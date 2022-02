FIFA 22 TOTW 23 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Das Wochenende ist rum und somit starten wir mit den FIFA 22 TOTW 23 Predictions in die neue Woche. Die Matches in den letzten Tagen waren recht durchwachsen, hat aber wieder einige Kandidaten für das neue Team der Woche geliefert, wie beispielsweise Harry Kane mit seinen zwei Toren gegen ManCity oder Pierre Emerick Aubameyang, Julian Alvarez, Arnaut Danjuma und Georgios Giakoumakis, die alle einen Hattrick abgeliefert haben. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 23 Predictions zeigen wir euch, welche Spieler noch eine Chance fürs neue Team der Woche haben. Das offizielle Team stellt EA Sports dann wie immer am Mittwochabend vor (wir aktualisieren die Seite entsprechend). Bis es so weit ist, sind in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche enthalten.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 23?

Unsere ersten Vorhersagen steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei, denen wir noch ein paar zusätzlichen Informationen hinzugefügt haben.

Stürmer

Harry McKirdy

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: RW (RF)

Verein: Swindon Town

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: LW (LF)

Verein: KRC Genk

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: ST

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: RB Leipzig

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: ST

Verein: FC Barcelona

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: ST

Verein: River Plate

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: FC Villarreal

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: Sampdoria Genua

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: al-Hilal

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: ST

Verein: Celtic Glasgow

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: ST

Verein: FC Reading

Mittelfeld

Bukayo Saka

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RM

Verein: FC Arsenal

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LM

Verein: Manchester United

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: LM

Verein: Athletic Bilbao

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 82

Position: LM

Verein: Feyenoord Rotterdam

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LM

Verein: Istanbul Basaksehir

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: CM (ZM)

Verein: Sheffield United

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 59 auf 72

Position: CM (ZM)

Verein: Zagłębie Lubin

Verteidigung und Torwart

Jurrien Timber

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Ajax Amsterdam

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: Besiktas Istanbul

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 69 auf 78

Position: LB (LV)

Verein: Wigan Athletic

Highlights: 8 Torschüsse gehalten

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: GK (TW)

Verein: FC Nantes

Highlights: 8 Torschüsse gehalten

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: US Sassuolo Calcio

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 23 schaffen.

Wir haben auch noch ein paar Optionen für euch herausgesucht, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Stürmer

Raheem Sterling

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: LW (LF)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LW (LF)

Verein: Aston Villa

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LW (LF)

Verein: Vfl Bochum

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: KRC Genk

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: ST

Verein: Manchester United

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: ST

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: KRC Genk

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: Melbourne City FC

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 65 auf 75

Position: ST

Verein: Eintracht Braunschweig

Mittelfeld

Bruno Fernandes

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: CAM (ZOM)

Verein: Manchester United

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CAM (ZOM)

Verein: Betis Sevilla

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CAM (ZOM)

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: CM (ZM)

Verein: Manchester United

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Hamburger SV

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: UD Levante

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Parma Calcio

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CDM (ZDM)

Verein: Manchester United

Verteidigung und Torwart

Mario Hermoso

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RB (RV)

Verein: Newcastle United

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: RB (RV) Verein: Newcastle United Javier Lopez

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: RB (RV)

Verein: Adelaide United

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LWB (LAV)

Verein: Borussia Mönchengladbach

Highlights: 7 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: GK (TW)

Verein: Wolverhampton Wanderers

