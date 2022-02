FIFA 22 TOTW 22 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Es ist Montag und somit starten wir mit den FIFA 22 TOTW 22 Predictions in die neue Woche. Die Matches in den letzten Tagen waren von sehr vielen Toren in der Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga und Serie A geprägt, daher gibt es für das neue TDW auch sehr viele Anwärter, was die Vorhersagen nicht gerade einfach macht. Ein paar Kandidaten sollte aber sicher sein, wie etwa Raheem Sterling mit seinen 3 Toren gegen Norwich, Marco Reus mit zwei Toren gegen Berlin oder Sebastien Haller mit 3 Toren und 1 Vorlage gegen Twente. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 22 Predictions zeigen wir euch, welche Spieler noch für das neue Team der Woche infrage kommen. Am Mittwochabend stellt EA Sports dann das offizielle Team vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin sind in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche zu finden.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 22?

Unsere erste Vorhersagen steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei, denen wir ein paar zusätzlichen Informationen hinzugefügt haben.

Stürmer

Raheem Sterling

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: LW (LF)

Verein: Manchester City

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: LW (LF)

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: LW (LF)

Verein: Hellas Verona

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LW (LF)

Verein: Sporting Braga

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: Lazio Rom (Latium)

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: RW (RF)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: ST

Verein: Ajax Amsterdam

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: Espanyol Barcelona

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: al-Shabab

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: ST

Verein: AZ Alkmaar

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: ST Verein: AZ Alkmaar Jeremy Guillemenot

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 67 auf 77

Position: ST

Verein: FC St.Gallen 1879

Mittelfeld

Nabil Fekir

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: Betis Sevilla

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CAM (ZOM)

Verein: RC Lens

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RM

Verein: Trabzonspor

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: LM

Verein: Stade Brest

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Feyenoord Rotterdam

Verteidigung und Torwart

James Tavernier

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RB (RV)

Verein: Glasglow Rangers

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RB (RV)

Verein: Newcastle United

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: FC Arsenal

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CB (IV)

Verein: FC Everton

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Brighton " Hove Albion

Highlights: 5 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: GK (TW)

Verein: FC Villarreal

Highlights: 7 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: GK (TW)

Verein: Wolverhampton Wanderers

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 22 schaffen.

Wir haben auch noch ein paar Optionen für euch herausgesucht, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Stürmer

Riyad Mahrez

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: RW (RF)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LW (LF)

Verein: Real Sociedad San Sebastián

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: LW (LF)

Verein: SSC Neapel

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CF (MS)

Verein: 1. FC Union Berlin

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 93 auf 94

Position: ST

Verein: FC Bayern München

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: ST

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: ST

Verein: Lazio Rom (Latium)

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: ST

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: FC Getafe

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: Melbourne City FC

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: FC Fulham

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: ST Verein: FC Fulham Philipp Hofmann

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: ST

Verein: Karlsruher SC

Mittelfeld

Coutinho

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Barcelona

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CAM (ZOM)

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: RM

Verein: West Ham United

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: RM

Verein: Leeds United

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: LM

Verein:

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: LM

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: LM

Verein: PSV Eindhoven

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: LM

Verein: Vfl Bochum

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: FC Southampton

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Espanyol Barcelona

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Hamburger SV

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Brügge

Verteidigung und Torwart

Ricardo Pereira

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RB (RV)

Verein: Leicester City

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: RB (RV)

Verein: FC Everton

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: LB (LV)

Verein: FC Augsburg

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LB (LV)

Verein: Borussia Mönchengladbach

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: LWB (LAV)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: West Ham United

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Leeds United

