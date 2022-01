FIFA 22 TOTW 18 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Das Wochenende ist vorbei und somit starten wir mit den FIFA 22 TOTW 18 Predictions in den Montag. In einer normalen Woche würden diesmal viele Stars fürs TDW infrage kommen - Mbappe, Lewandowski, Kevin de Bruyne, Müller, Haaland und so weiter - allerdings sind das auch starke Kandidaten fürs TOTY, daher ist es sehr wahrscheinlich, dass EA Sports sie trotz ihrer guten Leistungen nichts fürs Team der Woche berücksichtigt. Macht aber nichts, denn es gibt noch viele weitere Kandidaten wie Immobile, Fernandes, Robertson oder Dybala, die TOTW-Material sind. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 18 Predictions zeigen wir euch, welche Spieler es ins neue Team der Woche schaffen könnten. Das offizielle Team stellt EA Sports wie immer am Mittwochabend vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 18?

YouTuber "KieronSFF" ist aus der Pause zurück und liefert und seine Vorhersagen fürs Team der Woche, mit denen er recht häufig ins Schwarze trifft.

Stürmer

Paulo Dybala

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: CF (MS)

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: CF (MS) Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio) Antonin Barak

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CF (MS)

Verein: Hellas Verona

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: CF (MS) Verein: Hellas Verona Ciro Immobile

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: ST

Verein: Lazio Rom (Latium)

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: ST Verein: Lazio Rom (Latium) Wissam Ben Yedder

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: AS Monaco

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: ST Verein: AS Monaco Aleksandar Mitrovic

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: FC Fulham

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: ST Verein: FC Fulham Moussa Marega

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: al-Hilal

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: ST Verein: al-Hilal Marvin Ducksch

Highlights: 1 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 73 auf 78

Position: ST

Verein: SV Werder Bremen

Highlights: 1 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 73 auf 78 Position: ST Verein: SV Werder Bremen Chris Maguire

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 67 auf 77

Position: ST

Verein: Lincoln City

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 67 auf 77 Position: ST Verein: Lincoln City Brian Brobbey

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 74

Position: ST

Verein: RB Leipzig

Mittelfeld

Thomas Müller

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: CAM (ZOM) Verein: FC Bayern München Harry Wilson

Highlights: 2 Tore und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Fulham

Highlights: 2 Tore und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CAM (ZOM) Verein: FC Fulham Adrien Thomasson

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: RC Straßburg

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: CAM (ZOM) Verein: RC Straßburg Jacob Ramsey

Highlights: 1 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 67 auf 74

Position: CAM (ZOM)

Verein: Aston Villa

Highlights: 1 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 67 auf 74 Position: CAM (ZOM) Verein: Aston Villa Jack Harrison

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 78 auf 81

Position: LM

Verein: Leeds United

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 78 auf 81 Position: LM Verein: Leeds United Mahmoud Dahoud

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: CM (ZM) Verein: Borussia Dortmund Fabinho

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Liverpool

Verteidigung und Torwart

Brandon Williams

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LB (LV)

Verein: Norwich City

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: LB (LV) Verein: Norwich City Alan Mozo

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: RB (RV)

Verein: Pumas U.N.A.M.

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: RB (RV) Verein: Pumas U.N.A.M. Thilo Kehrer

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: RB (RV) Verein: Paris Saint-Germain Jonathan Clauss

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RWB (RAV)

Verein: RC Lens

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: RWB (RAV) Verein: RC Lens Jeremiah St. Juste

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: 1. FSV Mainz 05

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 76 auf 84 Position: CB (IV) Verein: 1. FSV Mainz 05 Yann Sommer

Highlights: 12 Torschüsse gehalten

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: GK (TW)

Verein: Borussia Mönchengladbach

Highlights: 12 Torschüsse gehalten Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: GK (TW) Verein: Borussia Mönchengladbach Jose Sa

Highlights: 9 Torschüsse gehalten

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: GK (TW)

Verein: Wolverhampton Wanderers

Highlights: 9 Torschüsse gehalten Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: GK (TW) Verein: Wolverhampton Wanderers Antony Silva

Highlights: 9 Torschüsse gehalten und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: GK (TW)

Verein: Club Puebla

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 18 schaffen.

FIFA 22 Silver Star Objective Prediction

Brian Brobbey

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 74

Position: ST

Verein: Ajax Amsterdam

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 73 auf 74 Position: ST Verein: Ajax Amsterdam Jacob Ramsey

Highlights: 1 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 67 auf 74

Position: CAM (ZOM)

Verein: Aston Villa

Brian Brobbey und Jacob Ramsey haben das Zeug zum Silver Star in Woche 18.

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen von Wettfreunde.net bei, die noch ein paar weitere Kandidaten auf der Liste haben:

Robert Lewandowski

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 93 auf 94

Position: ST

Verein: FC Bayern München

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 93 auf 94 Position: ST Verein: FC Bayern München Erling Haaland

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: ST

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: ST Verein: Borussia Dortmund Serhou Guirassy

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Stade Rennes

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: ST Verein: Stade Rennes Mame Diouf

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: ST

Verein: Hatayspor

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: ST Verein: Hatayspor Kevin de Bruyne

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: CAM (ZOM)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 92 auf 93 Position: CAM (ZOM) Verein: Manchester City Bruno Fernandes

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: CAM (ZOM)

Verein: Manchester United

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: CAM (ZOM) Verein: Manchester United Julian Brandt

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: CAM (ZOM) Verein: Borussia Dortmund Leroy Sane

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LM

Verein: FC Bayern München

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: LM Verein: FC Bayern München Seko Fofana

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: RC Lens

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CM (ZM) Verein: RC Lens Thomas van den Belt

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 64 auf 74

Position: CM (ZM)

Verein: PEC Zwolle

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 64 auf 74 Position: CM (ZM) Verein: PEC Zwolle Joshua Kimmich

Highlights: hohes Matchrating

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Bayern München

Highlights: hohes Matchrating Gesamtwertung: von 90 auf 91 Position: CDM (ZDM) Verein: FC Bayern München Thomas Meunier

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: RB (RV) Verein: Borussia Dortmund Thomas Delaine

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: LWB (LAV)

Verein: FC Metz

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: LWB (LAV) Verein: FC Metz Peter Gulacsi

Highlights: hohes Matchrating

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: GK (TW)

Verein: RB Leipzig

Zu guter Letzt hier noch ein paar letzte Optionen, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Kylian Mbappe

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: ST

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 92 auf 93 Position: ST Verein: Paris Saint-Germain Coutinho

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Aston Villa

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CAM (ZOM) Verein: Aston Villa Andrew Robertson

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LB (LV)

Verein: FC Liverpool

Mehr zu FIFA 22: