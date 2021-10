FIFA 22: EA verspricht Entschädigung für alle, die ihr OTW-Pre-Order-Pack zu früh geöffnet haben

EA Sports hat die OTW-Pre-Order-Packs in FIFA 22 versehentlich zu früh veröffentlicht - noch bevor die OTW-Karten überhaupt in FUT verfügbar waren.

Spieler, die ihr Vorbesteller-Pack nichtsahnend öffneten, erhielten statt einer Ones-to-Watch-Karte eine ganz normale Goldkarte eines Spielers. Zu den Ones to Watch in diesem Jahr zählen unter anderem Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Der frühe Vogel ist nicht immer besser dran

EA hatte die Pre-Order-Packs mit einer Warnung, sie nicht vor dem 1. Oktober 2021 zu öffnen, verteilt. Heute ist der weltweite Release und das hielt Spieler trotzdem nicht davon ab, das Paket vorher zu öffnen.

Der Erhalt der Goldkarte sorgte dann mehr oder weniger für Panik innerhalb der Community, da viele befürchteten, nun ihre Chance auf eine OTW-Karte verpasst zu haben.

Don't panic!

Keine Sorge, ihr werdet entschädigt

EA hat sich nun zu Wort gemeldet und mitgeteilt, dass das alles ein Versehen war. Während man das Ganze untersucht, können ungeöffnete Pre-Order-Packs bis auf Weiteres nicht mehr geöffnet werden.

Und alle, die ihr OTW-Pack bereits geöffnet haben, sollen "in den kommenden Tagen" ein neues als Entschädigung erhalten.

Womit alle, die ihr OTW-Pre-Order-Pack zu früh geöffnet haben, einen kleinen Vorteil genießen, da sie so am Ende eine zusätzliche Goldkarte in ihrer Sammlung haben. Aber nun gut, für alle anderen ist das mit Sicherheit kein Grund zur Aufregung, oder?

Ein genauer Zeitpunkt für die Verteilung des neuen OTW-Packs ist noch nicht bekannt.