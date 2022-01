FIFA 22 TOTW 20 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Es ist mal wieder Montag, somit starten wir mit den FIFA 22 TOTW 20 Predictions in die neue Woche. Selbige dürfte recht "interessant" (im Negativen) ausfallen, denn alle europäischen Top-Liegen legen in dieser Woche eine Zwangspause ein (mehr dazu weiter unten). Daher stehen EA Sports auch nur wenige Quellen für Informs zur Auswahl, wie etwa die 3. Ligen, ein paar WM-Qualifikationsspielen oder die letzten Matches des Afrika-Cup. Dennoch könnten einige Spieler aus der Bundesliga, Premier League, La Liga oder Ligue 1 im neuen TDW landen, da sie bei anderen Wettbewerben mitmischen. Dazu gehört beispielsweise Sadio Mané, der mit Liverpool zwar pausiert, dafür aber für Senegal beim Afrika-Cup teilnimmt.

Eventuell verzichtet EA auch auf ein aktuelles TOTW 20 und gräbt wieder ein "Best of TOTW" aus, wir gehen aber davon aus, dass es ein Team der Woche geben wird, daher zeigen wir euch in den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 20 Predictions, wer dafür infrage kommt. Das offizielle Team stellt EA Sports wie immer am Mittwochabend vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es soweit ist, findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche.

Wie lange machen Bundesliga, Premier League, La Liga, Ligue 1 und Co Pause?

Kurz nach dem Start der Rückrunden in den europäischen Top-Ligen rollt der Ball auch schon nicht mehr. Der Grund dafür ist - ihr ahnt es - Corona. Allerdings kein aktueller Ausbruch, sondern die Nachwirkungen von 2020. Die FIFA entschied im Sommer 2020 den Kontinentalverbänden einen Ausgleichszeitraum für die zwischen August 2020 und September 2020 ausgefallenen WM-Qualifikationsspiele und Länderspiele einzuräumen. Genau das passiert nun im Zeitraum vom 24. Januar 2022 bis zum 1. Februar 2022, weshalb die Klubs ihre Spieler für diese Wettbewerbe freistellen müssen. Da das wiederum großen Einfluss auf die Liga-Spiele hätte, wurde die Pause angeordnet.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 20?

Da die Woche nicht besonders lohnenswert erscheint, sparen sich wohl viele der üblichen "TOTW-Vorhersager" die Arbeit in dieser Woche. Nicht so die Kollegen von Wettfreunde.net, die die vielversprechendsten Kandidaten herausgesucht haben:

Stürmer

Sadio Mane

Highlights: 1 Vorlage und MOTM

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: LW (LF)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Vorlage und MOTM Gesamtwertung: von 90 auf 91 Position: LW (LF) Verein: FC Liverpool Angel Di Maria

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: RW (RF)

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: RW (RF) Verein: Paris Saint-Germain Caio Canedo Corrêa

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CF (MS)

Verein: al Ain Club

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 72 auf 79 Position: CF (MS) Verein: al Ain Club Luis Suarez

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: ST

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 89 auf 90 Position: ST Verein: Atletico Madrid Mehdi Taremi

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: FC Porto

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: ST Verein: FC Porto Karl-Toko Ekambi

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: Olympique Lyon

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: ST Verein: Olympique Lyon Salomon Rondon

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: FC Everton

Mittelfeld

Tom Rogic

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CAM (ZOM)

Verein: Celtic Glasgow

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 72 auf 79 Position: CAM (ZOM) Verein: Celtic Glasgow Otavio

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RM

Verein: FC Porto

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: RM Verein: FC Porto Rodrigo de Paul

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CM (ZM) Verein: Atletico Madrid Casemiro

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: CDM (ZDM)

Verein: Real Madrid

Verteidigung und Torwart

Antonee Robinson

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: LB (LV)

Verein: FC Fulham

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: LB (LV) Verein: FC Fulham James Tavernier

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RB (RV)

Verein: Glasglow Rangers

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: RB (RV) Verein: Glasglow Rangers Diego Godin

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CB (IV)

Verein: Cagliari Calcio

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: CB (IV) Verein: Cagliari Calcio Piero Hincapie

Highlights: MOTM

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: MOTM Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: CB (IV) Verein: Bayer 04 Leverkusen Simon Mignolet

Highlights: 6 Torschüsse gehalten

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: GK (TW)

Verein: FC Brügge

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 20 schaffen.

Wir haben auch noch ein paar Optionen für euch herausgesucht, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Stürmer

Rochinha

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: Vitoria Guimaraes

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: LW (LF) Verein: Vitoria Guimaraes Marko Livaja

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: LW (LF)

Verein: Hajduk Split

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: LW (LF) Verein: Hajduk Split Marcus Edwards

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RW (RF)

Verein: Vitoria Guimaraes

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: RW (RF) Verein: Vitoria Guimaraes Ricardo Horta

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CF (MS)

Verein: Sporting Braga

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: CF (MS) Verein: Sporting Braga Bas Dost

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: FC Brügge

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: ST Verein: FC Brügge Francisco Soares

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: FC Brügge

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: ST Verein: FC Brügge Aleksandar Mitrovic

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: FC Fulham

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: ST Verein: FC Fulham Massimo Coda

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: US Lecce

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: ST Verein: US Lecce Marc Heider

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: ST

Verein: VfL Osnabrück

Mittelfeld

Radja Nainggolan

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CAM (ZOM)

Verein: Royal Antwerpen

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: CAM (ZOM) Verein: Royal Antwerpen Mislav Orsic

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LM

Verein: Dinamo Zagreb

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: LM Verein: Dinamo Zagreb Trezeguet

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RM

Verein: Aston Villa

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: RM Verein: Aston Villa Felix Passlack

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: RM

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: RM Verein: Borussia Dortmund Ruud Vormer

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: FC Brügge

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: CM (ZM) Verein: FC Brügge Roque Mesa

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Real Valladolid

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: CM (ZM) Verein: Real Valladolid Franco Vazquez

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Parma Calcio

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: CM (ZM) Verein: Parma Calcio Lukas Görtler

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CM (ZM)

Verein: FC St.Gallen 1879

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 72 auf 79 Position: CM (ZM) Verein: FC St.Gallen 1879 Fabian Frei

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Basel

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 72 auf 79 Position: CDM (ZDM) Verein: FC Basel Krystian Bielik

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CDM (ZDM)

Verein: Derby County

Verteidigung und Torwart

Nacho

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: LB (LV)

Verein: Real Valladolid

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: LB (LV) Verein: Real Valladolid Saliou Ciss

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: LB (LV)

Verein: FC Nancy

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: LB (LV) Verein: FC Nancy Alvaro Tejero

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: RB (RV)

Verein: SD Eibar

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 71 auf 78 Position: RB (RV) Verein: SD Eibar Cheikhou Kouyate

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: Crystal Palace

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: CB (IV) Verein: Crystal Palace Connor Goldson

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Glasglow Rangers

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: CB (IV) Verein: Glasglow Rangers Josip Sutalo

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 66 auf 75

Position: CB (IV)

Verein: Dinamo Zagreb

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 66 auf 75 Position: CB (IV) Verein: Dinamo Zagreb Herve Koffi

Highlights: 3 Elfmeter gehalten

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: GK (TW)

Verein: Sporting Charleroi

