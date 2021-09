FIFA 22 TOTW 2 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Early Access-Spieler dürfen bereits heute loslegen, daher gibt es zum Wochenstart auch gleich die neuen FIFA 22 TOTW 2 Predictions zur Einstimmung. Bereits das erste TDW lieferte recht gute Karten und auch für diese Woche steht die Auswahl unter einem guten Stern, denn es gab einige Fußballkrimis (und Schützenfeste) in den vergangenen Tagen. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 2 Predictions stellen wir euch diese Hauptakteure genauer vor. Ob und welche Vorhersagen sich bewahrheiten, erfahren wir dann am Mittwochabend, wenn EA das offizielle Team veröffentlicht. Bis es soweit ist, findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 22 Team der Woche 1.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 2?

Die erste Vorhersage kommt diesmal von fifaultimateteam, die die Spielbegegnungen der letzten Tage analysiert haben und darauf basierend ihre Vorhersage abgeben.

Stürmer

Karim Benzema

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: CF (MS)

Verein: Real Madrid

Gesamtwertung: von 89 auf 90 Position: CF (MS) Verein: Real Madrid Marco Asensio

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: RW (RF)

Verein: Real Madrid

Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: RW (RF) Verein: Real Madrid Wissam Ben Yedder

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: AS Monaco

Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: ST Verein: AS Monaco Gabriel Jesus

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: ST

Verein: Manchester City

Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: ST Verein: Manchester City Victor Osimhen

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: ST

Verein: SSC Neapel

Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: ST Verein: SSC Neapel Gyasi Zardes

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: ST

Verein: Columbus Crew

Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: ST Verein: Columbus Crew Stefano Okaka

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: Istanbul Basaksehir

Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: ST Verein: Istanbul Basaksehir Roman Yaremchuk

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Benfica Lissabon

Mittelfeld

Manuel Locatelli

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CDM (ZDM)

Verein: Piemonte Calcio (Juventus Turin)

Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CDM (ZDM) Verein: Piemonte Calcio (Juventus Turin) Edson Alvarez

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CDM (ZDM)

Verein: Ajax Amsterdam

Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: CDM (ZDM) Verein: Ajax Amsterdam Denis Zakaria

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CDM (ZDM)

Verein: Borussia Mönchengladbach

Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: CDM (ZDM) Verein: Borussia Mönchengladbach Bukayo Saka

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: RM

Verein: FC Arsenal

Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: RM Verein: FC Arsenal Felipe Anderson

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: LM

Verein: Lazio Rom (Latium)

Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: LM Verein: Lazio Rom (Latium) Christopher Nkunku

Gesamtwertung: von 81 auf 85

Position: CAM (ZOM)

Verein: RB Leipzig

Gesamtwertung: von 81 auf 85 Position: CAM (ZOM) Verein: RB Leipzig Hany Mukhtar

Gesamtwertung: von 71 auf 79

Position: CAM (ZOM)

Verein: Nashville SC

Gesamtwertung: von 71 auf 79 Position: CAM (ZOM) Verein: Nashville SC Guus Til

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CAM (ZOM)

Verein: Feyenoord Rotterdam

Verteidigung und Torwart

Jose Sa

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: GK (TW)

Verein: Wolverhampton Wanderers

Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: GK (TW) Verein: Wolverhampton Wanderers Diogo Costa

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: GK (TW)

Verein: FC Porto

Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: GK (TW) Verein: FC Porto Kortney Hause

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Aston Villa

Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: CB (IV) Verein: Aston Villa Mario Hermoso

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: Atletico Madrid

Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CB (IV) Verein: Atletico Madrid Aritz Elustondo

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: Real Sociedad San Sebastián

Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: CB (IV) Verein: Real Sociedad San Sebastián Achraf Hakimi

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: RB (RV)

Verein: Paris Saint-Germain

Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: RB (RV) Verein: Paris Saint-Germain Caio Henrique

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LB (LV)

Verein: AS Monaco

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 2 schaffen.

Auch die Kollegen von ginx.tv haben noch ein paar Anwärter herausgepickt, die es ins nächste TDW schaffen könnten:

David Ospina

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: GK (TW)

Verein: SSC Neapel

Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: GK (TW) Verein: SSC Neapel Victor Laguardia

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: Deportivo Alavés

Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: CB (IV) Verein: Deportivo Alavés Pierre Kalulu

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: LB (LV)

Verein: AC Mailand

Gesamtwertung: von 69 auf 77 Position: LB (LV) Verein: AC Mailand Bernardo Silva

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CM (ZM)

Verein: Manchester City

Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: CM (ZM) Verein: Manchester City Memphis Depay

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: LW (LF)

Verein: FC Barcelona

Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: LW (LF) Verein: FC Barcelona Jamie Vardy

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: Leicester City

Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: ST Verein: Leicester City Patrick van Aanholt

Gesamtwertung: von 76 auf 80

Position: LB (LV)

Verein: Galatasaray Istanbul

Gesamtwertung: von 76 auf 80 Position: LB (LV) Verein: Galatasaray Istanbul Idrissa Gueye

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Paris Saint-Germain

Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CM (ZM) Verein: Paris Saint-Germain Kerem Demirbay

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: CM (ZM) Verein: Bayer 04 Leverkusen Rafa

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: RW (RF)

Verein: Benfica Lissabon

Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: RW (RF) Verein: Benfica Lissabon Jesper Karlsson

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: AZ Alkmaar

Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: LW (LF) Verein: AZ Alkmaar Andrej Kramaric

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: ST

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: ST Verein: TSG 1899 Hoffenheim Michail Antonio

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: West Ham United

Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: ST Verein: West Ham United Ben Brereton Diaz

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: ST

Verein: Blackburn Rovers

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen von Wettfreunde.net bei, die noch ein paar weitere Kandidaten auf der Liste haben:

Joshua Kimmich

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 89 auf 90 Position: CDM (ZDM) Verein: FC Bayern München Pavel Kaderabek

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: RB (RV)

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: RB (RV) Verein: TSG 1899 Hoffenheim Mattia Destro

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: ST

Verein: CFC Genua

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 74 auf 80 Position: ST Verein: CFC Genua Jonathan David

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: OSC Lille

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: ST Verein: OSC Lille Steven Berghuis

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Ajax Amsterdam

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: CM (ZM) Verein: Ajax Amsterdam Jonathan Okita

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 65 auf 75

Position: RB (RV)

Verein: NEC Nijmegen

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 65 auf 75 Position: RB (RV) Verein: NEC Nijmegen Neto Borges

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: LB (LV)

Verein: CD Tondela

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 67 auf 76 Position: LB (LV) Verein: CD Tondela Antonio Candreva

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: RM

Verein: Sampdoria Genua

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: RM Verein: Sampdoria Genua Emile Smith Rowe

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: LM

Verein: FC Arsenal

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: LM Verein: FC Arsenal Willian Jose

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: Betis Sevilla

Zu guter Letzt hier noch ein paar letzte Optionen, die noch nicht genannt wurden und unserer Meinung nach durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Emiliano Martinez

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: GK (TW)

Verein: Aston Villa

Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: GK (TW) Verein: Aston Villa Matthijs de Ligt

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: CB (IV) Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio) Theo Hernandez

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LB (LV)

Verein: AC Mailand

Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: LB (LV) Verein: AC Mailand Robin Gosens

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: LM

Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio )

Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: LM Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio ) Dusan Tadic

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LW (LF)

Verein: Ajax Amsterdam

Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: LW (LF) Verein: Ajax Amsterdam Luis Suarez

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: ST

Verein: Atletico Madrid

Mehr zu FIFA 22: