FIFA 22 TOTW 19 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Obwohl das Team des Jahres derzeit alles andere überschattet, gibt es trotzdem die FIFA 22 TOTW 19 Predictions am Montag. Das Interesse dürfte zwar nicht allzu groß sein, doch es gibt durchaus einige spannende Kandidaten fürs TDW, die vorwiegend aus der Premier League, Bundesliga, Ligue 1 und Serie A kommen. Dazu gehören beispielsweise Joshua Kimmich, Virgil Van Dijk, Harry Kane, Andrew Robertson, Sergio Ramos, Marco Verratti oder Thiago Silva. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 19 Predictions zeigen wir euch, wer noch fürs neue Team der Woche infrage kommt. Das offizielle Team stellt EA Sports wie immer am Mittwochabend vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es soweit ist, findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 19?

YouTuber "KieronSFF" liefert uns die erste Vorhersage fürs Team der Woche, mit denen er schon recht oft ins Schwarze getroffen hat.

Stürmer

Max Kruse

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CF (MS)

Verein: 1. FC Union Berlin

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: ST

Verein: Inter Mailand

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: ST

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: ST

Verein: Betis Sevilla

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: ST

Verein: Beijing Guoan

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: ST Verein: Beijing Guoan Negredo

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: FC Cadiz

Mittelfeld

Nabil Fekir

Highlights: 2 Vorlangen

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: Betis Sevilla

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CAM (ZOM)

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: LM

Verein: Manchester United

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LM

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: LM

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RM

Verein: FC Arsenal

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: RM

Verein: Norwich City

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: RM

Verein: Arminia Bielefeld

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CM (ZM)

Verein: Betis Sevilla

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 80 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: OSC Lille

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Newcastle United

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Getafe

Verteidigung und Torwart

Lucas Digne

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LB (LV)

Verein: Aston Villa

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LB (LV)

Verein: FC Villarreal

Highlights: 1 Tor und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: Celta Vigo

Highlights: 8 Torschüsse gehalten

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: FC Cadiz

Highlights: 5 Torschüsse gehalten

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: Stade Brest

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 19 schaffen.

FIFA 22 Silver Star Objective Prediction

Joao Carvalho

Highlights: 2 Tore, 1 Vorlage und MOTM

Gesamtwertung: von 71 auf 74

Position: CAM (ZOM)

Verein: Nottingham Forest

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 73 auf 74

Position: CB (IV)

Verein: FC Watford

Joao Carvalho und William Troost-Ekong haben das Zeug zum Silver Star in Woche 19.

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen von Wettfreunde.net bei, die noch ein paar weitere Kandidaten auf der Liste haben:

Amine Gouiri

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: OGC Nizza

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein:

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: SSC Neapel

Highlights: 1 Tor und MOTM

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RW (RF)

Verein: FC Chelsea

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CAM (ZOM)

Verein: Wolverhampton Wanderers

Highlights: MOTM

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: CM (ZM)

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: SpVgg Greuther Fürth

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CM (ZM)

Verein: AS Rom (Roma FC)

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CDM (ZDM)

Verein: SCO Angers

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: LB (LV)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: CB (IV)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: CB (IV)

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CB (IV)

Verein: FC Chelsea

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 7 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: GK (TW)

Verein: Arminia Bielefeld

Zu guter Letzt hier noch ein paar letzte Optionen, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Harry Kane

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: ST

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 2 Tore und MOTM

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: AS Rom (Roma FC)

Highlights: 3 Tore und MOTM

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CAM (ZOM)

Verein: Alanyaspor

Highlights: 2 Tore und MOTM

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: LM

Verein: HSC Montpellier

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: RM

Verein: Aston Villa

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Wolverhampton Wanderers

Highlights: 2 Tore und MOTM

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Feyenoord Rotterdam

Highlights: 1 Tor, 1 Vorlage und MOTM

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Fenerbahce Istanbul

Highlights: MOTM

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: Aston Villa

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: CA Osasuna

