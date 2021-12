FIFA 22 Freeze Versus Event startet morgen - Laut Leak mit Valverde, Jesus und Rashford in Team Feuer

Weihnachten steht vor der Tür und damit ist es Zeit für das FIFA 22 Freeze Event, das EA Sports diesmal ordentlich aufgepeppt hat. So gibt es diesmal von jedem Freeze Spieler zwei Versionen - eine rote Team Feuer und eine blaue Team Eis Karte - die sich in Sachen Design, Werte und Upgrades stark voneinander unterscheiden. Ihr dürft euch entscheiden, welche Version einer Spielers ihr haben wollt. Ebenfalls neu sind die "Freeze Versus SBCs", die euch ebenfalls vor die Wahl stellt. Wie die neuen Freeze Karten und das Freeze Versus Event genau funktionieren, wann das Weihnachts-Event startet und welche Spieler bereits durch Leaks bekannt sind, erfahrt ihr nachfolgend.

An dieser Stelle also noch einmal eine klare Spoilerwarnung: Wenn ihr nichts zu den FIFA 22 Freeze Karten wissen wollt, lest nicht weiter . Obwohl FIFA FUT Freeze eigentlich erst am Freitag starten soll, gab es bereits fünf Tage vorher einen großen Leak der Freeze Spezialkarten, die das gesamte erste Team zeigen sollen. Auch einige Datensätze zu den Werten sind bereits aufgetaucht. Die Community reagierte darauf sehr gespalten: Die einen freut es, andere sagen, die Leaks kommen viel zu früh, was ihnen den Spaß am Event vermiest. So oder so sind die nun Leaks da. Es bleibt euch überlassen, ob ihr sie euch anschaut oder nicht.

FIFA 22 Freeze und Freeze Versus erklärt: So funktioniert die Weihnachts-Promo

Das FIFA Freeze Event ist die alljährliche Weihnachts-Promo, die seit FIFA 21 das FUTMas Weihnachts-Event ersetzt. FIFA Freeze ist für viele Spieler wichtig, denn bringt noch einmal viele wertvolle und vielseitige Karten ins Spiel, bevor das Jahr mit dem TOTY (Team of the Year) zu Ende geht. Außerdem gibt es noch viele weitere Attraktionen. Wie das Event funktioniert und warum es so beliebt ist, erfahrt ihr nachfolgend.

FIFA 22 Freeze Versus: So funktionieren die Team Feuer- und Team Eis-Karten

Da das letztjährige Freeze Event bei den Fans nicht so gut angekommen ist, als das sehr beliebte FIFA FUTMas, hat EA Sports die Promo in diesem Jahr deutlich aufgepeppt, und zwar mit den neuen Team Feuer und Team Eis Karten und den "Freeze Versus" SBCs. Das geht so:

Laut Data Miner "TrustyFutTrade" wird es von jeder Karte - egal, ob aus den Team-Packs, SBC oder Objective - immer zwei Versionen geben: Eine rote "Team Feuer"-Karte und eine blaue "Team Eis"-Karte. Sie unterscheiden sich nicht nur im Design, sondern auch bei ihren Werten. So soll eine Karten-Version eine Verbesserung der Gesamtwertung und beispielsweise den schwachen Fuß des Spielers erhalten, während die andere Version ein Sterne-Upgrade für die Spezialbewegung oder einen Positionswechsel bekommt. Welche Werte bei welcher Karte genau verändert werden, ist bislang aber nicht klar.

Bei den Team-Releases wird zuerst Team Feuer erscheinen, anschließen gibt es das zweite Team mit den Eis-Spielern. Bei den Freeze Versus SBCs werden euch dagegen immer gleich beide Karten-Versionen einem Spieler als Belohnung angeboten und ihr dürft / müsst euch für eine Variante entscheiden, wenn ihr die Aufgabe löst.

Data Miner "FUT Mentor" hat schon die erste Freeze Versus SBC von Christian Pulisic gefunden und laut "TrustyFutTrader" wird auch Nicolas Tagliafico eine Versus SBC bekommen.

Wann kommt Freeze in FIFA 22?

