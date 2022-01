FIFA 22 TOTW 17 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Das Wochenende ist schon wieder rum und damit starten wir mit den FIFA 22 TOTW 17 Predictions in den Montag. In so gut wie allen Ligen wurden die Winterpausen beendet und die ersten Spiele absolviert. Dementsprechend sind diesmal auch wieder einige Spieler aus der Bundesliga, Ligue 1, Serie A und Süper Lig zu finden, darunter Karim Benzema, Christopher Nkunku, Vinicius Junior, Paulo Dybala, Luis Diaz und Yann Sommer. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 17 Predictions zeigen wir euch, welche Spieler es ins neue Team der Woche schaffen könnten. Das offizielle Team verkündet EA Sports dann am Mittwochabend (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend), doch bis dahin sind in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche enthalten.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 17?

YouTuber "KieronSFF" ist aus der Pause zurück und liefert und seine Vorhersagen fürs Team der Woche, mit denen er recht häufig ins Schwarze trifft.

Stürmer

Domenico Berardi

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RW (RF)

Verein: US Sassuolo Calcio

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CF (MS)

Verein: Hellas Verona

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 78 auf 81

Position: ST

Verein: RC Straßburg

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 69 auf 78

Position: ST

Verein: Göztepe Izmir

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 78

Position: ST

Verein: CF Pachuca

Mittelfeld

Christopher Nkunku

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: CAM (ZOM)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 73 auf 78

Position: CAM (ZOM)

Verein: CD Santa Clara

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LM

Verein: FC Porto

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 68 auf 77

Position: RM

Verein: UD Ibiza

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CM (ZM)

Verein: Lazio Rom (Latium)

Highlights: gutes Match-Rating

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CM (ZM)

Verein: Real Sociedad San Sebastián

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 80

Position: CM (ZM)

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 68 auf 78

Position: CM (ZM)

Verein: Vfl Bochum

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 87

Position: CDM (ZDM)

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

Verteidigung und Torwart

Alessandro Bastoni

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CB (IV)

Verein: Inter Mailand

Highlights: gutes Match-Rating

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CB (IV)

Verein: Borussia Mönchengladbach

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 87

Position: LB (LV)

Verein: AC Mailand

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LB (LV)

Verein: Benfica Lissabon

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RWB (RAV)

Verein: RC Lens

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RWB (RAV)

Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

Highlights: 8 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: UD Levante

Highlights: 9 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: GK (TW)

Verein: OGC Nizza

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 17 schaffen.

Ein paar weitere Kandidaten steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei.

Mikel Oyarzabal

Gesamtwertung: 87

Position: LW (LF)

Verein: Real Sociedad San Sebastián

Gesamtwertung: 86

Position: RW (RF)

Verein: US Sassuolo Calcio

Gesamtwertung: 88

Position: ST

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

Gesamtwertung: 84

Position: ST

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Gesamtwertung: 82

Position: ST

Verein: RC Straßburg

Gesamtwertung: 77

Position: ST

Verein: Göztepe Izmir

Gesamtwertung: 76

Position: ST

Verein: SD Huesca

Gesamtwertung: 76

Position: LM

Verein: Olympique Nîmes

Gesamtwertung: 79

Position: CDM (ZDM)

Verein: Ittihad FC

Gesamtwertung: 84

Position: LB (LV)

Verein: Benfica Lissabon

Gesamtwertung: 83

Position: RWB (RAV)

Verein: Borussia Mönchengladbach

Gesamtwertung: 79

Position: CB (IV)

Verein: Al-Taawoun FC

Gesamtwertung: 84

Position: GK (TW)

Verein: UD Levante

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen von Wettfreunde.net bei, die noch ein paar weitere Kandidaten auf der Liste haben:

Vinicius Junior

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LW (LF)

Verein: Real Madrid

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: ST

Verein: Real Madrid

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: RB Leipzig

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: OGC Nizza

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: Eintracht Frankfurt

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: AC Mailand

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 65 auf 75

Position: ST

Verein: Gaziantep FK

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: AS Rom (Roma FC)

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CAM (ZOM)

Verein: US Sassuolo Calcio

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: LM

Verein: AC Mailand

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LM

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: LM

Verein: Kasimpaşa Istanbul

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CDM (ZDM)

Verein: 1. FC Union Berlin

Zu guter Letzt hier noch ein paar letzte Optionen, die noch nicht genannt wurden und eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Yann Sommer

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: GK (TW)

Verein: Borussia Mönchengladbach

