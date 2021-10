FIFA 22 Bundesliga POTM: Wählt jetzt den Player of the Month für September

Ein neuer Monat begonnen und damit steht auch wieder die Wahl des FIFA 22 Bundesliga POTM im September auf dem Programm. Wie üblich stellt EA Sport sechs Spieler zur Auswahl, die im September die beste Leistung erbracht haben, und überlässt es den Fans und Experten, denjenigen zu bestimmen, der als Bundesliga Player of the Month eine verbesserte POTM Karte und SBC im Spiel erhält. Nachfolgend stellen wir euch die Kandidaten für den aktuellen Bundesliga POTM Vote vor und zeigen euch, wie ihr bei der Abstimmung mitmachen könnt.

FIFA 22 Bundesliga POTM Inhalt:

Wann kommt der Bundesliga POTM in FIFA 22?

Zu Beginn eines jeden Monats ruft EA Sports zur Abstimmung für den Player of the Month in der Bundesliga auf, bei der immer der formstärkste Bundesliga-Spieler des Vormonats gewählt wird (im Oktober wählt man also beispielsweise den besten Spieler im September). Die Abstimmung läuft in der Regel vier Tage lang und anschließend noch ein paar Tage ausgewertet, ehe der Bundesliga POTM Release der Karte in FIFA 22 mit der zugehörigen SBC erfolgt.