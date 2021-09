FIFA 22 Tipps und Tricks - Die große Übersicht

Unsere FIFA 22 Tipps und Tricks sollen euch dabei helfen, schnell im neuesten Ableger der Reihe zurechtzufinden, denn FIFA 22 ist wieder ein großes Paket mit vielen verschiedenen und komplexen Spielmodi. Diese Seite soll euch daher als Ausgangspunkt für alle Themenschwerpunkte dienen. Hier findet ihr viele weiterführende Informationen zum Karrieremodus und Ultimate Team (FUT) sowie viele Tipps und Tricks, mit denen ihr Geld, Coins und Punkte verdienen könnt. Hinzu kommen regelmäßig aktualisierte Seiten zu den besten Talenten und Spielern, Lösungen zu aktuellen Aufgaben und Events der Saison 2021/22 und wichtige Grundlagen und Spielmechaniken wie Techniken, Schüsse, Aufstellungen und so weiter.

Mit unseren FIFA 22 Tipps und Tricks bleibt ihr immer am Ball.

Die besten Talente in FIFA 22

Unter dem Begriff "Talente" versteht man in erster Linie junge Nachwuchsspieler (üblicherweise unter 21 Jahren), die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, aber bereits das nötige Potenzial zeigen, um später einmal ganz oben bei den Superstars mitzulaufen. Ihr könnt sie relativ günstig anwerben, müsst aber viel Zeit ins richtige Training stecken, sie hegen und pflegen und die richtigen Umstände spielen eine Rolle, doch dafür könnt ihr sie schnell als Leistungsträger in eure Mannschaft integrieren oder später teuer verkaufen. Damit ihr immer wisst, welche Talente gerade eine Investition Wert sind, stellen wir euch auf den nachfolgenden Seiten immer die jeweils 25 besten Talente für alle wichtigen Spielpositionen vor und zeigen euch besonders günstige Schnäppchen. Wir aktualisieren die Seiten regelmäßig, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand bleibt.

Die besten Spieler in FIFA 22

Entgegen den Talenten sind "besten Spieler" auch wirklich die Krone der Fußballwelt. Denkt an alle aktuellen Topstars wie Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Sergio Ramos oder Manuel Neuer. Sie alle gehören auf ihren Positionen zu den weltweit besten Superstars und bringen im Spiel die absolut höchsten Werte zum aktuellen Zeitpunkt mit. Leider sind sie extrem teuer und nicht immer leicht ins Team zu integrieren. Wenn Geld jedoch keine Rolle spielt, kann man beim Stöbern unter den Besten der Besten schon mal den Überblick verlieren. Damit euch nicht so ergeht, findet ihr nachfolgenden Seiten immer jeweils 25 besten Spieler für alle wichtigen Positionen im Sturm, Mittelfeld, Verteidigung und Torwart, die wir auch regelmäßig aktualisieren.

FIFA 22 FUT Ultimate Team: Neuerungen, Packs, Preise, Coins verdienen, Transfermarkt nutzen, Team aufbauen

Der FIFA 22 Ultimate Team-Modus - kurz "FUT 22" - zählt neben dem Karrieremodus zum Kernstück des Spiels, bei dem ihr eure eigene Traummannschaft zusammenstellen könnt. EA hat dem Spielmodus wieder einige Updates und Verbesserungen spendiert, die euch dabei helfen sollen, einen leichten Einstieg zu finden und erfolgreich eure Truppe nach oben zu bringen. Dabei gilt es allerdings vieles zu beachten, daher wollen wir euch auf den nachfolgenden Seiten mit Rat und Tats zu Seite stehen. Unter anderem erfahrt ihr hier mehr über die beste Aufstellung und Taktik oder die Chemie eurer Spieler, aber auch, was bei der Weekend League geboten wird, wie ihr Coins verdient oder was in den Packs steckt.

FIFA 22 FUT Ultimate Team Events und Promos: Team der Woche, Ones to Watch, Road to the Final, Headliners, Birthday, und Ikonen / Ikonen Tausch

Wie in jedem Jahr gibt es auch in FIFA 22 wieder viele Events, die von unzähligen besonderen Spielern und Karten begleitet werden. Das fängt bei den wöchentlich erscheinenden Team of the Week an und reicht über einmalige Events wie "Headliner", "Ones to Watch" oder "Road to the Final" bis hin zu den besten Fußballlegenden aller Zeiten, die als Ikonen in FIFA 22 erneut auflaufen dürfen. Die Details zu den jeweiligen Events erfahrt ihr hier:

Vorherige Teams der Woche:

FIFA 22 Karrieremodus: Mehr Geld, Fitness, Aufstellungen in der Karriere

Der FIFA 22 Karrieremodus ist neben dem Ultimate Team der wichtigste und beliebteste Spielmodus und wurde daher stark überarbeitet und verbessert. Ihr hab nun noch mehr Möglichkeiten, eure Trainerkarriere zu individualisieren und die Spielerkarriere eures Pros zu lenken. Mehr Wege bedeuten aber auch mehr Aspekte, auf die man achten muss, um den eigenen Verein zu verwalten. Wir lassen euch aber nicht allein auf dem Rasen stehen, sondern helfen euch dabei Geld zu verdienen, junge Talente und erfahrene Topspieler zu suchen, sie auszubilden und in euer Team zu integrieren oder sie wieder abzustoßen. Auch die optimale Aufstellung, Trainergespräche, die Fitness der Spieler und noch vieles mehr steht auf dem Programm. Die nachfolgenden Seiten helfen euch dabei, alles im Lot zu halten:

Grundlagen und allgemeine Tipps: Tore, Freistöße und Elfmeter schießen, Schusstechniken, Angriffe abwehren, Aufstellung, Taktiken, Stadien, Lizenzen und mehr

Auch wenn FIFA mit jedem neuen Ableger realistischer und dank neuer Funktionen noch komplexer wird, am Ende kommt es doch immer auf die Grundlagen an. Selbst wenn ihr euer Team noch so gut verwaltet, es hilft alles nichts, wenn eure Truppe auf dem Rasen keine ordentlichen Pässe spielen kann, jeden Elfmeter verschießt oder jeden Ball in den Kasten durchlässt. Daher geht es auf den nachfolgenden Seiten um alle Basics auf dem Grün. Wir zeigen euch unter anderem, welche Schusstechniken es gibt und wo ihr sie am besten zum Einsatz bringt, wie ihr Elfmeter und Freistöße in Tore verwandelt und euren Kasten hinten sauber haltet.

Web App und Companion-App nutzen

Was wäre FIFA ohne seine beiden Begleitdienste, mit denen ihr immer und überall auf die wichtigsten Funktionen von FUT 22 Ultimate Team zugreifen könnt? Richtig, nur die Hälfte. Dementsprechend gibt es auch in FIFA 22 wieder die "Web App" für alle gängigen Internetbrowser und "Companion App" für alle Android- und iOS-Geräte. Wo ihr die zwei Dienste findet, wie sie funktionieren und was ihr damit anstellen könnt, erfahrt ihr hier: