FIFA 22 TOTW 16 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Das neue Jahr ist da (möge es besser werden, als das Alte) und somit starten wir mit den FIFA 22 TOTW 16 Predictions in die erste Woche. Mittlerweile sind die meisten wichtigen Ligen in der Winterpause, nur die Premier League läuft noch, daher wird es in dieser Woche wohl viele Spieler von englischen Vereinen, aber auch ein paar Kandidaten aus der Division 1, Süper Lig, SPL etc. geben. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 16 Predictions zeigen wir euch, welche Spieler es ins erste Team der Woche 2022 schaffen könnten. Das offizielle Team gibt EA Sports dann am Mittwochabend bekannt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es soweit ist, sind in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche enthalten.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 16?

YouTuber "KieronSFF" ist aus der Pause zurück und liefert und seine Vorhersagen fürs Team der Woche, mit denen er recht häufig ins Schwarze trifft.

Stürmer

Cristiano Ronaldo

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: ST

Verein: Manchester United

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 87

Position: ST

Verein: Celta Vigo

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: ST

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: Sporting Lissabon

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 77

Position: ST

Verein: Bristol City

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 65 auf 77

Position: ST

Verein: AFC Sunderland

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CF (MS)

Verein: FC Brentford

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: LW (LF)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: FC Porto

Highlights: 4 Tore

Gesamtwertung: von 62 auf 72

Position: LW (LF)

Verein: Swindon Town

Mittelfeld

Manuel Lanzini

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: West Ham United

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: Brighton " Hove Albion

Highlights: 1 Tor und MOTM

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LM

Verein: Crystal Palace

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 73 auf 78

Position: LM

Verein: Adelaide United

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 78 auf 81

Position: RM

Verein: West Ham United

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 72 auf 78

Position: RM

Verein: Sporting Braga

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Shanghai Dongya F.C.

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CDM (ZDM)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CDM (ZDM)

Verein: al-Shabab

Verteidigung und Torwart

Davinson Sanchez

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 1 Vorlage und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: FC Barcelona

Highlights: 4 Torschüsse abgewehrt und MOTM

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: FC Getafe

Highlights: 3 Torschüsse abgewehrt und MOTM

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: GK (TW)

Verein: Leicester City

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 16 schaffen.

Ein paar weitere Kandidaten steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei.

Odsonne Eduoard

Gesamtwertung: 81

Position: ST

Verein: Crystal Palace

Gesamtwertung: 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: West Ham United

Gesamtwertung: 85

Position: CM (ZM)

Verein: Manchester United

Gesamtwertung: 86

Position: CB (IV)

Verein: FC Barcelona

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen von Wettfreunde.net bei, die noch ein paar weitere Kandidaten auf der Liste haben:

Bafetimbi Gomis

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: al-Hilal

Highlights: 2 Tore und MOTM

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: ST

Verein: Rotherham United

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 64 auf 73

Position: ST

Verein: Sporting Braga

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LW (LF)

Verein: Espanyol Barcelona

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: RM

Verein: FC Everton

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 66 auf 75

Position: RB (RV)

Verein: FC Brentford

Highlights: 1 Tor und MOTM

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RWB (RAV)

Verein: Leeds United

Zu guter Letzt hier noch ein paar letzte Optionen, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Nathan Ake

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: Manchester City

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LWB (LAV)

Verein: FC Chelsea

