein paar letzte Optionen, die durchaus eine Chance haben, eine Inform-Karte abzustauben:

Fernandinho

Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CB (IV) Verein: Manchester City Sebastiaan Bornauw

Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: CB (IV) Verein: 1. FC Köln Renato Sanches

Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CM (ZM) Verein: OSC Lille Thiago

Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: CM (ZM) Verein: FC Liverpool Andrew Robertson

Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: LB (LV) Verein: FC Liverpool Ridgeciano Haps

Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: LB (LV) Verein: Feyenoord Rotterdam Jonathan David

Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: ST Verein: OSC Lille Timo Werner

Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: ST Verein: FC Chelsea Sergio Aguero

Gesamtwertung: von 89 auf 90 Position: ST Verein: Manchester City Robert Lewandowski

Gesamtwertung: von 94 auf 95 Position: ST Verein: FC Bayern München Luis Suarez