Offiziell angekündigt wurde von EA bislang nicht, doch zahlreiche Leaker sind sich sicher: FIFA 22 Freeze Event startet am Freitag, den 10. Dezember 2021 um 19:00 Uhr. Wie lange das Event dauert und wann es endet, ist bislang nicht bekannt. Im letzten Jahr ging das Event drei Wochen lang bis zum 30. Dezember. Im Moment gehen wir davon aus, dass FIFA 22 Freeze auch diesmal am 30. Dezember 2021 um 19:00 Uhr endet.

Mit dem Event werden auch wieder um die 40 Freeze Karten erwartet, die in zwei Teams - Team Feuer und Team Eis - veröffentlicht werden. Hinzu kommen tägliche Freeze Versus SBCs und Objectives. Ob es auch einen oder mehrere Mini-Releases mit jeweils drei Spielern geben wird, ist bislang unbekannt.

FIFA 22 Freeze Team 1 (Feuer) erscheint am 10. Dezember 2021 um 19:00 Uhr

FIFA 22 Freeze Team 2 (Eis) erscheint laut Leaker "TrutsyFutTrader" bereits am Montag, den 13. Dezember 2021. Eigentlich hätten wir das erst am Freitag, den 17. Dezember 2021 um 19:00 Uhr erwartet.

Das wird beim Freeze Event in FUT 22 geboten

Die Weihnachts-Promo gehört zu den längeren Events und bringt eine ganze Reihe an Highlights mit. Allen voran natürlich die besonderen FUT Freeze Spieler-Karten in den Packs, doch es gibt noch mehr. Dazu gehören:

Zahlreiche verschiedene SBCs und Objectives, darunter die neuen "Freeze Versus" SBC (siehe oben), Upgrade-SBCs, Spielerwahl, Party Bags und so weiter.

Vergünstigte Packs und wohl das eine oder andere Schnäppchen bei den Lightning Rounds.

Letztes Jahr wurde das dritte Team von Road to the Final vorgestellt und nachdem die Gruppenphase der Wettbewerbe nun so gut wie zu Ende ist, wäre es nicht verwunderlich, wenn es auch in FUT 22 die Vorstellung des Events oder ein Team gibt.

Auch die erste Ikonen-Tauschrunde wurde letztes Jahr während des Freeze Events angestoßen und wenn alles wie erwartet verläuft, dürfte es auch damit in FIFA 22 bald losgehen - wohl aber nicht direkt zum Start, sondern eher am Ende des Events.

Was sind Freeze Karten und warum sind sie besonders

Freeze Karten sind spezielle Items, die bestimmte Spieler erhalten. Die Karten sind besonders beliebt, da sie nicht nur mit permanenten Upgrades aufwarten, sondern mit veränderten Werten und Anpassungen bei schwacher Fuß und Spezialbewegung daherkommen. Letztes wurden auch die Positionen wie bei den FIFA 22 Rulebreakers verändert, was nach bisherigem Wissenstand auch diesmal der Fall sein dürfte. Durch die starken Veränderungen der Karten ergeben sich viele neue Kombinationsmöglichkeiten und man kann sein Team ganz anders aufbauen. Beispielsweise gab es im letzten Jahr Serge Gnabry mit einer 88er Gesamtwertung als offensiven Mittelfeldspieler, statt seiner üblichen Position im rechten Mittelfeld mit 85 OVR.

Frezze Karten werden von EA Sports ausgewählt und sind nicht dynamisch, können aber auf dem Transfermarkt gehandelt werden, sofern sie aus Packs stammen. Freeze-Karten von SBCs sind jedoch nicht handelbar. Ihr könnt mehrere Freeze Karten eines Spielers in eurem Club besitzen, aber nur ein Exemplar in einem Match einsetzen.

So bekommt man Freeze Spieler in FIFA 22

Freeze Spieler könnt in allen FUT Karten-Packs finden, in denen Spieler enthalten sind. Das gilt sowohl für kostenlose Packs, als auch Packs, die ihr mit FIFA 22 FUT Coins oder FIFA Punkten im Shop erwerbt. Auch auf dem Transfermarkt könnt ihr die Freeze Karten aus den Packs (zu völlig überteuerten Preisen) finden und ihr könnt euch bei den vielen Freeze SBCs und Objectives zahlreiche Karten verdienen.

