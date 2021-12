FIFA 22 TOTW 13 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Die neue Woche ist angebrochen und somit gibt es die FIFA 22 TOTW 13 Predictions, in der wir diesmal zahlreiche Spieler aus der Bundesliga wie Ndicka, Raum, Angelino, Nkunku, Schick und mehr wiederfinden. Kein Wunder, der letzte Spieltag zeigte einige spannende und torreiche Spiele. Aber auch die englische, italienische und französische Liga hatte gute Matches zu bieten und liefert mit Mbappe, Courtois, Sterling, Barella, Martinez und Co zahlreiche Kandidaten fürs neue TDW. Welche Spieler noch in den letzten Tagen mit ihrer Leistung aufgefallen sind, zeigen wir euch in den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 13 Predictions. Das offizielle Team stellt EA Sports dann am Mittwochabend vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es soweit ist, sind in den Packs nach wie vor die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche.

Wer kommt ins FIFA 22 Team der Woche 13?

Wie schon in der letzten Saison, bringt YouTuber "KieronSFF" auch in FIFA 22 wieder seine Vorhersagen fürs Team der Woche, mit denen er häufig ins Schwarze trifft.

Stürmer

Pablo Sarabia

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: RW (RF)

Verein: Sporting Lissabon

Highlights: 2 Tore und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 78 auf 81

Position: RW (RF)

Verein: Boca Juniors

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: ST

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: AC Florenz

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: Benfica Lissabon

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: Sampdoria Genua

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: Besiktas Istanbul

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: ST

Verein: FC Red Bull Salzburg

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 69 auf 78

Position: ST

Verein: Sparta Prag

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 64 auf 73

Position: ST

Verein: Cambridge United

Mittelfeld

Youri Tielemans

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: Leicester City

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 87

Position: CM (ZM)

Verein: Inter Mailand

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CM (ZM)

Verein: Crystal Palace

Verteidigung und Torwart

Aissa Mandi

Highlights: 1 Tor und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CB (IV)

Verein: FC Villarreal

Highlights: 1 Tor und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: FC Arsenal

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Eintracht Frankfurt

Highlights: 1 Tor und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Olympiakos Piräus

Highlights: 2 Vorlagen und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: Dinamo Zagreb

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 73 auf 74

Position: LB (LV)

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: LWB (LAV)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 6 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: GK (TW)

Verein: Real Madrid

Highlights: 8 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: Glasglow Rangers

Highlights: 4 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 64 auf 73

Position: GK (TW)

Verein: Stal Mielec

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 13 schaffen.

FIFA 22 Silver Star Objective Prediction

David Raum

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 73 auf 74

Position: LB (LV)

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

David Raum könnte der Silver Star in Woche 13 werden.

Ein paar weitere Kandidaten steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei.

Gianluca Lapadula

Gesamtwertung: 82

Position: ST

Verein: Benevento Calcio

Gesamtwertung: 81

Position: ST

Verein: Sampdoria Genua

Gesamtwertung: 79

Position: ST

Verein: Caykur Rizespor

Gesamtwertung: 76

Position: ST

Verein: SK Sturm Graz

Gesamtwertung: 82

Position: LW (LF)

Verein: Sporting Lissabon

Gesamtwertung: 81

Position: LW (LF)

Verein: Vitoria Guimaraes

Gesamtwertung: 79

Position: CAM (ZOM)

Verein: Preston North End

Gesamtwertung: 86

Position: CM (ZM)

Verein: FC Chelsea

Gesamtwertung: 82

Position: LM

Verein: Espanyol Barcelona

Gesamtwertung: 80

Position: RM

Verein: FC Nantes

Gesamtwertung: 84

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Sevilla

Gesamtwertung: 84

Position: CB (IV)

Verein: Olympique Marseille

Gesamtwertung: 79

Position: CB (IV)

Verein: VfB Stuttgart

Gesamtwertung: 86

Position: GK (TW)

Verein: Manchester United

Gesamtwertung: 83

Position: GK (TW)

Verein: FC Villarreal

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen von Wettfreunde.net bei, die noch ein paar weitere Kandidaten auf der Liste haben:

Vinicius Junior

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: LW (LF)

Verein: Real Madrid

Highlights: 1 Tor und 3 Vorlagen

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LW (LF)

Verein: Benfica Lissabon

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: RB Leipzig

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: ST

Verein: Inter Mailand

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CAM (ZOM)

Verein: US Sassuolo Calcio

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: CAM (ZOM)

Verein: Marítimo Funchal

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Eintracht Frankfurt

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CM (ZM)

Verein: Crystal Palace

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: RM

Verein: Konyaspor

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LB (LV)

Verein: Betis Sevilla

Zu guter Letzt hier noch ein paar letzte Optionen, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Aaron Ramsdale

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: GK (TW)

Verein: FC Arsenal

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CM (ZM)

Verein: FC Bayern München

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: LW (LF)

Verein: Manchester City

