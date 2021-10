FIFA 22 FUT Weekend League: Alles über Start, Qualifikation und Änderungen der FUT Champions

Die Weekend League in FIFA 22 heißt nun FUT Champions und wurde von EA Sport stark überarbeitet, um die Zahl der wöchentlichen Spiele zu verringern und mehr Spielern die Gelegenheit zu geben, daran teilzunehmen und tolle Belohnungen wie Münzen, Packs, Champions Qualifikations-Punkte sowie Spezialkarten zu verdienen. Auf dieser Seite zeigen wir euch unter anderem, wie ihr euch für die neue Weekend League in FIFA 22 qualifizieren könnt, wann die erste Weekend League startet und welche Änderungen der FUT Champions Wettbewerb mit ins Spiel bringt.

FIFA 22 FUT Weekend League Inhalt:

FIFA 22 Weekend League Qualifikation: So könnt ihr bei FUT Champions teilnehmen

Mit FIFA 22 hat EA Sports die Weekend League sehr stark überarbeitet. Das fängt bereits beim neuen Namen an und geht bis zu den FIFA 22 FUT Champions Belohnungen sehr tief in den Ablauf des Wettbewerbs hinein. Die größte Änderung ist jedoch, dass die FUT Champions nun ein zweistufiges System ist, das in "FUT Champions Playoffs" und "FUT Champion Finals" aufgeteilt wurde. Wie ihr euch für die jeweiligen Runden qualifizieren könnt, erklären wir euch nachfolgend.

Wie qualifiziert man sich für die Weekend League?

Da die Weekend League nun in "FUT Champions Playoffs" und "FUT Champion Finals" aufgeteilt ist, könnt / müsst ihr euch auch für beide Runden qualifizieren. Das geht so:

So qualifiziert ihr euch für die FUT Champions Playoffs

Damit ihr euch für die "FUT Champions Playoffs" (die erste Runde der neuen Weekend League) qualifizieren könnt, müsst ihr 1.500 Champions Qualifikations-Punkte sammeln. Diese verdient ihr euch beispielsweise, indem ihr (wie früher) FUT 22 Division Rivals spielt. Habt ihr 1.500 Qualifikations-Punkte gesammelt, könnt ihr automatisch an den Play-Offs teilnehmen, sobald ihr dazu bereit seid.

Wollt ihr euch für die FUT Champions Playoffs qualifizieren, müsst ihr 1.500 Champions Qualifikations-Punkte in Rivals sammeln.

So qualifiziert ihr euch für die FUT Champions Finals

Um euch für die zweite Runde des Wettbewerbs, die "FUT Champions Finals", zu qualifizieren, müsst ihr mindestens 24 Punkte bei den vorherigen Playoffs verdienen. Hört sich leicht an, allerdings ist die Anzahl an Playoff-Matches auf nur maximal 9 Spiele begrenzt! Da ihr für jeden Sieg 4 Punkte und für jede Niederlage 1 Punkt erhaltet, müsst also mindestens 6 Siege oder 5 Siege und 4 Niederlagen erreichen, um an den FUT Champions Finals teilnehmen zu können. Wer einen schlechten Tag hat oder nur auf Profis trifft, wird es kaum in die Endrunde schaffen.

Ein Unentschieden gibt es bei den Playoffs übrigens nicht. Sollte Gleichstand am Ende der Spielzeit herrschen, gibt es eine Verlängerung und anschließend Elfmeterschießen. Sollte es zu einem "versehentlichen" Disconnect kommen, gibt es keine Punkte, das Spiel wird aber trotzdem zu den 9 Matches gezählt.

Um euch für die FUT Champions Finals zu qualifizieren, müsst ihr 24 Punkte bei den Playoffs holen.

Was tun, wenn man sich nicht für FUT Champions qualifiziert hat?

Solltet ihr es in den FUT Champions Playoffs nicht schaffen, euch für die Finals zu qualifizieren, bedeutet das in der Theorie noch nicht das Ende des Wettbewerbs für euch. Ihr könnt nämlich wieder von vorne anfangen und so erneut euer Glück versuchen. In der Praxis bedeutet das allerdings, dass ihr erneut 1.500 Champions Qualifikations-Punkte in Rivals sammeln müsst, um in die Playoffs vorzurücken, wo es abermals 24 Punkte zu erzielen gilt. Ein neuer Versuch ist also möglich, kostet aber viel Zeit. Beachtet aber die begrenzte Anzahl an Champions-Teilnahmen.

Kann man die Qualifikation unbegrenzt oft wiederholen? (Übrige Champions-Teilnahmen)

Nein! Damit das Ganze nicht zu unfair wird und sich Dauerzocker mit genügend Zeit immer in die Finals hochspielen können, wurde das Teilnahmesystem begrenzt. Bedeutet: In jeder knapp 6 Wochen langen FUT-Saison habt ihr nur 7 Versuche im Champions-Wettbewerb. Jeder Versuch zählt sowohl für die Champions Play-Offs als auch für Champions Finals (sofern ihr euch für Letztere qualifiziert). Wie viele Versuche ihr noch übrig hat, wird euch im Punkt "Übrige Champions-Teilnahmen" unten links im Champions-Fenster angezeigt.

Am unteren linken Bildschirmrand den FUT Champions-Menüs werden euch eure verfügbaren Teilnahmen am Wettbewerb in der jeweiligen Season angezeigt.

Wie bekommt man Champions Qualifikations-Punkte?

Es gibt zwei Möglichkeiten, um in FIFA 22 an Champions Qualifikations-Punkte zu verdienen:

Spielt FIFA 22 Division Rivals! Ihr habt immer Zugriff auf diesen Spielmodus und es gibt keine speziellen Anforderungen. Obendrein könnt ihr sogar weitere Belohnungen abräumen. Jedes Spiel beschert euch auch immer eine bestimmte Menge an FUT Champions Qualifikations-Punkten - wie viel genau, hängt von eurer Leistung und Division ab: Rivals Divison: Elite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Qualifikationspunkte: 1.000 750 600 500 400 200 150 100 80 60 50 Abgesehen von den Rivals könnt ihr sonst nur noch in den FUT Champions Finals weitere Champions Qualifikations-Punkte verdienen. Es ist also im Grunde wie früher in der Weekend League ab dem Gold-Rang, nur dass ihr bei der Finalrunde auch auf dem niedrigsten Rang bereits 500 Punkte bekommt, da der Schwierigkeitsgrad deutlich höher ist, und auf den vorderen Rängen gibt es sogar bis zu 2.000 Punkte. Dementsprechend könnt ihr euch ab Rang 3 oder besser automatisch für die nächsten FUT Champions Playoffs qualifizieren. Champions Finals Rang: I II III IV V VI Qualifikationspunkte: 2.000 2.000 1.500 1.000 500 500

Verfallen ungenutzte Champions Qualifikations-Punkte?

Nein. Habt ihr Qualifikations-Punkte für die Playoffs in Rivals oder Champion Finals gesammelt, bleiben sie euch erhalten, bis ihr sie einsetzt. Ihr könnt sogar gesammelte Punkte mit in die nächste Saison mitnehmen.