FIFA 22 TOTW 14 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Weihnachten steht kurz vor der Tür und die erste Liga (Bundesliga) hat sich auch schon in die Winterpause verabschiedet (weitere folgen bald), doch davor gibt es noch die FIFA 22 TOTW 14 Predictions mit voller Liga-stärke. Die Bundesliga hat sich mit einem Knall verabschiedet und liefert uns mit Trapp, Müller, Upamecano, Brandt und vielen mehr noch einmal jede Menge Kandidaten fürs TDW. Auch die Premier League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga steuern wieder ein paar interessante Anwärter bei. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 14 Predictions zeigen wir euch, wer es ins vorletzte Team des Jahres schaffen könnt. Am Mittwochabend stellt EA Sports dann das offizielle Team vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin könnt ihr in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche finden.

Wann ist die Winterpause in der Bundesliga, Premier League, Ligue 1, Serie A und La Liga?

Die Winterpausen der europäischen Topligen sind dank Covid 19 mal wieder recht unsicher, doch derzeit sieht der Plan so aus: Die Bundesliga ist ab dem 20. Dezember 2021 in der zweiwöchigen Winterpause und kehrt erst am 7. Januar 2022 wieder zurück. Die Ligue verabschiedet sich ab dem 23. Dezember in die Winterpause und legt ebenfalls am 7. Januar wieder los. Die Winterpause bei der Serie A ist ab 23. Dezember 2021, weiter geht es am 6. Januar 2022. Die La Liga macht ab dem 22. Dezember eine Pause, allerdings nur eine Woche, und nimmt bereits am 31. Dezember 2021 ihren Spielbetrieb wieder auf. In der Premier League findet das letzte Spiel am 26. Februar 2022 statt, dann ist eine Woche Pause, sodass es am 5. März 2022 schon wieder weitergeht.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 14?

Wie schon in der letzten Saison, bringt YouTuber "KieronSFF" auch in FIFA 22 wieder seine Vorhersagen fürs Team der Woche, mit denen er häufig ins Schwarze trifft.

Stürmer

Gerard Moreno

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: FC Villarreal

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Athletic Bilbao

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: FC Granada

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Al-Nasr

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 78 auf 81

Position: ST

Verein: AS Rom (Roma FC)

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: ST

Verein: Sporting Charleroi

Highlights: 4 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 78

Position: ST

Verein: BSC Young Boys

Mittelfeld

Hakan Calhanoglu

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Inter Mailand

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 3 Tore und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RM

Verein: FC Bayern München

Highlights: 1 Tor und 4 Vorlagen

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: RM

Verein: Benfica Lissabon

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: LM

Verein: FC Arsenal

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: CM (ZM)

Verein: Manchester City

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CM (ZM)

Verein: Lazio Rom (Latium)

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: CM (ZM) Verein: Lazio Rom (Latium) Ivan Rakitic

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: FC Sevilla

Verteidigung und Torwart

Joao Cancelo

Highlights: 1 Tor, 1 Vorlage und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: RB (RV)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: RB (RV)

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

Highlights: 1 Tor und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: Dinamo Zagreb

Highlights: 1 Tor und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 84 auf 87

Position: CB (IV)

Verein: FC Bayern München

Highlights: Clean Sheet

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: SSC Neapel

Highlights: 1 Tor und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 78 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Wolverhampton Wanderers

Highlights: 5 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: GK (TW)

Verein: Eintracht Frankfurt

Highlights: 9 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: FC Cadiz

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 14 schaffen.

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen von Wettfreunde.net bei, die noch ein paar weitere Kandidaten auf der Liste haben:

Iago Aspas

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: Celta Vigo

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: ST

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: Udinese Calcio

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: ST

Verein: sc Heerenveen

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: ST

Verein: Sivasspor

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: ST

Verein: AZ Alkmaar

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: ST

Verein: PSV Eindhoven

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: LW (LF)

Verein: Benevento Calcio

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 66 auf 75

Position: CAM (ZOM)

Verein: 1. FC Nürnberg

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: LM

Verein: Hertha BSC

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RM

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RM

Verein: FC Porto

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LB (LV)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Tor und Man of the Match

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CB (IV)

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Zu guter Letzt hier noch ein paar letzte Optionen, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Denzel Dumfries

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: RB (RV)

Verein: Inter Mailand

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: RW (RF)

Verein: FC Barcelona

