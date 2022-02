FIFA 22 TOTW 21 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Das Wochenende ist schon wieder rum und damit geht es mit den FIFA 22 TOTW 21 Predictions in die neue Woche. Das letzte TDW war erwartungsgemäß besch…eiden, dafür dürfte es in dieser Woche besser ausfallen, denn die Zwangspause in den europäischen Topligen ist vorbei und es gab zahlreiche Tore in den letzten Spielen. Vor allem die Bundesliga, Ligue 1 und Serie A steuern zahlreiche Kandidaten bei - darunter Messi, Lewandowski, Suarez, Alba, Ben Yedder, Torres und Arnold -, einzig die Premier League leistet keinen Beitrag, da sie nun ihre Winterpause eingelegt hat. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 21 Predictions zeigen wir euch, welche Spieler fürs neue Team der Woche infrage kommen. Das offizielle Team stellt EA Sports wie immer am Mittwochabend vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es soweit ist, findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche.

Unsere erste Vorhersage steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei, die wir mit ein paar zusätzlichen Informationen aufgepeppt haben.

Stürmer

Xherdan Shaqiri

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: RW (RF)

Verein: Olympique Lyon

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: RW (RF) Verein: Olympique Lyon Arnaud Nordin

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: RW (RF)

Verein: AS Saint-Étienne

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: RW (RF) Verein: AS Saint-Étienne Anastasios Douvikas

Highlights: 2 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: RW (RF)

Verein: FC Utrecht

Highlights: 2 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 69 auf 77 Position: RW (RF) Verein: FC Utrecht Wissam Ben Yedder

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage und MOTM

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: AS Monaco

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage und MOTM Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: ST Verein: AS Monaco Marko Livaja

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Hajduk Split

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: ST Verein: Hajduk Split Enes Unal

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: FC Getafe

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: ST Verein: FC Getafe Arkadiusz Milik

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Olympique Marseille

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: ST Verein: Olympique Marseille Sebastian Haller

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: ST

Verein: Ajax Amsterdam

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: ST Verein: Ajax Amsterdam Olivier Giroud

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: AC Mailand

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: ST Verein: AC Mailand Alfredo Morelos

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: Glasglow Rangers

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: ST Verein: Glasglow Rangers Dennis Eckert Ayensa

Highlights: 1 Tor und 3 Vorlagen

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: ST

Verein: FC Ingolstadt 04

Highlights: 1 Tor und 3 Vorlagen Gesamtwertung: von 69 auf 77 Position: ST Verein: FC Ingolstadt 04 Robert Glatzel

Highlights: 4 Tore

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: ST

Verein: Hamburger SV

Mittelfeld

Anderson Talisca

Highlights: 2 Tore und 1Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: Al-Nasr

Highlights: 2 Tore und 1Vorlage Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CAM (ZOM) Verein: Al-Nasr Guus Til

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CAM (ZOM)

Verein: Feyenoord Rotterdam

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 72 auf 79 Position: CAM (ZOM) Verein: Feyenoord Rotterdam Gaston Pereiro

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: CAM (ZOM)

Verein: Cagliari Calcio

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: CAM (ZOM) Verein: Cagliari Calcio Antonio Candreva

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: RM

Verein: Sampdoria Genua

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: RM Verein: Sampdoria Genua Brais Mendez

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: RM

Verein: Celta Vigo

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: RM Verein: Celta Vigo Garry Rodrigues

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: LM

Verein: Olympiakos Piräus

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: LM Verein: Olympiakos Piräus Reo Hatate

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: LM

Verein: Celta Vigo

Verteidigung und Torwart

Alvaro Tejero

Highlights: Gutes Rating

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: RB (RV)

Verein: SD Eibar

Highlights: Gutes Rating Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: RB (RV) Verein: SD Eibar Papy Djilobodji

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: CB (IV)

Verein: Gaziantep FK

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: CB (IV) Verein: Gaziantep FK Pau Torres

Highlights: 1 Tor und MOTM

Gesamtwertung: von 82 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: FC Villarreal

Highlights: 1 Tor und MOTM Gesamtwertung: von 82 auf 86 Position: CB (IV) Verein: FC Villarreal Guillermo Ochoa

Highlights: 6 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: GK (TW)

Verein: Club America

Highlights: 6 Torschüsse abgewehrt Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: GK (TW) Verein: Club America Sergio Herrera

Highlights: 4 Torschüsse und 1 Elfmeter abgewehrt

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: GK (TW)

Verein: CA Osasuna

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen von Wettfreunde.net bei, die noch ein paar weitere Kandidaten auf der Liste haben:

Stürmer

Marco Asensio

Highlights: 1 Tor und MOTM

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: RW (RF)

Verein: Real Madrid

Highlights: 1 Tor und MOTM Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: RW (RF) Verein: Real Madrid Lionel Messi

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 94 auf 95

Position: ST

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 94 auf 95 Position: ST Verein: Paris Saint-Germain Enes Ünal

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: FC Getafe

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: ST Verein: FC Getafe Pere Milla

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: ST

Verein: FC Elche

Mittelfeld

Renato Steffen

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: LM

Verein: Vfl Wolfsburg

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: LM Verein: Vfl Wolfsburg Maximilian Arnold

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: Vfl Wolfsburg

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CM (ZM) Verein: Vfl Wolfsburg Konrad Laimer

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: CM (ZM) Verein: RB Leipzig Marshall Munetsi

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CM (ZM)

Verein: Stade Reims

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 72 auf 79 Position: CM (ZM) Verein: Stade Reims Ajdin Hrustic

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: CM (ZM)

Verein: Eintracht Frankfurt

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: CM (ZM) Verein: Eintracht Frankfurt Denis Zakaria

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CDM (ZDM)

Verein: Borussia Mönchengladbach

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: CDM (ZDM) Verein: Borussia Mönchengladbach Danilo Pereira

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CDM (ZDM)

Verein: Paris Saint-Germain

Verteidigung und Torwart

Jordi Alba

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: LB (LV)

Verein: FC Barcelona

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: LB (LV) Verein: FC Barcelona Dani Alves

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: RV#NV

Verein: FC Barcelona

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: RV#NV Verein: FC Barcelona Jonathan Tah

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: CB (IV) Verein: Bayer 04 Leverkusen Robin Zentner

Highlights: 3 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: GK (TW)

Verein: 1. FSV Mainz 05

Highlights: 3 Torschüsse abgewehrt Gesamtwertung: von 74 auf 80 Position: GK (TW) Verein: 1. FSV Mainz 05 Thomas Strakosha

Highlights: 3 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: GK (TW)

Verein: Lazio Rom (Latium)

Wir haben auch noch ein paar Optionen für euch herausgesucht, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Maximilian Philipp

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CF (MS)

Verein: Vfl Wolfsburg

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: CF (MS) Verein: Vfl Wolfsburg Robert Lewandowski

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 93 auf 94

Position: ST

Verein: FC Bayern München

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 93 auf 94 Position: ST Verein: FC Bayern München Luis Suarez

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: ST

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: ST Verein: Atletico Madrid João Paulo Dias Fernandes

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: Sporting Lissabon

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: ST Verein: Sporting Lissabon Christian Fassnacht

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RM

Verein: BSC Young Boys

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: RM Verein: BSC Young Boys Gerson Santos da Silva

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CM (ZM)

Verein: Olympique Marseille

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: CM (ZM) Verein: Olympique Marseille Kimpembe

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CB (IV)

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: CB (IV) Verein: Paris Saint-Germain Moussa Niakhate

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: 1. FSV Mainz 05

